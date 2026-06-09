«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи
Европа футболида навбатдаги йирик ва шов-шувли трансфер келишуви пишиб етилмоқда. Англия Премьер-лигасининг амалдаги гранди ва энг қудратли жамоаларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» жорий трансфер ойнасида мудофаа чизиғини тубдан кучайтириш ишларини бошлаб юборди. Испаниянинг нуфузли ва оммабоп AS нашри тарқатган сўнгги эксклюзив хабарларга кўра, «шаҳарликлар» раҳбарияти жамоа таркибидаги энг заиф ва муаммоли нуқталардан бири бўлиб турган ўнг қанот ҳимоясини мустаҳкамлаш учун янги юлдузни олиб келишни мақсад қилган.
Манбанинг алоҳида урғу беришича, «Манчестер Сити» ушбу стратегик режани ҳаётга татбиқ этиш учун Лондоннинг «Тоттенхэм Хотспур» клуби билан испаниялик маҳоратли ҳимоячи Педро Порро трансфери бўйича дастлабки расмий алоқаларни ва музокаралар жараёнини бошлаб юборган. «Манчестер» шаҳри вакиллари Испания миллий терма жамоаси сафида океан ортида ўтадиган нуфузли Жаҳон чемпионатига йўл олган иқтидорли футболчи билан дунё биринчилиги расман старт олгунига қадар тўлиқ келишувга эришишни ва шартнома масаласини узил-кесил ҳал қилишни истамоқда.
Ҳозирда Лондоннинг «Тоттенхэм» клуби раҳбарияти Педро Порро билан амалдаги битимни узайтириш бўйича олиб борилаётган ички музокараларда бир қарорга кела олмаяпти. Футболчининг лондонликлар билан амалдаги меҳнат шартномаси узоқ муддатли бўлиб, 2030 йилнинг ўртасига қадар мўлжалланган. Шу сабабли «шпорлар» ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Улар тезкор ва ҳужумкор испаниялик ҳимоячининг трансфер баҳосини нақд 50 миллион фунт стерлинг (қарийб 58 миллион евро) этиб белгилашган ва бу маблағдан камига рози бўлишмоқчи эмас.
Пеп Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги янги тактик лойиҳалари, Педро Порронинг гранд клубга ўтиш истаги ва Англия Премьер-лигасининг энг қайноқ трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…