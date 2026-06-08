Флорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот берди

·1·Спорт
Флорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот берди

Испания ва жаҳон футболининг энг қудратли жамоаларидан бири ҳисобланган Мадриднинг «Реал» клубида интизорлик билан кутилган раҳбарият сайловлари ўз якунига етди. Клуб аъзолари ва мухлислари диққат марказида бўлган ушбу сиёсий жараёнда кутилганидек амалдаги раҳбар, тажрибали ва донишманд Флорентино Перес навбатдаги йирик ғалабасини тантана қилди.

Расмий маълумотларга кўра, сайловчиларнинг 65 фоиз овозини қўлга киритган Перес ўз курсисини сақлаб қолди. Унинг ёш ва амбицияли рақиби, тадбиркор Энрике Рикельме эса 35 фоиз овоз тўплашга муваффақ бўлди, холос.

Сайлов натижалари расман эълон қилинганидан сўнг, "Реал"нинг янги ва эски раҳбари ОАВ вакиллари учун матбуот анжумани ташкил этди. Унда журналистлар Флорентино Пересга унинг асосий рақиби бўлган Рикельменинг кўрсатган қаршилиги ва сайловолди кампанияси ҳақида савол беришди.

Ҳамиша ўзининг вазмин ва шу билан бирга ўткир сўзлари билан ажралиб турувчи Перес бу гал ҳам рақибига нисбатан анча кескин ва совуққон муносабат билдирди. «Рикельме муносиб рақиб бўла олдими? Бу борада ҳеч қандай фикр билдира олмайман, чунки унинг умуман ким эканлигини ҳам билмайман», дея қисқа ва лўнда жавоб қайтарди «қироллик клуби» раҳбари.

Ушбу ишончли ғалабадан сўнг, Флорентино Перес «Реал Мадрид» клуби президенти сифатида 2030 йилга қадар ўз лавозимида фаолият юритиш ҳуқуқини қўлга киритди. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, у мазкур маҳобатли клубни 2009 йилдан буён узлуксиз равишда бошқариб, уни тирик афсонага айлантиришга улгурди.

Сайлов олдидан Энрике Рикельме агар у ғалаба қозонса, дунё футболи юлдузи Эрлинг Холандни Мадридга олиб келиши ва жамоа рулига машҳур мутахассис Юрген Клоппни ўтказиши ҳақида баландпарвоз ваъдалар берган эди. Бироқ кейинчалик ҳам норвегиялик ҳужумчи, ҳам германиялик мураббийнинг расмий вакиллари бу хабарларни мутлақо асоссиз дея рад этишди.

Мадриднинг «Реал» клубида Флорентино Перес бошчилигида бошланаётган янги давр, кутилаётган даҳшатли трансферлар ва клуб ҳаётига оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаЖозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаБугун, 13:11Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиЎзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиБугун, 12:49Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиБугун, 12:41Кристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатКристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатБугун, 12:35Криштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаКриштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаБугун, 11:56Женнифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирдиЖеннифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирдиБугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)