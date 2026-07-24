Интер Кристиан Ромеро трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

·47·Спорт
Интер Кристиан Ромеро трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси мудофаа чизиғини кучайтириш мақсадида жиддий қадам ташлади. Миланнинг Нерадзурри клуби Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро трансфери бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига киришди. Ушбу келишув клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик сармоясига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, аргентиналик футболчининг агенти Чиро Палермо айни дамда Миланда бўлиб турибди. Бу воқеа Интер спорт директори Пиеро Аусилио шаҳарга қайтган вақтга тўғри келгани музокаралар жадаллашганидан далолат беради. Томонлар яқин соатлар ичида учрашиб, трансфернинг молиявий деталларини муҳокама қилишлари режалаштирилган.

Трансфер қиймати ва молиявий шартлар

Лекин келишувга эришиш осон кечмайди. Тоттенхем ўз сардори учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Интер эса бу нархни туширишга ҳаракат қилиб, футболчининг Италияга қайтиш истагидан фойдаланмоқчи. Маълумот учун, Кристиан Ромеро ўтган йили Лондон клуби билан 2029-йилгача мўлжалланган, йиллик маоши 12 миллион еврони ташкил этувчи йирик шартнома имзолаган эди.

Интер раҳбарияти учун ушбу трансфер айни дамда устувор вазифа ҳисобланади. Жамоани Франческо Acerби, Маттео Дармиан ва Штефан де Вриж каби тажрибали ҳимоячилар тарк этганидан сўнг, янги мураббий Кристиан Киву ихтиёрида ҳимоя марказида бўшлиқлар юзага келди. Шу сабабли, миланликлар бошқа муқобил вариантларни тўхтатиб, бор эътиборини айнан Ромерога қаратган.

Италияга қайтиш ва Тоттенхемдаги вазият

Кристиан Ромеро учун Италия А Серияси бегона эмас. У 2018-йилдан 2021-йилгача Женоа ва Аталанта клубларида тўп суриб, ўзини кўрсатишга улгурган. Аргентина терма жамоаси билан Жаҳон чемпиони бўлган ҳимоячи учун Милан клубига ўтиш фаолиятидаги янги ва юқори босқич бўлиши мумкин.

Тоттенхемнинг янги лойиҳасида эса Ромерога жой топилмаслиги айтилмоқда. Роберто Де Зерби бошчилигидаги мураббийлар штаби жамоани тубдан янгилашга қарор қилган. Қолаверса, футболчининг клуб раҳбарияти билан муносабатлари ҳам совуқлашган. Бунга ўтган мавсумда жамоа лигада қолиш учун курашаётган бир пайтда, Ромеронинг оёғидаги жароҳатни даволатиш учун Аргентинага кетиб қолгани сабаб бўлгани айтилади.

Ҳозирча клублар ўртасидаги мулоқот давом этмоқда. Агар Интер сўралган маблағни тўлашга рози бўлса ёки Тоттенхем билан муросага келса, яқин кунларда А Сериянинг энг шов-шувли трансферларидан бири амалга ошиши мумкин.

ИнтерТоттенхемКристиан РомероТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди