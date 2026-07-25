ЖЧ-2026 да машҳурликка эришган Возинья легионерга айланишга яқин...

·98·Спорт
ЖЧ-2026 да машҳурликка эришган Возинья легионерга айланишга яқин...

ЖЧ–2026даги ишончли ўйинлари билан танилган Кабо-Верде терма жамоаси дарвозабони Возинья фаолиятини Чилида давом эттириши кутилмоқда. 40 ёшли посбон мамлакатнинг энг машҳур клубларидан бири — «Коло-Коло» билан оғзаки келишувга эришган.

Инсайдер Фабрицио Романонинг хабар беришича, томонлар ўртасида ҳужжатларни имзолаш ва тиббий кўрикдан ўтиш жараёни қолган. Аввалроқ Возиньяга Лионель Месси тўп сурадиган «Интер Майами» ҳам асосий даъвогар сифатида кўрсатилган эди.

Томонлар оғзаки келишувга эришди

Фабрицио Романо Х ижтимоий тармоғида Возиньянинг «Коло-Коло»га ўтиши бўйича принципиал келишув мавжудлигини маълум қилди.

Манбага кўра, трансферга оид ҳужжатлар яқин вақт ичида имзоланиши керак. Бу жараён дам олиш кунларида якунланиши, шундан кейин дарвозабон тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда.

Ҳозирча «Коло-Коло» трансферни расман эълон қилмаган. Шу боис Возиньянинг Чили клубига ўтиши ҳужжатлар имзоланганидан кейингина тўлиқ тасдиқланади.

«Коло-Коло» тажрибали дарвозабонни танлади

Аввалроқ Чили клуби президенти Анибаль Моса топшириғи билан Возиньянинг вакиллари билан музокаралар бошлангани хабар қилинган эди.

«Коло-Коло» 40 ёшли посбоннинг катта халқаро тажрибаси ва Жаҳон чемпионатидаги ҳаракатларига эътибор қаратган. Возинья ҳам Чилидаги фаолиятининг янги босқичини бошлашга тайёр экани айтилмоқда.

Футболчи ҳақида

Маълумот

Тўлиқ исми

Возинья

Ёши

40 ёш

Терма жамоаси

Кабо-Верде

Эҳтимолий янги клуби

«Коло-Коло»

Битим ҳолати

Оғзаки келишув

Кейинги босқич

Ҳужжатлар ва тиббий кўрик

«Интер Майами» ҳам дарвозабонга қизиққан

Возинья учун курашда «Коло-Коло»нинг асосий рақибларидан бири сифатида АҚШнинг «Интер Майами» клуби кўрсатилган эди.

Флорида клубида аргентиналик юлдуз Лионель Месси тўп суради. Шу сабаб Возиньянинг АҚШ чемпионатига ўтиши ҳам эҳтимолий вариант сифатида кўрилган.

Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, дарвозабон Чили вариантини танлашга яқин. «Коло-Коло»нинг уни асосий таркибда кўриш истаги музокараларда ҳал қилувчи омил бўлган бўлиши мумкин.

Жаҳон чемпионатида икки ўйинда гол ўтказмади

Возинья ЖЧ–2026да Кабо-Верде терма жамоасининг тарихий иштироки давомида тўртта учрашувда майдонга тушди.

У шуларнинг иккитасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Тажрибали посбоннинг хотиржамлиги ва муҳим вазиятлардаги сейвлари жамоанинг плей-оффга чиқишига ёрдам берди.

Кабо-Верде ўз тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатининг финал босқичида иштирок этди. Терма жамоа 1/16 финалда Аргентинага қарши муросасиз баҳс ўтказиб, 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Возинья эркин агент сифатида клубини ўзгартириши мумкин

Дарвозабоннинг Португалия иккинчи дивизионида иштирок этувчи «Шавиш» билан шартномаси шу ёзда якунланган.

Бу ҳолат «Коло-Коло»га Возиньяни трансфер пулисиз қўшиб олиш имконини беради. Клуб фақат футболчининг шахсий шартномаси, маоши ва бошқа шартлар бўйича келишувга эришиши керак бўлади.

Возиньянинг катта тажрибаси «Коло-Коло» учун нафақат майдонда, балки ёш дарвозабонларни ривожлантиришда ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Расмий эълон яқинлашмоқда

Оғзаки келишувга эришилган бўлса-да, трансфер ҳали охирига етмаган. Возинья тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиши ва томонлар шартномани имзолаши лозим.

Агар жараён режадагидек кечса, ЖЧ–2026да ном қозонган Кабо-Верде посбони яқин кунларда «Коло-Коло»нинг янги футболчиси сифатида расман таништирилиши мумкин.

Сизнингча, 40 ёшли Возинья «Коло-Коло»нинг асосий дарвозабонига айлана оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди