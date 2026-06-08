Ямал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилди
Жаҳон футболининг энг ёрқин ва бетакрор ёш истеъдодларидан бири, Каталониянинг «Барселона» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоасининг сеҳрли қанот ҳужумчиси Ламин Ямал нафақат майдондаги сермаҳсул ўйинлари, балки футбол оламидаги воқеаларга ўзининг теран ва холис ёндашуви билан ҳам мухлислар меҳрини қозониб келмоқда. Замонамизнинг энг машҳур йигитларидан бири бўлган Ямал яқинда берган интервьюсида бугунги кунда ОАВ ва мухлислар эътиборидан бироз четда қолаётган, аммо ўз жамоалари учун сув ва ҳаводек зарур бўлган маҳорат эгалари ҳақида тўхталди. У ўз фикрича, спорт оламида муносиб равишда етарлича қадрланмаётган ва баҳоланмаётган энг кучли футболчилар рўйхатини тузиб чиқди.
Испаниянинг нуфузли Marca нашри тарқатган хабарга кўра, ёш юлдузнинг бу борадаги кузатувлари ва айтган номлари кўплаб экспертлар учун ҳам қизиқарли янгилик бўлди.
Ламин Ямал томонидан алоҳида эътироф этилган футболчилар ва уларнинг жорий мақоми билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
ЛАМИН ЯМАЛ ТАЛҚИНИДАГИ «ҚАДРИГА ЕТИЛМАГАН» ИҚТИДОРЛАР
Футболчилар ва уларнинг клублари
Майдондаги роли ва мақоми
Ламин Ямалнинг улар ҳақидаги шахсий фикри
Жерар Мартин
(«Барселона»)
«Кўк-анорранглилар»нинг умидли ва меҳнаткаш ҳимоячиси.
«Жерар — жуда катта ҳажмдаги ишларни бажарадиган, аммо етарлича баҳоланмаётган ўйинчи.»
Фабиан Руис
(ПСЖ / Испания ТЖ)
Терма жамоанинг марказий чизиғидаги ҳақиқий «дирижёр».
Худди Микель Мерино каби майдонда жуда катта фойда келтирса-да, ОАВда кам мақталади.
Микель Мерино
(«Арсенал» / Испания ТЖ)
Ҳар қандай тактик тизимни мустаҳкамлай оладиган ярим ҳимоячи.
Жамоанинг кўринмас қаҳрамонларидан бири бўлиб, унга бўлган эътибор юқори эмас.
Томас Мюллер
(«Бавария»)
Немис футболи ва «Бавария» клубининг тирик афсонаси.
Фаолияти давомида мисли кўрилмаган натижаларга эришган бўлса-да, ҳалигача етарлича қадрланмайди.
Шунингдек, суҳбат давомида журналистлар Ламин Ямалдан Англиянинг «Челси» клуби етакчиси Коул Палмер ҳақида ҳам сўрашди. Бироқ Ямал англиялик юлдузни бу рўйхатга қўшиш ноўрин эканлигини қатъий таъкидлади:
«Коул Палмерни қандай қилиб етарлича баҳоланмайдиган ўйинчи деб ҳисоблаш мумкин? Ахир у «Челси»дек гранд жамоада афсонавий 10-рақам остида тўп тепмоқда. Бундан ташқари, у яқиндагина якунига етган «Олтин тўп-2025» соврини учун ўтказилган овоз бериш жараёнларида дунёнинг энг кучли футболчилари қаторида тўққизинчи ўринни банд этди. Уни бутун дунё тан олиб бўлган», — дейди Ламин Ямал.
Ёш юлдузнинг катта футболга холис нигоҳи
Ламин Ямалнинг бундай кузатувлари унинг футболни нафақат чиройли голлар ёки финтлар, балки тактик жиҳатдан ҳам жуда чуқур тушунишидан далолат беради. Жерар Мартин каби жамоадошларини қўллаб-қувватлаши эса «Барселона» кийиниш хонасидаги ички муҳит ва дўстлик алоқалари нечоғлик мустаҳкам эканлигини кўрсатади. Томас Мюллердек афсонанинг меҳнатларини ёш авлод вакили сифатида юқори баҳолаши эса таҳсинга лойиқ.
Замин шарҳи: Ламин Ямалнинг фикрларига қўшилмай илож йўқ. Замонавий футболда кўпинча фақат гол урадиган ёки ижтимоий тармоқларда миллионлаб кузатувчиларга эга бўлган юлдузлар кўпроқ мақталади. Аммо Фабиан Руис, Микель Мерино ёки Жерар Мартин каби «кўринмас фронт жангчилари» бўлмаса, ҳеч бир жамоа чемпионликка эриша олмайди. Ёш бўлишига қарамай, Ямалнинг мана шундай нозик деталларга эътибор қаратиши ва Коул Палмернинг даражасини тўғри баҳолаши унинг футбол интеллекти нақадар юқори эканлигини исботламоқда. Бундай холис ва теран фикрлайдиган футболчилар ҳамиша мухлислар ардоғида бўлади. Ламинга ҳам, у тилга олган барча меҳнаткаш футболчиларга ҳам янги мавсумда зафарлар ёр бўлсин!
Европа футболининг энг қизиқарли интригалари, Ламин Ямалнинг эксклюзив интервьюлари ва жаҳон спортига оид энг қайноқ, ёқимли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…