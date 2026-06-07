Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатди
Жаҳон футболи афсонаси, миллионлаб қалбларнинг севимли қаҳрамони Криштиану Роналду майдонда ҳам, ундан ташқарида ҳам рекордларни янгилашдан чарчамаяпти! Саудия Арабистонининг "Ан-Наср" клуби ҳамда Португалия миллий терма жамоасининг тирик афсонаси спорт оламида ҳали ҳеч кимга насиб этмаган улкан молиявий чўққини забт этди. Ер юзидаги энг машҳур ва муваффақиятли атлетлардан бири бўлган португалиялик юлдуз ўз фаолияти давомида тўплаган соф даромади бўйича тарихда янги саҳифа очди.
Бутун дунё спорт жамоатчилигини ларзага солган ушбу рекорд ва икки буюк даҳонинг молиявий кўрсаткичлари, шунингдек, олдинда турган Жаҳон чемпионатидаги гуруҳлар таркиби билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин.
ИККИ БУЮК ДАҲОНИНГ ДАРОМАДЛАРИ ВА ЖЧ-2026 ГУРУҲЛАРИ
Футбол юлдузи
Карьерасидаги умумий даромади
ЖЧ-2026 турниридаги рақиблари
Криштиану Роналду
(41 ёш, "Ан-Наср")
Спорт тарихида илк бор умумий фойдаси 2 миллиард доллардан ошди ва айни пайтда 2,1 миллиард долларга етди.
Португалия жой олган гуруҳда Ўзбекистон, Колумбия ҳамда ДР Конго терма жамоалари ўрин олган.
(Амалдаги Жаҳон чемпиони)
Фаолияти давомида топган умумий маблағи тахминан 1,1 миллиард долларни ташкил этмоқда.
Аргентина вакиллари гуруҳ босқичида Алжир, Австрия ҳамда Иордания билан куч синашади.
Бу рақамлар Роналдунинг нафақат буюк футболчи, балки дунёдаги энг қимматбаҳо ва таъсир доираси улкан бренд эканини яна бир бор яққол исботлаб берди.
Жаҳон чемпионати олдидаги тарихий тўқнашувлар
41 ёшли Роналду ва унинг азалий рақиби Лионель Месси футбол мухлисларига яна бир бор ҳақиқий сеҳрли лаҳзаларни туҳфа этиш арафасида турибди. Зеро, ҳар икки афсона ҳам яқинлашиб келаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ўз ватанлари шарафини ҳимоя қилишади. Айниқса, юртимиз мухлислари учун ушбу мусобақанинг аҳамияти беқиёс. Сабаби, миллий терма жамоамиз жой олган гуруҳда айнан Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия ҳам бор! Вакилларимизнинг Колумбия ва ДР Конго қаторида португалияликларга қарши майдонга тушиши ўзбек футболи тарихидаги энг унутилмас воқеага айланиши шубҳасиз.
Замин шарҳи: Криштиану Роналдунинг 2,1 миллиард доллик довруғи шунчаки осмондан тушгани йўқ. Бу рақамлар замирида тинимсиз меҳнат, темирдек ирода, қатъий интизом ва футболга бўлган чексиз муҳаббат ётибди. Кўпчилик унинг ёшини рўкач қилиб, фаолиятини тугатишини кутаётган бир пайтда, у яна бир бор дунёни лол қолдирди. Энг қувонарлиси, мана шундай буюк миллиардер футболчига қарши яқин кунларда бизнинг ўзбек йигитлари яшил майдонда саф тортишади! Элдор Шомуродов, Абдуқодир Ҳусанов ва бошқа юлдузларимизнинг Роналдуга қарши қандай тўп суришини кўриш барчамизга бирдек ҳаяжон бағишлайди. Икки буюк афсонага ҳам мундиалда омад тилаймиз, лекин бизнинг юрагимиз ҳамиша Ўзбекистон билан бирга уради. Олға, Ватан йигитлари!
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги тафсилотлари, Криштиану Роналду ва Лионель Мессининг янги рекордлари ҳамда миллий терма жамоамизнинг кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…