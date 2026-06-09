Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландия устидан тарихий ғалаба қозонди...

·38·Спорт
Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландия устидан тарихий ғалаба қозонди...

Океан ортидан ўзбек футболи ишқибозлари учун ҳақиқий шов-шувли ва тарихий хушхабар етиб келди! Жаҳон чемпионати олдидан Нью-Йоркда йиғин ўтказаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси Европа гранди Нидерландияга қарши иккинчи махфий назорат учрашувида майдонга тушиб, рақибларини тиз чўктиришга муваффақ бўлди. Дунё футболи афсонаси Фабио Каннаваро бошқарувидаги «оқ бўрилар» майдонда ҳақиқий жасорат ва юксак маҳорат намойиш этиб, кучли рақиб устидан 2:1 ҳисобида улуғвор ғалабани расмийлаштиришди. Бу зафар вакилларимизнинг бўлажак мундиал олдидан руҳий ҳолатини кескин кўтариб юбориши шубҳасиздир.

Ҳар икки жамоа устозларининг ўзаро келишувига биноан, ушбу баҳс ёпиқ эшиклар ортида, яъни мухлислар ва ОАВ ходимларисиз ўтказилди ҳамда учрашув формати бироз ўзгартирилиб, ҳар бир бўлим 30 дақиқадан иборат этиб белгиланди. Шунга қарамай, майдондаги кураш шиддати расмий ўйинлардан асло қолишмади. Вакилларимиз таркибида юксак маҳорат кўрсатган истеъдодли ва чаққон футболчилар — Азизбек Амонов ҳамда Авазбек Ўлмасалиев рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ушбу тарихий ғалаба голларига муаллифлик қилишди. Европаликлар эса бу голларга фақат бир марта жавоб қайтара олишди, холос.

Мураббийлар штаби ушбу синов баҳсида жамоанинг деярли барча аъзоларига имконият тақдим этди ва тактик схемаларни жиддий кўрикдан ўтказиб олди. Мазкур учрашувда Ватанимиз шарафини қуйидаги футболчилар ҳимоя қилишди: Эргашев, Нематов, Эшмуродов, Абдуллаев, Каримов, Эсанов, Жиянов, Ўлмасалиев, Раҳмоналиев, Жалолиддинов, Амонов, Темиров, Сергеев, Искандеров ва Ҳамдамов. Ҳар бир чизиқда намойиш этилган тартибли ўйин якунда ўз мевасини берди ва ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очилди.

Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк юришлари, АҚШ яшил майдонларидан келадиган энг сўнгги эксклюзив янгиликлар, учрашувлар таҳлили ва футбол юлдузларининг фикрларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонНидерландияНью-ЙоркФабио КаннавароАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрриен Тимбер жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлдиЮрриен Тимбер жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлдиБугун, 04:26Абдуқодир Ҳусанов Нидерландияга қарши ўйинда қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусанов Нидерландияга қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 21:03Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 21:00Ламине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиЛамине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиБугун, 20:57Килиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаКилиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаБугун, 20:40Криштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаКриштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 20:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)