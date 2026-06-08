Жозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқда

·0·Спорт
Жозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқда

Жаҳон футболи кулуарларида асрнинг энг шов-шувли ва ҳаяжонли қайтишларидан бири содир бўлиш арафасида турибди. Миллионлаб мухлислар қалбини маҳв этган машҳур ва серқирра мутахассис Жозе Моуриньо яна Мадриднинг «Реал» клуби тизгинини ўз қўлига олишга жуда яқин турибди. Нуфузли "Diario AS" нашри тарқатган охирги эксклюзив маълумотларга қараганда, «Қироллик клуби» ва португалиялик даҳо ўртасидаги якуний келишувга аслида май ойидаёқ эришиб бўлинган. Бироқ мадридликларнинг донишманд раҳбари Флорентино Перес 7 июнь санасига клуб президентлиги учун навбатдаги сайловларни белгилагани боис, ушбу тарихий тайинловни расман эълон қилиш бироз пайсалга солинган эди.

Албатта, бундай кутиш ва ноаниқлик вазияти доимо тезкорликни хуш кўрувчи Жозе Моуриньога унчалик маъқул келмагани айтилмоқда. Португалиялик мураббий мазкур сиёсий жараёнлар туфайли трансфер бозори ва янги мавсумга тайёргарлик кўриш учун камида икки ҳафтага яқин жуда қимматли вақтни бой бердим, деб ҳисобламоқда. У ушбу фурсат ичида аллақачон «эртаклар шаҳри» Мадридга етиб келиб, жамоани янги зафарлар сари етаклаш ишларини бошлаб юбориши мумкин эди.

Эндиликда барча ташкилий масалалар ва сайловлар муваффақиятли якунланиб, Флорентино Перес яна қайтадан президентлик курсисини банд этганидан сўнг, Моуриньо "Реал" раҳбариятидан расмий жараёнларни тезлаштиришни талаб қилмоқда. Агар ушбу келишув расман эълон қилинса, дунё футболи тарихида янги саҳифа очилади — Моуриньо роппа-роса 13 йиллик танаффусдан кейин «Сантьяго Бернабеу»га қайтади. У «Реал» клубини якунига етган 2025/26 йилги мавсумдан сўнг тарк этган собиқ шогирди ва мураббий Альваро Арбелоанинг ўрнини эгаллайди ва жамоани янги чўққиларга олиб чиқишга ҳаракат қилади.

Мадриднинг «Реал» клубидаги янги инқилоб, Жозе Моуриньонинг илк трансфер мақсадлари ва Испания Ла Лигасининг энг қайноқ кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиЎзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиБугун, 12:49Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиБугун, 12:41Кристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатКристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатБугун, 12:35Криштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаКриштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаБугун, 11:56Женнифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирдиЖеннифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирдиБугун, 10:55Лионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиЛионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиБугун, 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)