Интер таркибни кучайтирмоқда: Кристиан Ромеро Италияга қайтиши кутилмоқда

·54·Спорт
Интер таркибни кучайтирмоқда: Кристиан Ромеро Италияга қайтиши кутилмоқда

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш мақсадида жиддий қадам ташлади. Миланнинг Нераззурри клуби Аргентина терма жамоаси аъзоси ва Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди. Бу трансфер миланликлар учун жорий ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий мақсад бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sportиталиа нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг агенти Сиро Палермо айни дамда Миланда бўлиб турибди. Интер спорт директори Пиеро Аусилио ҳам шаҳарга қайтган ва яқин соатлар ичида томонлар ўртасида ҳал қилувчи учрашув ўтказилиши кутилмоқда. Томонлар ўртасидаги дастлабки алоқалар кеча тунда ўрнатилган бўлиб, музокаралар жадал суръатларда давом этмоқда.

Трансфер нархи ва молиявий шартлар

Тоттенхем ўз сардорини қўйиб юборишга тайёр, бироқ Лондон клуби раҳбарияти футболчи учун 50 миллион евродан кам бўлмаган маблағ талаб қилмоқда. Кристиан Ромеро ўтган йили инглиз клуби билан 2029-йилгача мўлжалланган шартнома имзолаган эди. Унинг йиллик маоши солиқлар билан бирга 12 миллион еврони ташкил этади, бу эса Интер учун молиявий жиҳатдан катта масъулият юклайди.

Интер ҳимоя чизиғида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Жамоани Францеско Acerби, Маттео Дармиан ва Штефан де Вриж каби тажрибали ҳимоячилар тарк этганидан сўнг, бош мураббий янги мавсум бошланишидан олдин ишончли ҳимоячига эҳтиёж сезмоқда. Шу сабабли, Ромеро варианти клуб учун мутлақ устувор вазифа сифатида белгиланган ва бошқа муқобил вариантлар вақтинча тўхтатиб қўйилган.

Италияга қайтиш ва клуб билан зиддият

Кристиан Ромеро учун Италия чемпионати бегона эмас. У 2018-йилдан 2021-йилга қадар А Серияда Женоа ва Аталанта сафида тўп сурган. Аргентина билан Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган ҳимоячининг Тоттенхем билан муносабатлари сўнгги ойларда сезиларли даражада ёмонлашган. Бунга футболчининг жароҳатини даволатиш учун клуб рухсатисиз Аргентинага кетиб қолгани сабаб бўлган эди.

Шунингдек, Тоттенхем янги техник лойиҳани бошлагани ва жамоада катта ўзгаришлар амалга оширилаётгани сабабли, Ромеро янги режаларга киритилмаган. Агар трансфер амалга ошса, Интер нафақат тажрибали ҳимоячига, балки майдонда ҳақиқий етакчилик қобилиятига эга бўлган футболчига эга бўлади. Ҳозирда мухлислар ва мутахассислар музокаралар якунини диққат билан кузатиб бормоқда.

ИнтерТоттенҳамКристиан РомероТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди