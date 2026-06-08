“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирди

·95·Спорт
“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирди

Мюнхеннинг “Бавария” клуби президенти Ҳерберт Ҳайнер жамоа вингери Майкл Олисега Мадриднинг “Реал” клуби қизиқиш билдираётгани ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Немис клуби раҳбари франциялик футболчининг келажаги борасида аниқ ва қатъий позициясини маълум қилди.

Аввалроқ Мадрид клуби президенти лавозимига номзод Флорентино Перес “Реал”нинг трансфер режалари доирасида Майкл Олисени қўлга киритишни мақсад қилгани ҳақида хабарлар тарқалганди. Айрим манбаларда Перес мюнхенликларга футболчи учун 150 миллион евро миқдорида таклиф юбориши мумкинлиги айтилганди.

Бироқ “Бавария” бу масалада ҳозирча музокараларга очиқ эмаслигини кўрсатди. Ҳерберт Ҳайнер Олисе мюнхенликлар футболчиси эканини ва унинг клуб билан узоқ муддатли шартномаси борлигини таъкидлади.

“Майкл Олисе — “Бавария” футболчиси ва унинг клуб билан узоқ муддатли шартномаси бор. Биз футболчиларини сотишни мақсад қилган клуб эмасмиз”, — деди Ҳайнер.

Бу сўзлардан “Бавария” Олисени жамоанинг келажакдаги муҳим фигураларидан бири сифатида кўраётгани сезилиб турибди. Мюнхен клуби одатда ўз етакчи футболчиларини осонликча қўйиб юборадиган жамоалардан эмас. Айниқса, гап ҳали ёш, ўсишда давом этаётган ва ҳужум чизиғида катта салоҳиятга эга футболчи ҳақида кетса, клуб янада эҳтиёткор ҳаракат қилади.

Олисе сўнгги вақтларда ўзининг тезлиги, техникаси, рақибни алдаб ўтиш қобилияти ва ҳужумдаги креатив ҳаракатлари билан эътибор қозонмоқда. У қанотда фаол ҳаракат қилиб, жамоага кенглик беради, вазият яратади ва ҳал қилувчи эпизодларда ўйин тақдирига таъсир кўрсата олади. Шундай футболчига “Реал” каби клуб қизиқиши табиий.

Мадрид клуби ҳар доим дунё футболидаги энг иқтидорли футболчиларни кузатиб боради. Флорентино Перес номи трансфер бозори билан боғлиқ тилга олинса, мухлислар одатда катта харидларни кутарди. Олисе учун 150 миллион евро атрофидаги эҳтимолий таклиф ҳақидаги хабарлар ҳам шу сабаб катта муҳокамага сабаб бўлди.

Аммо Ҳайнер бу гапларга жуда совуққон ва қатъий жавоб қайтарди. Унинг айтишича, агар Перес ҳақиқатан ҳам таклиф юборишни ўйлаётган бўлса, ҳозирча бундай ҳолат бўлмаган. Шу билан бирга, “Бавария” президенти мадридликларга ортиқча овора бўлмасликни ҳам ишора қилди.

“Агар Флорентино Перес бизга таклиф юбормоқчи бўлса — ҳозирча бундай ҳолат бўлгани йўқ, — у бунга овора бўлмаса ҳам бўлади”, — дея Ҳайнернинг сўзларини келтиради Bayern Germany.

Бу баёнот трансфер бозори учун жуда аниқ сигнал: “Бавария” Олисени сотишни режалаштирмаяпти. Албатта, футболда катта пул кўп нарсани ўзгартириши мумкин. Лекин ҳозирги вазиятда мюнхенликлар футболчини ўз лойиҳасининг муҳим қисми сифатида сақлаб қолишни исташмоқда.

“Реал” учун эса бу трансфер осон бўлмаслиги аниқ. Агар Мадрид клуби Олисега жиддий қизиқиш билдирса, “Бавария”ни ишонтириш учун фақат катта сумма эмас, балки жуда кучли спорт ва молиявий таклиф керак бўлади. Шунда ҳам якуний қарор мюнхенликлар қўлида қолади.

Олисе учун эса бундай қизиқиш унинг бозордаги мақоми ошиб бораётганини кўрсатади. “Бавария”да ўзини кўрсатаётган футболчига “Реал” каби клубнинг номи боғланиши унинг карьерасидаги муҳим эътирофлардан бири бўлиши мумкин. Аммо ҳозирча у мюнхенликлар режасида қолмоқда.

Бундай вазиятлар ёзги трансфер ойнасига янада интрига қўшади. Бир томонда катта харидларга мойил “Реал”, иккинчи томонда ўз етакчиларини сақлаб қолишни истайдиган “Бавария”. Икки гранд ўртасидаги бундай трансфер тортишувлари футбол бозорининг энг қизиқ сюжетларидан бирига айланиши мумкин.

Ҳозирча эса “Бавария”нинг позицияси жуда оддий: Майкл Олисе сотилмайди. Ҳайнернинг жавоби эса Пересга дипломатик, лекин анча қаттиқ “безовта қилманг” дегандек чиқди. Футбол тилида айтганда, трансфер эшиги ҳозирча қулфланган, калит эса Мюнхенда қолган.

БаварияРеалМайкл ОлисеҲерберт ҲайнерФлорентино Перес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаБугун, 06:16Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Бугун, 05:52Жозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиЖозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиБугун, 04:45Колумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиКолумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиБугун, 04:39Ямал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиЯмал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиБугун, 04:11Моуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаМоуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаБугун, 04:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)