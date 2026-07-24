Facebook сотувчилар учун алоҳида илова ва бепул верификация тизимини ишга туширди
Meta корпорациясига тегишли Facebook ижтимоий тармоғи фойдаланувчилар фаоллигини ошириш ва платформа ичидаги савдо-сотиқ жараёнларини тартибга солиш мақсадида йирик янгиланишларни эълон қилди. Эндиликда Маркетпласе платформасининг фаол сотувчилари учун алоҳида мобил илова тақдим этилади, шунингдек, фирибгарликка қарши курашиш учун бепул шахсни тасдиқлаш тизими жорий этилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Facebook Маркетпласе ҳар ойда 430 миллиондан ортиқ эълонлар жойлаштириладиган улкан хабарлар досига айланган. 1,1 миллиарддан ортиқ фаол фойдаланувчига эга ушбу хизмат, айниқса, ёш авлод вакиллари орасида оммалашиб бормоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги ишга туширилган “Селлер” иловаси сотувчиларга ўз маҳсулотларини бошқариш, харидорлар билан мулоқот қилиш ва савдо статистикасини кузатишда кенг имкониятлар яратади.
Янги верификация тизими ва хавфсизликFacebook фойдаланувчилари учун яна бир муҳим янгилик “Facebook Верифиед” тизимидир. Таъкидлаш жоизки, у пуллик “Meta Верифиед” обунасидан фарқ қилади ва мутлақо бепул тақдим этилади. Ушбу тизим орқали фойдаланувчилар селфи тушиш орқали ўзларининг реал шахс эканликларини тасдиқлашлари мумкин. Тасдиқдан ўтган профилларда оқ доира ичидаги белги пайдо бўлади ва у Facebook Датинг, Маркетпласе ҳамда Групс бўлимларида кўриниб туради.
Бу чора платформадаги ботлар ва сохта аккаунтлар сонини камайтиришга хизмат қилади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу функция муҳим аҳамиятга эга, чунки маҳаллий гуруҳларда ва савдо майдончаларида ишончли сотувчини аниқлаш ҳар доим долзарб масала бўлиб келган. Янги белги фойдаланувчига қаршисидаги инсон ҳақиқий эканлигига кафолат беради.
Видео контент ва сунъий интеллект имкониятлариШунингдек, Facebook илованинг асосий интерфейсида видеоларни тўлиқ экранда томоша қилиш имконини берувчи янги дизайнни синовдан ўтказмоқда. Ушбу функция дастлаб видео контентга талаб юқори бўлган халқаро бозорларда жорий этилади. Фойдаланувчилар исталган вақтда ушбу интерфейсни ўчириб, анъанавий тасма (феед) кўринишига қайтишлари мумкин бўлади.
Meta компанияси ўз иловаларига сунъий интеллект (AI) технологияларини ҳам фаол интеграция қилмоқда. Келгусида сотувчилар учун қуйидаги қулайликлар яратилиши кутилмоқда:
- Маҳсулот тавсифларини AI ёрдамида автоматик ёзиш;
- Гуруҳлардаги саволларга жавоб топиш учун ақлли қидирув;
- Сотув жараёнларини автоматлаштириш учун махсус ботлар.
…