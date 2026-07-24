Россиянинг импорт ўрнини босувчи СЖ-100 самолётлари серияли ишлаб чиқарила бошлайди

·70·Техно
Россиянинг импорт ўрнини босувчи СЖ-100 самолётлари серияли ишлаб чиқарила бошлайди

Россия авиация саноатида муҳим бурилиш нуқтаси кутилмоқда: бутунлай маҳаллий бутловчи қисмлардан йиғилган СЖ-100 йўловчи самолётларини серияли ишлаб чиқариш жорий йилнинг куз фаслидан старт олади. Ушбу лойиҳа Ғарб санкциялари шароитида Россия фуқаро авиациясининг мустақиллигини таъминлаш йўлидаги энг йирик қадамлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хабаровск ўлкаси губернатори Дмитрий Демешиннинг ТАСС агентлигига маълум қилишича, "Сухой Супержет" лойиҳаси доирасидаги барча хорижий технологиялар Россия аналогларига алмаштирилган. Ҳозирда заводларда ишлаб чиқариш линияларини тўлиқ қувватда ишга тушириш бўйича сўнгги тайёргарлик жараёнлари кетмоқда. Бу эса мамлакат ички авиақатновлари учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.

Техник янгиланишлар ва ПД-8 двигателлари

СЖ-100 самолёти аввалги Сухои Супержет 100 моделининг чуқур модернизация қилинган варианти ҳисобланади. Унинг асосий фарқи шундаки, самолётнинг деярли барча тизимлари, жумладан, борт электроникаси, шасси ва энг асосийси — двигателлари Россияда ишлаб чиқарилган. Аввалги моделларда қўлланилган хорижий двигателлар ўрнини энди маҳаллий ПД-8 агрегатлари эгаллаган.

Эслатиб ўтамиз, ПД-8 двигателлари билан жиҳозланган тўлиқ импорт ўрнини босувчи СЖ-100 самолётининг илк синов парвози Коmsомолск-на-Амур шаҳрида муваффақиятли амалга оширилган эди. Ушбу синовлар самолётнинг халқаро хавфсизлик стандартларига жавоб беришини ва ўзидан олдинги моделлардан техник жиҳатдан қолишмаслигини исботлади.

Ички бозорга бўлган эҳтиёж

Губернатор Демешиннинг сўзларига кўра, ҳозирда Россия авиакомпаниялари ва ҳудудларида янги самолётларга бўлган талаб жуда юқори. Мутахассислар ички бозорнинг эҳтиёжини тахминан 100 та янги ҳаво кемаси даражасида баҳоламоқда. Бу эҳтиёжнинг бир қисми СЖ-100 самолётлари, яна бир қисми эса Ил-114 моделлари ҳисобига қопланиши режалаштирилган.

Минтақавий авиацияни ривожлантириш Россия учун стратегик аҳамиятга эга. Чунки мамлакатнинг кенг ҳудудларини ўзаро боғлашда кичик ва ўрта масофага учувчи замонавий лайнерлар етишмовчилиги сезилмоқда. СЖ-100 айнан шу бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади.

Ушбу лойиҳанинг муваффақияти нафақат транспорт соҳасига, балки Россия иқтисодиётининг юқори технологияли тармоқларига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Янги самолётларнинг серияли ишлаб чиқарилиши минглаб иш ўринларини сақлаб қолиш ва авиация бутловчи қисмлари саноатини жонлантириш имконини беради.

АвиацияСЖ-100РоссияТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб