Ямал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилди

·0·Спорт
Ямал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилди

Жаҳон футболининг энг ёрқин ва бетакрор ёш истеъдодларидан бири, Каталониянинг «Барселона» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоасининг сеҳрли қанот ҳужумчиси Ламин Ямал нафақат майдондаги сермаҳсул ўйинлари, балки футбол оламидаги воқеаларга ўзининг теран ва холис ёндашуви билан ҳам мухлислар меҳрини қозониб келмоқда. Замонамизнинг энг машҳур йигитларидан бири бўлган Ямал яқинда берган интервьюсида бугунги кунда ОАВ ва мухлислар эътиборидан бироз четда қолаётган, аммо ўз жамоалари учун сув ва ҳаводек зарур бўлган маҳорат эгалари ҳақида тўхталди. У ўз фикрича, спорт оламида муносиб равишда етарлича қадрланмаётган ва баҳоланмаётган энг кучли футболчилар рўйхатини тузиб чиқди.

Испаниянинг нуфузли Marca нашри тарқатган хабарга кўра, ёш юлдузнинг бу борадаги кузатувлари ва айтган номлари кўплаб экспертлар учун ҳам қизиқарли янгилик бўлди.

Ламин Ямал томонидан алоҳида эътироф этилган футболчилар ва уларнинг жорий мақоми билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

ЛАМИН ЯМАЛ ТАЛҚИНИДАГИ «ҚАДРИГА ЕТИЛМАГАН» ИҚТИДОРЛАР

Футболчилар ва уларнинг клублари

Майдондаги роли ва мақоми

Ламин Ямалнинг улар ҳақидаги шахсий фикри

Жерар Мартин


(«Барселона»)

«Кўк-анорранглилар»нинг умидли ва меҳнаткаш ҳимоячиси.

«Жерар — жуда катта ҳажмдаги ишларни бажарадиган, аммо етарлича баҳоланмаётган ўйинчи.»

Фабиан Руис


(ПСЖ / Испания ТЖ)

Терма жамоанинг марказий чизиғидаги ҳақиқий «дирижёр».

Худди Микель Мерино каби майдонда жуда катта фойда келтирса-да, ОАВда кам мақталади.

Микель Мерино


(«Арсенал» / Испания ТЖ)

Ҳар қандай тактик тизимни мустаҳкамлай оладиган ярим ҳимоячи.

Жамоанинг кўринмас қаҳрамонларидан бири бўлиб, унга бўлган эътибор юқори эмас.

Томас Мюллер


(«Бавария»)

Немис футболи ва «Бавария» клубининг тирик афсонаси.

Фаолияти давомида мисли кўрилмаган натижаларга эришган бўлса-да, ҳалигача етарлича қадрланмайди.

Шунингдек, суҳбат давомида журналистлар Ламин Ямалдан Англиянинг «Челси» клуби етакчиси Коул Палмер ҳақида ҳам сўрашди. Бироқ Ямал англиялик юлдузни бу рўйхатга қўшиш ноўрин эканлигини қатъий таъкидлади:

«Коул Палмерни қандай қилиб етарлича баҳоланмайдиган ўйинчи деб ҳисоблаш мумкин? Ахир у «Челси»дек гранд жамоада афсонавий 10-рақам остида тўп тепмоқда. Бундан ташқари, у яқиндагина якунига етган «Олтин тўп-2025» соврини учун ўтказилган овоз бериш жараёнларида дунёнинг энг кучли футболчилари қаторида тўққизинчи ўринни банд этди. Уни бутун дунё тан олиб бўлган», — дейди Ламин Ямал.

Ёш юлдузнинг катта футболга холис нигоҳи

Ламин Ямалнинг бундай кузатувлари унинг футболни нафақат чиройли голлар ёки финтлар, балки тактик жиҳатдан ҳам жуда чуқур тушунишидан далолат беради. Жерар Мартин каби жамоадошларини қўллаб-қувватлаши эса «Барселона» кийиниш хонасидаги ички муҳит ва дўстлик алоқалари нечоғлик мустаҳкам эканлигини кўрсатади. Томас Мюллердек афсонанинг меҳнатларини ёш авлод вакили сифатида юқори баҳолаши эса таҳсинга лойиқ.

Замин шарҳи: Ламин Ямалнинг фикрларига қўшилмай илож йўқ. Замонавий футболда кўпинча фақат гол урадиган ёки ижтимоий тармоқларда миллионлаб кузатувчиларга эга бўлган юлдузлар кўпроқ мақталади. Аммо Фабиан Руис, Микель Мерино ёки Жерар Мартин каби «кўринмас фронт жангчилари» бўлмаса, ҳеч бир жамоа чемпионликка эриша олмайди. Ёш бўлишига қарамай, Ямалнинг мана шундай нозик деталларга эътибор қаратиши ва Коул Палмернинг даражасини тўғри баҳолаши унинг футбол интеллекти нақадар юқори эканлигини исботламоқда. Бундай холис ва теран фикрлайдиган футболчилар ҳамиша мухлислар ардоғида бўлади. Ламинга ҳам, у тилга олган барча меҳнаткаш футболчиларга ҳам янги мавсумда зафарлар ёр бўлсин!

Европа футболининг энг қизиқарли интригалари, Ламин Ямалнинг эксклюзив интервьюлари ва жаҳон спортига оид энг қайноқ, ёқимли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаМоуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаБугун, 04:01Александр Кержаков Ўзбекистоннинг мундиал имкониятларини баҳоладиАлександр Кержаков Ўзбекистоннинг мундиал имкониятларини баҳоладиБугун, 03:55Рой Кин ЖЧ—2026 ғолиблиги учун асосий учта фаворитни айтдиРой Кин ЖЧ—2026 ғолиблиги учун асосий учта фаворитни айтдиБугун, 03:47Александр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айландиАлександр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айландиБугун, 03:31Матеуш Нуньеш жароҳат олиб Португалия терма жамоаси сафидан чиқдиМатеуш Нуньеш жароҳат олиб Португалия терма жамоаси сафидан чиқдиБугун, 03:23Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?Бугун, 03:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)