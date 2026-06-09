Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунлади
Жаҳон трансфер бозорида Мадриднинг «Реал» клуби навбатдаги шов-шувли ва кутилмаган юриши билан барча футбол ишқибозларини ҳайратда қолдирди. «Қироллик клуби» раҳбарияти Миланнинг «Интер» жамоаси ҳамда Нидерландия миллий терма жамоасининг маҳоратли ва тажрибали ҳимоячиси Дензел Дюмфрис билан узоқ муддатли шартнома имзоланганини эълон қилди. Ушбу трансфер ҳақидаги қайноқ эксклюзив хабарни дунё футболининг энг ишончли ва таниқли инсайдери Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали расман тасдиқлади.
Инсайдерга таяниб берилган маълумотларга кўра, Мадрид гранди ва футболчи ўртасидаги келишув 2030 йилнинг июнь ойига қадар, яъни тўрт йилга мўлжалланган бўлиб, бу мудофаа чизиғини кучайтириш йўлидаги жиддий стратегик қадамдир. Шартноманинг молиявий деталлари ҳам маълум бўлди: миланликлар 30 ёшли учқур ва жисмонан бақувват бўлган нидерландиялик қанот ҳимоячисининг трансфери учун «Реал Мадрид» ғазнасидан нақд 20 миллион евро миқдоридаги маблағни қабул қилиб оладиган бўлишди.
Дензел Дюмфрис ўзининг юқори тезлиги ва ҳужумларга фаол қўшилиши билан танилган футболчи ҳисобланади. У ортда қолган мавсумда Италия А Серияси доирасида «Интер» либосида жами 20 та масъулиятли учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 3 бор аниқ нишонга олишга муваффақ бўлган. Шунингдек, у ўз жамоадошларига 1 та голли узатмани ҳам етказиб бериб, Милан клубининг муваффақиятларига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган эди. Эндиликда бу маҳорат соҳиби «Сантьяго Бернабеу»да янги зафарлар сари интилади.
Мадриднинг «Реал» клубидаги янги «Галактикос» лойиҳаси, Дензел Дюмфриснинг Испания Ла Лигасидаги илк қадамлари ва жаҳон футболининг энг сўнгги трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…