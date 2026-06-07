Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатди

·62·Спорт
Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатди

Жаҳон футболи афсонаси, миллионлаб қалбларнинг севимли қаҳрамони Криштиану Роналду майдонда ҳам, ундан ташқарида ҳам рекордларни янгилашдан чарчамаяпти! Саудия Арабистонининг "Ан-Наср" клуби ҳамда Португалия миллий терма жамоасининг тирик афсонаси спорт оламида ҳали ҳеч кимга насиб этмаган улкан молиявий чўққини забт этди. Ер юзидаги энг машҳур ва муваффақиятли атлетлардан бири бўлган португалиялик юлдуз ўз фаолияти давомида тўплаган соф даромади бўйича тарихда янги саҳифа очди.

Бутун дунё спорт жамоатчилигини ларзага солган ушбу рекорд ва икки буюк даҳонинг молиявий кўрсаткичлари, шунингдек, олдинда турган Жаҳон чемпионатидаги гуруҳлар таркиби билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин.

ИККИ БУЮК ДАҲОНИНГ ДАРОМАДЛАРИ ВА ЖЧ-2026 ГУРУҲЛАРИ

Футбол юлдузи

Карьерасидаги умумий даромади

ЖЧ-2026 турниридаги рақиблари

Криштиану Роналду


(41 ёш, "Ан-Наср")

Спорт тарихида илк бор умумий фойдаси 2 миллиард доллардан ошди ва айни пайтда 2,1 миллиард долларга етди.

Португалия жой олган гуруҳда Ўзбекистон, Колумбия ҳамда ДР Конго терма жамоалари ўрин олган.

Лионель Месси


(Амалдаги Жаҳон чемпиони)

Фаолияти давомида топган умумий маблағи тахминан 1,1 миллиард долларни ташкил этмоқда.

Аргентина вакиллари гуруҳ босқичида Алжир, Австрия ҳамда Иордания билан куч синашади.

Бу рақамлар Роналдунинг нафақат буюк футболчи, балки дунёдаги энг қимматбаҳо ва таъсир доираси улкан бренд эканини яна бир бор яққол исботлаб берди.

Жаҳон чемпионати олдидаги тарихий тўқнашувлар

41 ёшли Роналду ва унинг азалий рақиби Лионель Месси футбол мухлисларига яна бир бор ҳақиқий сеҳрли лаҳзаларни туҳфа этиш арафасида турибди. Зеро, ҳар икки афсона ҳам яқинлашиб келаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ўз ватанлари шарафини ҳимоя қилишади. Айниқса, юртимиз мухлислари учун ушбу мусобақанинг аҳамияти беқиёс. Сабаби, миллий терма жамоамиз жой олган гуруҳда айнан Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия ҳам бор! Вакилларимизнинг Колумбия ва ДР Конго қаторида португалияликларга қарши майдонга тушиши ўзбек футболи тарихидаги энг унутилмас воқеага айланиши шубҳасиз.

Замин шарҳи: Криштиану Роналдунинг 2,1 миллиард доллик довруғи шунчаки осмондан тушгани йўқ. Бу рақамлар замирида тинимсиз меҳнат, темирдек ирода, қатъий интизом ва футболга бўлган чексиз муҳаббат ётибди. Кўпчилик унинг ёшини рўкач қилиб, фаолиятини тугатишини кутаётган бир пайтда, у яна бир бор дунёни лол қолдирди. Энг қувонарлиси, мана шундай буюк миллиардер футболчига қарши яқин кунларда бизнинг ўзбек йигитлари яшил майдонда саф тортишади! Элдор Шомуродов, Абдуқодир Ҳусанов ва бошқа юлдузларимизнинг Роналдуга қарши қандай тўп суришини кўриш барчамизга бирдек ҳаяжон бағишлайди. Икки буюк афсонага ҳам мундиалда омад тилаймиз, лекин бизнинг юрагимиз ҳамиша Ўзбекистон билан бирга уради. Олға, Ватан йигитлари!

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги тафсилотлари, Криштиану Роналду ва Лионель Мессининг янги рекордлари ҳамда миллий терма жамоамизнинг кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Криштиану РоналдуАль-НасрПортугалияЛионель МессиАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакРой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакБугун, 13:20Гави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирГави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)