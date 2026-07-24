Интер Кристиан Ромеро трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси мудофаа чизиғини кучайтириш мақсадида жиддий қадам ташлади. Миланнинг Нерадзурри клуби Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро трансфери бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига киришди. Ушбу келишув клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик сармоясига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, аргентиналик футболчининг агенти Чиро Палермо айни дамда Миланда бўлиб турибди. Бу воқеа Интер спорт директори Пиеро Аусилио шаҳарга қайтган вақтга тўғри келгани музокаралар жадаллашганидан далолат беради. Томонлар яқин соатлар ичида учрашиб, трансфернинг молиявий деталларини муҳокама қилишлари режалаштирилган.
Трансфер қиймати ва молиявий шартларЛекин келишувга эришиш осон кечмайди. Тоттенхем ўз сардори учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Интер эса бу нархни туширишга ҳаракат қилиб, футболчининг Италияга қайтиш истагидан фойдаланмоқчи. Маълумот учун, Кристиан Ромеро ўтган йили Лондон клуби билан 2029-йилгача мўлжалланган, йиллик маоши 12 миллион еврони ташкил этувчи йирик шартнома имзолаган эди.
Интер раҳбарияти учун ушбу трансфер айни дамда устувор вазифа ҳисобланади. Жамоани Франческо Acerби, Маттео Дармиан ва Штефан де Вриж каби тажрибали ҳимоячилар тарк этганидан сўнг, янги мураббий Кристиан Киву ихтиёрида ҳимоя марказида бўшлиқлар юзага келди. Шу сабабли, миланликлар бошқа муқобил вариантларни тўхтатиб, бор эътиборини айнан Ромерога қаратган.
Италияга қайтиш ва Тоттенхемдаги вазиятКристиан Ромеро учун Италия А Серияси бегона эмас. У 2018-йилдан 2021-йилгача Женоа ва Аталанта клубларида тўп суриб, ўзини кўрсатишга улгурган. Аргентина терма жамоаси билан Жаҳон чемпиони бўлган ҳимоячи учун Милан клубига ўтиш фаолиятидаги янги ва юқори босқич бўлиши мумкин.
Тоттенхемнинг янги лойиҳасида эса Ромерога жой топилмаслиги айтилмоқда. Роберто Де Зерби бошчилигидаги мураббийлар штаби жамоани тубдан янгилашга қарор қилган. Қолаверса, футболчининг клуб раҳбарияти билан муносабатлари ҳам совуқлашган. Бунга ўтган мавсумда жамоа лигада қолиш учун курашаётган бир пайтда, Ромеронинг оёғидаги жароҳатни даволатиш учун Аргентинага кетиб қолгани сабаб бўлгани айтилади.
Ҳозирча клублар ўртасидаги мулоқот давом этмоқда. Агар Интер сўралган маблағни тўлашга рози бўлса ёки Тоттенхем билан муросага келса, яқин кунларда А Сериянинг энг шов-шувли трансферларидан бири амалга ошиши мумкин.
…