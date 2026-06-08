“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирди
Мюнхеннинг “Бавария” клуби президенти Ҳерберт Ҳайнер жамоа вингери Майкл Олисега Мадриднинг “Реал” клуби қизиқиш билдираётгани ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Немис клуби раҳбари франциялик футболчининг келажаги борасида аниқ ва қатъий позициясини маълум қилди.
Аввалроқ Мадрид клуби президенти лавозимига номзод Флорентино Перес “Реал”нинг трансфер режалари доирасида Майкл Олисени қўлга киритишни мақсад қилгани ҳақида хабарлар тарқалганди. Айрим манбаларда Перес мюнхенликларга футболчи учун 150 миллион евро миқдорида таклиф юбориши мумкинлиги айтилганди.
Бироқ “Бавария” бу масалада ҳозирча музокараларга очиқ эмаслигини кўрсатди. Ҳерберт Ҳайнер Олисе мюнхенликлар футболчиси эканини ва унинг клуб билан узоқ муддатли шартномаси борлигини таъкидлади.
“Майкл Олисе — “Бавария” футболчиси ва унинг клуб билан узоқ муддатли шартномаси бор. Биз футболчиларини сотишни мақсад қилган клуб эмасмиз”, — деди Ҳайнер.
Бу сўзлардан “Бавария” Олисени жамоанинг келажакдаги муҳим фигураларидан бири сифатида кўраётгани сезилиб турибди. Мюнхен клуби одатда ўз етакчи футболчиларини осонликча қўйиб юборадиган жамоалардан эмас. Айниқса, гап ҳали ёш, ўсишда давом этаётган ва ҳужум чизиғида катта салоҳиятга эга футболчи ҳақида кетса, клуб янада эҳтиёткор ҳаракат қилади.
Олисе сўнгги вақтларда ўзининг тезлиги, техникаси, рақибни алдаб ўтиш қобилияти ва ҳужумдаги креатив ҳаракатлари билан эътибор қозонмоқда. У қанотда фаол ҳаракат қилиб, жамоага кенглик беради, вазият яратади ва ҳал қилувчи эпизодларда ўйин тақдирига таъсир кўрсата олади. Шундай футболчига “Реал” каби клуб қизиқиши табиий.
Мадрид клуби ҳар доим дунё футболидаги энг иқтидорли футболчиларни кузатиб боради. Флорентино Перес номи трансфер бозори билан боғлиқ тилга олинса, мухлислар одатда катта харидларни кутарди. Олисе учун 150 миллион евро атрофидаги эҳтимолий таклиф ҳақидаги хабарлар ҳам шу сабаб катта муҳокамага сабаб бўлди.
Аммо Ҳайнер бу гапларга жуда совуққон ва қатъий жавоб қайтарди. Унинг айтишича, агар Перес ҳақиқатан ҳам таклиф юборишни ўйлаётган бўлса, ҳозирча бундай ҳолат бўлмаган. Шу билан бирга, “Бавария” президенти мадридликларга ортиқча овора бўлмасликни ҳам ишора қилди.
“Агар Флорентино Перес бизга таклиф юбормоқчи бўлса — ҳозирча бундай ҳолат бўлгани йўқ, — у бунга овора бўлмаса ҳам бўлади”, — дея Ҳайнернинг сўзларини келтиради Bayern Germany.
Бу баёнот трансфер бозори учун жуда аниқ сигнал: “Бавария” Олисени сотишни режалаштирмаяпти. Албатта, футболда катта пул кўп нарсани ўзгартириши мумкин. Лекин ҳозирги вазиятда мюнхенликлар футболчини ўз лойиҳасининг муҳим қисми сифатида сақлаб қолишни исташмоқда.
“Реал” учун эса бу трансфер осон бўлмаслиги аниқ. Агар Мадрид клуби Олисега жиддий қизиқиш билдирса, “Бавария”ни ишонтириш учун фақат катта сумма эмас, балки жуда кучли спорт ва молиявий таклиф керак бўлади. Шунда ҳам якуний қарор мюнхенликлар қўлида қолади.
Олисе учун эса бундай қизиқиш унинг бозордаги мақоми ошиб бораётганини кўрсатади. “Бавария”да ўзини кўрсатаётган футболчига “Реал” каби клубнинг номи боғланиши унинг карьерасидаги муҳим эътирофлардан бири бўлиши мумкин. Аммо ҳозирча у мюнхенликлар режасида қолмоқда.
Бундай вазиятлар ёзги трансфер ойнасига янада интрига қўшади. Бир томонда катта харидларга мойил “Реал”, иккинчи томонда ўз етакчиларини сақлаб қолишни истайдиган “Бавария”. Икки гранд ўртасидаги бундай трансфер тортишувлари футбол бозорининг энг қизиқ сюжетларидан бирига айланиши мумкин.
Ҳозирча эса “Бавария”нинг позицияси жуда оддий: Майкл Олисе сотилмайди. Ҳайнернинг жавоби эса Пересга дипломатик, лекин анча қаттиқ “безовта қилманг” дегандек чиқди. Футбол тилида айтганда, трансфер эшиги ҳозирча қулфланган, калит эса Мюнхенда қолган.
…