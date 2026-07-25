ЖЧ-2026 да машҳурликка эришган Возинья легионерга айланишга яқин...
ЖЧ–2026даги ишончли ўйинлари билан танилган Кабо-Верде терма жамоаси дарвозабони Возинья фаолиятини Чилида давом эттириши кутилмоқда. 40 ёшли посбон мамлакатнинг энг машҳур клубларидан бири — «Коло-Коло» билан оғзаки келишувга эришган.
Инсайдер Фабрицио Романонинг хабар беришича, томонлар ўртасида ҳужжатларни имзолаш ва тиббий кўрикдан ўтиш жараёни қолган. Аввалроқ Возиньяга Лионель Месси тўп сурадиган «Интер Майами» ҳам асосий даъвогар сифатида кўрсатилган эди.
Томонлар оғзаки келишувга эришди
Фабрицио Романо Х ижтимоий тармоғида Возиньянинг «Коло-Коло»га ўтиши бўйича принципиал келишув мавжудлигини маълум қилди.
Манбага кўра, трансферга оид ҳужжатлар яқин вақт ичида имзоланиши керак. Бу жараён дам олиш кунларида якунланиши, шундан кейин дарвозабон тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда.
Ҳозирча «Коло-Коло» трансферни расман эълон қилмаган. Шу боис Возиньянинг Чили клубига ўтиши ҳужжатлар имзоланганидан кейингина тўлиқ тасдиқланади.
«Коло-Коло» тажрибали дарвозабонни танлади
Аввалроқ Чили клуби президенти Анибаль Моса топшириғи билан Возиньянинг вакиллари билан музокаралар бошлангани хабар қилинган эди.
«Коло-Коло» 40 ёшли посбоннинг катта халқаро тажрибаси ва Жаҳон чемпионатидаги ҳаракатларига эътибор қаратган. Возинья ҳам Чилидаги фаолиятининг янги босқичини бошлашга тайёр экани айтилмоқда.
Футболчи ҳақида
Маълумот
Тўлиқ исми
Возинья
Ёши
40 ёш
Терма жамоаси
Кабо-Верде
Эҳтимолий янги клуби
«Коло-Коло»
Битим ҳолати
Оғзаки келишув
Кейинги босқич
Ҳужжатлар ва тиббий кўрик
«Интер Майами» ҳам дарвозабонга қизиққан
Возинья учун курашда «Коло-Коло»нинг асосий рақибларидан бири сифатида АҚШнинг «Интер Майами» клуби кўрсатилган эди.
Флорида клубида аргентиналик юлдуз Лионель Месси тўп суради. Шу сабаб Возиньянинг АҚШ чемпионатига ўтиши ҳам эҳтимолий вариант сифатида кўрилган.
Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, дарвозабон Чили вариантини танлашга яқин. «Коло-Коло»нинг уни асосий таркибда кўриш истаги музокараларда ҳал қилувчи омил бўлган бўлиши мумкин.
Жаҳон чемпионатида икки ўйинда гол ўтказмади
Возинья ЖЧ–2026да Кабо-Верде терма жамоасининг тарихий иштироки давомида тўртта учрашувда майдонга тушди.
У шуларнинг иккитасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Тажрибали посбоннинг хотиржамлиги ва муҳим вазиятлардаги сейвлари жамоанинг плей-оффга чиқишига ёрдам берди.
Кабо-Верде ўз тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатининг финал босқичида иштирок этди. Терма жамоа 1/16 финалда Аргентинага қарши муросасиз баҳс ўтказиб, 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Возинья эркин агент сифатида клубини ўзгартириши мумкин
Дарвозабоннинг Португалия иккинчи дивизионида иштирок этувчи «Шавиш» билан шартномаси шу ёзда якунланган.
Бу ҳолат «Коло-Коло»га Возиньяни трансфер пулисиз қўшиб олиш имконини беради. Клуб фақат футболчининг шахсий шартномаси, маоши ва бошқа шартлар бўйича келишувга эришиши керак бўлади.
Возиньянинг катта тажрибаси «Коло-Коло» учун нафақат майдонда, балки ёш дарвозабонларни ривожлантиришда ҳам фойдали бўлиши мумкин.
Расмий эълон яқинлашмоқда
Оғзаки келишувга эришилган бўлса-да, трансфер ҳали охирига етмаган. Возинья тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиши ва томонлар шартномани имзолаши лозим.
Агар жараён режадагидек кечса, ЖЧ–2026да ном қозонган Кабо-Верде посбони яқин кунларда «Коло-Коло»нинг янги футболчиси сифатида расман таништирилиши мумкин.
Сизнингча, 40 ёшли Возинья «Коло-Коло»нинг асосий дарвозабонига айлана оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…