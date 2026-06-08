Жозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқда
Жаҳон футболи кулуарларида асрнинг энг шов-шувли ва ҳаяжонли қайтишларидан бири содир бўлиш арафасида турибди. Миллионлаб мухлислар қалбини маҳв этган машҳур ва серқирра мутахассис Жозе Моуриньо яна Мадриднинг «Реал» клуби тизгинини ўз қўлига олишга жуда яқин турибди. Нуфузли "Diario AS" нашри тарқатган охирги эксклюзив маълумотларга қараганда, «Қироллик клуби» ва португалиялик даҳо ўртасидаги якуний келишувга аслида май ойидаёқ эришиб бўлинган. Бироқ мадридликларнинг донишманд раҳбари Флорентино Перес 7 июнь санасига клуб президентлиги учун навбатдаги сайловларни белгилагани боис, ушбу тарихий тайинловни расман эълон қилиш бироз пайсалга солинган эди.
Албатта, бундай кутиш ва ноаниқлик вазияти доимо тезкорликни хуш кўрувчи Жозе Моуриньога унчалик маъқул келмагани айтилмоқда. Португалиялик мураббий мазкур сиёсий жараёнлар туфайли трансфер бозори ва янги мавсумга тайёргарлик кўриш учун камида икки ҳафтага яқин жуда қимматли вақтни бой бердим, деб ҳисобламоқда. У ушбу фурсат ичида аллақачон «эртаклар шаҳри» Мадридга етиб келиб, жамоани янги зафарлар сари етаклаш ишларини бошлаб юбориши мумкин эди.
Эндиликда барча ташкилий масалалар ва сайловлар муваффақиятли якунланиб, Флорентино Перес яна қайтадан президентлик курсисини банд этганидан сўнг, Моуриньо "Реал" раҳбариятидан расмий жараёнларни тезлаштиришни талаб қилмоқда. Агар ушбу келишув расман эълон қилинса, дунё футболи тарихида янги саҳифа очилади — Моуриньо роппа-роса 13 йиллик танаффусдан кейин «Сантьяго Бернабеу»га қайтади. У «Реал» клубини якунига етган 2025/26 йилги мавсумдан сўнг тарк этган собиқ шогирди ва мураббий Альваро Арбелоанинг ўрнини эгаллайди ва жамоани янги чўққиларга олиб чиқишга ҳаракат қилади.
Мадриднинг «Реал» клубидаги янги инқилоб, Жозе Моуриньонинг илк трансфер мақсадлари ва Испания Ла Лигасининг энг қайноқ кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…