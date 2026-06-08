Флорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот берди
Испания ва жаҳон футболининг энг қудратли жамоаларидан бири ҳисобланган Мадриднинг «Реал» клубида интизорлик билан кутилган раҳбарият сайловлари ўз якунига етди. Клуб аъзолари ва мухлислари диққат марказида бўлган ушбу сиёсий жараёнда кутилганидек амалдаги раҳбар, тажрибали ва донишманд Флорентино Перес навбатдаги йирик ғалабасини тантана қилди.
Расмий маълумотларга кўра, сайловчиларнинг 65 фоиз овозини қўлга киритган Перес ўз курсисини сақлаб қолди. Унинг ёш ва амбицияли рақиби, тадбиркор Энрике Рикельме эса 35 фоиз овоз тўплашга муваффақ бўлди, холос.
Сайлов натижалари расман эълон қилинганидан сўнг, "Реал"нинг янги ва эски раҳбари ОАВ вакиллари учун матбуот анжумани ташкил этди. Унда журналистлар Флорентино Пересга унинг асосий рақиби бўлган Рикельменинг кўрсатган қаршилиги ва сайловолди кампанияси ҳақида савол беришди.
Ҳамиша ўзининг вазмин ва шу билан бирга ўткир сўзлари билан ажралиб турувчи Перес бу гал ҳам рақибига нисбатан анча кескин ва совуққон муносабат билдирди. «Рикельме муносиб рақиб бўла олдими? Бу борада ҳеч қандай фикр билдира олмайман, чунки унинг умуман ким эканлигини ҳам билмайман», дея қисқа ва лўнда жавоб қайтарди «қироллик клуби» раҳбари.
Ушбу ишончли ғалабадан сўнг, Флорентино Перес «Реал Мадрид» клуби президенти сифатида 2030 йилга қадар ўз лавозимида фаолият юритиш ҳуқуқини қўлга киритди. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, у мазкур маҳобатли клубни 2009 йилдан буён узлуксиз равишда бошқариб, уни тирик афсонага айлантиришга улгурди.
Сайлов олдидан Энрике Рикельме агар у ғалаба қозонса, дунё футболи юлдузи Эрлинг Холандни Мадридга олиб келиши ва жамоа рулига машҳур мутахассис Юрген Клоппни ўтказиши ҳақида баландпарвоз ваъдалар берган эди. Бироқ кейинчалик ҳам норвегиялик ҳужумчи, ҳам германиялик мураббийнинг расмий вакиллари бу хабарларни мутлақо асоссиз дея рад этишди.
Мадриднинг «Реал» клубида Флорентино Перес бошчилигида бошланаётган янги давр, кутилаётган даҳшатли трансферлар ва клуб ҳаётига оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…