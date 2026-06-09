Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландия устидан тарихий ғалаба қозонди...
Океан ортидан ўзбек футболи ишқибозлари учун ҳақиқий шов-шувли ва тарихий хушхабар етиб келди! Жаҳон чемпионати олдидан Нью-Йоркда йиғин ўтказаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси Европа гранди Нидерландияга қарши иккинчи махфий назорат учрашувида майдонга тушиб, рақибларини тиз чўктиришга муваффақ бўлди. Дунё футболи афсонаси Фабио Каннаваро бошқарувидаги «оқ бўрилар» майдонда ҳақиқий жасорат ва юксак маҳорат намойиш этиб, кучли рақиб устидан 2:1 ҳисобида улуғвор ғалабани расмийлаштиришди. Бу зафар вакилларимизнинг бўлажак мундиал олдидан руҳий ҳолатини кескин кўтариб юбориши шубҳасиздир.
Ҳар икки жамоа устозларининг ўзаро келишувига биноан, ушбу баҳс ёпиқ эшиклар ортида, яъни мухлислар ва ОАВ ходимларисиз ўтказилди ҳамда учрашув формати бироз ўзгартирилиб, ҳар бир бўлим 30 дақиқадан иборат этиб белгиланди. Шунга қарамай, майдондаги кураш шиддати расмий ўйинлардан асло қолишмади. Вакилларимиз таркибида юксак маҳорат кўрсатган истеъдодли ва чаққон футболчилар — Азизбек Амонов ҳамда Авазбек Ўлмасалиев рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ушбу тарихий ғалаба голларига муаллифлик қилишди. Европаликлар эса бу голларга фақат бир марта жавоб қайтара олишди, холос.
Мураббийлар штаби ушбу синов баҳсида жамоанинг деярли барча аъзоларига имконият тақдим этди ва тактик схемаларни жиддий кўрикдан ўтказиб олди. Мазкур учрашувда Ватанимиз шарафини қуйидаги футболчилар ҳимоя қилишди: Эргашев, Нематов, Эшмуродов, Абдуллаев, Каримов, Эсанов, Жиянов, Ўлмасалиев, Раҳмоналиев, Жалолиддинов, Амонов, Темиров, Сергеев, Искандеров ва Ҳамдамов. Ҳар бир чизиқда намойиш этилган тартибли ўйин якунда ўз мевасини берди ва ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очилди.
Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк юришлари, АҚШ яшил майдонларидан келадиган энг сўнгги эксклюзив янгиликлар, учрашувлар таҳлили ва футбол юлдузларининг фикрларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…