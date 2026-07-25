«Барселона» янги мавсумни 4:1 ҳисобидаги ғалаба билан бошлади

·216·Спорт
«Барселона» янги мавсумни 4:1 ҳисобидаги ғалаба билан бошлади

«Барселона» янги мавсум олдидан тайёргарлик жараёнидаги илк назорат учрашувини ўтказди. Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари ёпиқ тартибда ташкил этилган баҳсда «Европа» клубини 4:1 ҳисобида мағлуб этди.

Каталонияликлар учун мазкур ўйин футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаш ва янги мавсум олдидан тактик режаларни синовдан ўтказиш имконияти бўлди.

Илк ўртоқлик баҳси ёпиқ тартибда ўтди

Учрашув 24 июль куни «Барселона»нинг ёзги йиғини доирасида ташкил этилди. Каталонияликларнинг рақиби Барселона шаҳрида жойлашган «Европа» клуби бўлди.

Испания футболининг учинчи дивизионида иштирок этадиган жамоага қарши баҳс мухлислар ва оммавий ахборот воситалари учун ёпиқ тартибда ўтказилди.

Шу сабаб учрашув таркиблари, гол муаллифлари ва ўйиннинг батафсил статистикаси ҳозирча очиқланмаган.

Флик шогирдлари тўртта гол урди

«Барселона» назорат учрашувида рақиб дарвозасини тўрт марта ишғол қилиб, 4:1 ҳисобида йирик ғалабага эришди.

Ўртоқлик баҳсларида якуний натижадан кўра футболчиларнинг тайёргарлик даражаси муҳимроқ бўлса-да, биринчи учрашувда тўртта гол урилиши жамоа ҳужуми учун ижобий сигнал бўлди.

Бундай ўйинлар Флика:

  • асосий таркиб учун номзодларни баҳолаш;

  • ёш футболчиларни синовдан ўтказиш;

  • тактик ўзгаришларни текшириш;

  • жамоанинг жисмоний тайёргарлигини назорат қилиш имконини беради.

Янги мавсумдаги илк расмий рақиб — «Элче»

Каталонияликлар янги мавсумдаги биринчи расмий учрашувини 23 август куни ўтказади.

«Барселона» ушбу баҳсда «Элче»га қарши майдонга тушади. Шу вақтга қадар жамоа яна бир нечта назорат учрашуви ўтказиб, расмий мавсум учун оптимал таркибни шакллантириши кутилмоқда.

Учрашув

Маълумот

Назорат баҳси

«Барселона» — «Европа»

Ҳисоб

4:1

Ўтказилган сана

24 июль

Илк расмий ўйин

23 август, «Элче»га қарши

«Барселона» учун янги синовлар бошланди

«Европа» устидан қозонилган ғалаба жамоанинг тайёргарлик жараёнидаги дастлабки қадам бўлди. Энди Ҳанс-Дитер Флик олдида футболчиларнинг ҳолатини тўғри баҳолаш ва мавсум бошигача асосий таркибни аниқлаш вазифаси турибди.

Сизнингча, «Барселона» янги мавсумда қандай натижа қайд этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

БарселонаХанси ФликСЕ ЕвропаЭльчеИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди