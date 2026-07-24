Facebook сотувчилар учун алоҳида илова ва бепул верификация тизимини ишга туширди

·34·Техно
Facebook сотувчилар учун алоҳида илова ва бепул верификация тизимини ишга туширди

Meta корпорациясига тегишли Facebook ижтимоий тармоғи фойдаланувчилар фаоллигини ошириш ва платформа ичидаги савдо-сотиқ жараёнларини тартибга солиш мақсадида йирик янгиланишларни эълон қилди. Эндиликда Маркетпласе платформасининг фаол сотувчилари учун алоҳида мобил илова тақдим этилади, шунингдек, фирибгарликка қарши курашиш учун бепул шахсни тасдиқлаш тизими жорий этилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Facebook Маркетпласе ҳар ойда 430 миллиондан ортиқ эълонлар жойлаштириладиган улкан хабарлар досига айланган. 1,1 миллиарддан ортиқ фаол фойдаланувчига эга ушбу хизмат, айниқса, ёш авлод вакиллари орасида оммалашиб бормоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги ишга туширилган “Селлер” иловаси сотувчиларга ўз маҳсулотларини бошқариш, харидорлар билан мулоқот қилиш ва савдо статистикасини кузатишда кенг имкониятлар яратади.

Янги верификация тизими ва хавфсизлик

Facebook фойдаланувчилари учун яна бир муҳим янгилик “Facebook Верифиед” тизимидир. Таъкидлаш жоизки, у пуллик “Meta Верифиед” обунасидан фарқ қилади ва мутлақо бепул тақдим этилади. Ушбу тизим орқали фойдаланувчилар селфи тушиш орқали ўзларининг реал шахс эканликларини тасдиқлашлари мумкин. Тасдиқдан ўтган профилларда оқ доира ичидаги белги пайдо бўлади ва у Facebook Датинг, Маркетпласе ҳамда Групс бўлимларида кўриниб туради.

Бу чора платформадаги ботлар ва сохта аккаунтлар сонини камайтиришга хизмат қилади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу функция муҳим аҳамиятга эга, чунки маҳаллий гуруҳларда ва савдо майдончаларида ишончли сотувчини аниқлаш ҳар доим долзарб масала бўлиб келган. Янги белги фойдаланувчига қаршисидаги инсон ҳақиқий эканлигига кафолат беради.

Видео контент ва сунъий интеллект имкониятлари

Шунингдек, Facebook илованинг асосий интерфейсида видеоларни тўлиқ экранда томоша қилиш имконини берувчи янги дизайнни синовдан ўтказмоқда. Ушбу функция дастлаб видео контентга талаб юқори бўлган халқаро бозорларда жорий этилади. Фойдаланувчилар исталган вақтда ушбу интерфейсни ўчириб, анъанавий тасма (феед) кўринишига қайтишлари мумкин бўлади.

Meta компанияси ўз иловаларига сунъий интеллект (AI) технологияларини ҳам фаол интеграция қилмоқда. Келгусида сотувчилар учун қуйидаги қулайликлар яратилиши кутилмоқда:

  • Маҳсулот тавсифларини AI ёрдамида автоматик ёзиш;
  • Гуруҳлардаги саволларга жавоб топиш учун ақлли қидирув;
  • Сотув жараёнларини автоматлаштириш учун махсус ботлар.
Компания сўнгги ойларда бир қатор янги лойиҳаларни, жумладан, Facebook Групс учун Reddit услубидаги “Форум” иловасини ва дастурчилар учун “Поккет” платформасини тақдим этди. Бу каби қадамлар Facebook платформасини нафақат ижтимоий тармоқ, балки кенг қамровли экотизимга айлантириш стратегиясининг бир қисмидир.

FacebookMetaМаркетпласеТехнологияИлова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб