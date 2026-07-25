«Барселона» янги мавсумни 4:1 ҳисобидаги ғалаба билан бошлади
«Барселона» янги мавсум олдидан тайёргарлик жараёнидаги илк назорат учрашувини ўтказди. Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари ёпиқ тартибда ташкил этилган баҳсда «Европа» клубини 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
Каталонияликлар учун мазкур ўйин футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаш ва янги мавсум олдидан тактик режаларни синовдан ўтказиш имконияти бўлди.
Илк ўртоқлик баҳси ёпиқ тартибда ўтди
Учрашув 24 июль куни «Барселона»нинг ёзги йиғини доирасида ташкил этилди. Каталонияликларнинг рақиби Барселона шаҳрида жойлашган «Европа» клуби бўлди.
Испания футболининг учинчи дивизионида иштирок этадиган жамоага қарши баҳс мухлислар ва оммавий ахборот воситалари учун ёпиқ тартибда ўтказилди.
Шу сабаб учрашув таркиблари, гол муаллифлари ва ўйиннинг батафсил статистикаси ҳозирча очиқланмаган.
Флик шогирдлари тўртта гол урди
«Барселона» назорат учрашувида рақиб дарвозасини тўрт марта ишғол қилиб, 4:1 ҳисобида йирик ғалабага эришди.
Ўртоқлик баҳсларида якуний натижадан кўра футболчиларнинг тайёргарлик даражаси муҳимроқ бўлса-да, биринчи учрашувда тўртта гол урилиши жамоа ҳужуми учун ижобий сигнал бўлди.
Бундай ўйинлар Флика:
асосий таркиб учун номзодларни баҳолаш;
ёш футболчиларни синовдан ўтказиш;
тактик ўзгаришларни текшириш;
жамоанинг жисмоний тайёргарлигини назорат қилиш имконини беради.
Янги мавсумдаги илк расмий рақиб — «Элче»
Каталонияликлар янги мавсумдаги биринчи расмий учрашувини 23 август куни ўтказади.
«Барселона» ушбу баҳсда «Элче»га қарши майдонга тушади. Шу вақтга қадар жамоа яна бир нечта назорат учрашуви ўтказиб, расмий мавсум учун оптимал таркибни шакллантириши кутилмоқда.
Учрашув
Маълумот
Назорат баҳси
«Барселона» — «Европа»
Ҳисоб
4:1
Ўтказилган сана
24 июль
Илк расмий ўйин
23 август, «Элче»га қарши
«Барселона» учун янги синовлар бошланди
«Европа» устидан қозонилган ғалаба жамоанинг тайёргарлик жараёнидаги дастлабки қадам бўлди. Энди Ҳанс-Дитер Флик олдида футболчиларнинг ҳолатини тўғри баҳолаш ва мавсум бошигача асосий таркибни аниқлаш вазифаси турибди.
Сизнингча, «Барселона» янги мавсумда қандай натижа қайд этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…