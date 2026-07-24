Россиянинг импорт ўрнини босувчи СЖ-100 самолётлари серияли ишлаб чиқарила бошлайди
Россия авиация саноатида муҳим бурилиш нуқтаси кутилмоқда: бутунлай маҳаллий бутловчи қисмлардан йиғилган СЖ-100 йўловчи самолётларини серияли ишлаб чиқариш жорий йилнинг куз фаслидан старт олади. Ушбу лойиҳа Ғарб санкциялари шароитида Россия фуқаро авиациясининг мустақиллигини таъминлаш йўлидаги энг йирик қадамлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хабаровск ўлкаси губернатори Дмитрий Демешиннинг ТАСС агентлигига маълум қилишича, "Сухой Супержет" лойиҳаси доирасидаги барча хорижий технологиялар Россия аналогларига алмаштирилган. Ҳозирда заводларда ишлаб чиқариш линияларини тўлиқ қувватда ишга тушириш бўйича сўнгги тайёргарлик жараёнлари кетмоқда. Бу эса мамлакат ички авиақатновлари учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.
Техник янгиланишлар ва ПД-8 двигателлариСЖ-100 самолёти аввалги Сухои Супержет 100 моделининг чуқур модернизация қилинган варианти ҳисобланади. Унинг асосий фарқи шундаки, самолётнинг деярли барча тизимлари, жумладан, борт электроникаси, шасси ва энг асосийси — двигателлари Россияда ишлаб чиқарилган. Аввалги моделларда қўлланилган хорижий двигателлар ўрнини энди маҳаллий ПД-8 агрегатлари эгаллаган.
Эслатиб ўтамиз, ПД-8 двигателлари билан жиҳозланган тўлиқ импорт ўрнини босувчи СЖ-100 самолётининг илк синов парвози Коmsомолск-на-Амур шаҳрида муваффақиятли амалга оширилган эди. Ушбу синовлар самолётнинг халқаро хавфсизлик стандартларига жавоб беришини ва ўзидан олдинги моделлардан техник жиҳатдан қолишмаслигини исботлади.
Ички бозорга бўлган эҳтиёжГубернатор Демешиннинг сўзларига кўра, ҳозирда Россия авиакомпаниялари ва ҳудудларида янги самолётларга бўлган талаб жуда юқори. Мутахассислар ички бозорнинг эҳтиёжини тахминан 100 та янги ҳаво кемаси даражасида баҳоламоқда. Бу эҳтиёжнинг бир қисми СЖ-100 самолётлари, яна бир қисми эса Ил-114 моделлари ҳисобига қопланиши режалаштирилган.
Минтақавий авиацияни ривожлантириш Россия учун стратегик аҳамиятга эга. Чунки мамлакатнинг кенг ҳудудларини ўзаро боғлашда кичик ва ўрта масофага учувчи замонавий лайнерлар етишмовчилиги сезилмоқда. СЖ-100 айнан шу бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади.
Ушбу лойиҳанинг муваффақияти нафақат транспорт соҳасига, балки Россия иқтисодиётининг юқори технологияли тармоқларига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Янги самолётларнинг серияли ишлаб чиқарилиши минглаб иш ўринларини сақлаб қолиш ва авиация бутловчи қисмлари саноатини жонлантириш имконини беради.
…