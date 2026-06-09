Мбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этди
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе кетма-кет учта ўйиндан бери гол ура олмаётган бўлса-да, Дидиер Десчампс Жаҳон чемпионати олдидан хавотирга тушаётгани йўқ. Реал Мадрид ҳужумчиси ўзининг аниқ зарбаларини турнир учун сақлаб қўйганини айтиб ҳазиллашди. Шимолий Ирландияга қарши кечган 3:1 ҳисобидаги ғалабада эса Майкл Олисе хет-трик қайд этиб, учрашув қаҳрамонига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция терма жамоаси мундиалга жўнаб кетиш олдидан сўнгги назорат баҳсида ғалаба қозонди, бироқ асосий эътибор жамоанинг икки ҳужумкор юлдузи кўрсатган турлича ўйинга қаратилди. Мбаппе бир нечта вазиятлар яратганига қарамай, гол ура олмади. Терма жамоа сафида 98 ўйинда 56 та гол урган сардор учун бундай қурғоқчилик ғайритабиий бўлса-да, на футболчи ва на мураббий вазиятдан хавотирда эмас.
Лилл шаҳридаги баҳсда Бавария вингери Майкл Олисе барча сарлавҳаларни эгаллади. У ўзининг клуб миқёсидаги ажойиб формасини терма жамоада ҳам давом эттириб, ёрқин хет-трик намойиш этди. Олисе ўзининг учинчи голини узоқ масофадан йўлланган ажойиб зарба билан якунлаб, жамоанинг энг муҳим фигураларидан бирига айланиб бораётганини исботлади.
Дидиер Десчампс ўйиндан сўнг Мбаппенинг ишончи пасайиб кетгани ҳақидаги тахминларни кулги билан рад этди. "Мен хавотирланмайман. Тўғри, унда вазиятлар бўлди, лекин аниқлик етишмади. У менга барча голларини АҚШдаги турнир учун сақлаб қўйганини айтди, бу мен учун етарли", — деди мураббий ТF1 телеканалига берган интервюсида.
Десчампс Олисенинг ўйинига юқори баҳо бериб, ҳозирда у жамоанинг асосий ҳужумкор кучи бўлиши мумкинлигига шама қилди. "У худди Бавария сафидаги каби порламоқда. Унинг учун ҳамма нарса осон кечяпти. У жуда самарали ўйин кўрсатмоқда ва бу биз учун ажойиб янгилик", — дея қўшимча қилди мутахассис.
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