Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунлади

·0·Спорт
Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунлади

Жаҳон трансфер бозорида Мадриднинг «Реал» клуби навбатдаги шов-шувли ва кутилмаган юриши билан барча футбол ишқибозларини ҳайратда қолдирди. «Қироллик клуби» раҳбарияти Миланнинг «Интер» жамоаси ҳамда Нидерландия миллий терма жамоасининг маҳоратли ва тажрибали ҳимоячиси Дензел Дюмфрис билан узоқ муддатли шартнома имзоланганини эълон қилди. Ушбу трансфер ҳақидаги қайноқ эксклюзив хабарни дунё футболининг энг ишончли ва таниқли инсайдери Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали расман тасдиқлади.

Инсайдерга таяниб берилган маълумотларга кўра, Мадрид гранди ва футболчи ўртасидаги келишув 2030 йилнинг июнь ойига қадар, яъни тўрт йилга мўлжалланган бўлиб, бу мудофаа чизиғини кучайтириш йўлидаги жиддий стратегик қадамдир. Шартноманинг молиявий деталлари ҳам маълум бўлди: миланликлар 30 ёшли учқур ва жисмонан бақувват бўлган нидерландиялик қанот ҳимоячисининг трансфери учун «Реал Мадрид» ғазнасидан нақд 20 миллион евро миқдоридаги маблағни қабул қилиб оладиган бўлишди.

Дензел Дюмфрис ўзининг юқори тезлиги ва ҳужумларга фаол қўшилиши билан танилган футболчи ҳисобланади. У ортда қолган мавсумда Италия А Серияси доирасида «Интер» либосида жами 20 та масъулиятли учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 3 бор аниқ нишонга олишга муваффақ бўлган. Шунингдек, у ўз жамоадошларига 1 та голли узатмани ҳам етказиб бериб, Милан клубининг муваффақиятларига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган эди. Эндиликда бу маҳорат соҳиби «Сантьяго Бернабеу»да янги зафарлар сари интилади.

Мадриднинг «Реал» клубидаги янги «Галактикос» лойиҳаси, Дензел Дюмфриснинг Испания Ла Лигасидаги илк қадамлари ва жаҳон футболининг энг сўнгги трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунладиЛиверпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунладиБугун, 08:16Эрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларЭрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларБугун, 07:18Дарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинДарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинБугун, 07:16Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 06:13Халқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиХалқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиБугун, 06:01Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)