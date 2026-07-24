Интер таркибни кучайтирмоқда: Кристиан Ромеро Италияга қайтиши кутилмоқда
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш мақсадида жиддий қадам ташлади. Миланнинг Нераззурри клуби Аргентина терма жамоаси аъзоси ва Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди. Бу трансфер миланликлар учун жорий ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий мақсад бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sportиталиа нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг агенти Сиро Палермо айни дамда Миланда бўлиб турибди. Интер спорт директори Пиеро Аусилио ҳам шаҳарга қайтган ва яқин соатлар ичида томонлар ўртасида ҳал қилувчи учрашув ўтказилиши кутилмоқда. Томонлар ўртасидаги дастлабки алоқалар кеча тунда ўрнатилган бўлиб, музокаралар жадал суръатларда давом этмоқда.
Трансфер нархи ва молиявий шартларТоттенхем ўз сардорини қўйиб юборишга тайёр, бироқ Лондон клуби раҳбарияти футболчи учун 50 миллион евродан кам бўлмаган маблағ талаб қилмоқда. Кристиан Ромеро ўтган йили инглиз клуби билан 2029-йилгача мўлжалланган шартнома имзолаган эди. Унинг йиллик маоши солиқлар билан бирга 12 миллион еврони ташкил этади, бу эса Интер учун молиявий жиҳатдан катта масъулият юклайди.
Интер ҳимоя чизиғида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Жамоани Францеско Acerби, Маттео Дармиан ва Штефан де Вриж каби тажрибали ҳимоячилар тарк этганидан сўнг, бош мураббий янги мавсум бошланишидан олдин ишончли ҳимоячига эҳтиёж сезмоқда. Шу сабабли, Ромеро варианти клуб учун мутлақ устувор вазифа сифатида белгиланган ва бошқа муқобил вариантлар вақтинча тўхтатиб қўйилган.
Италияга қайтиш ва клуб билан зиддиятКристиан Ромеро учун Италия чемпионати бегона эмас. У 2018-йилдан 2021-йилга қадар А Серияда Женоа ва Аталанта сафида тўп сурган. Аргентина билан Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган ҳимоячининг Тоттенхем билан муносабатлари сўнгги ойларда сезиларли даражада ёмонлашган. Бунга футболчининг жароҳатини даволатиш учун клуб рухсатисиз Аргентинага кетиб қолгани сабаб бўлган эди.
Шунингдек, Тоттенхем янги техник лойиҳани бошлагани ва жамоада катта ўзгаришлар амалга оширилаётгани сабабли, Ромеро янги режаларга киритилмаган. Агар трансфер амалга ошса, Интер нафақат тажрибали ҳимоячига, балки майдонда ҳақиқий етакчилик қобилиятига эга бўлган футболчига эга бўлади. Ҳозирда мухлислар ва мутахассислар музокаралар якунини диққат билан кузатиб бормоқда.
…