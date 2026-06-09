«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи

·0·Спорт
«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи

Европа футболида навбатдаги йирик ва шов-шувли трансфер келишуви пишиб етилмоқда. Англия Премьер-лигасининг амалдаги гранди ва энг қудратли жамоаларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» жорий трансфер ойнасида мудофаа чизиғини тубдан кучайтириш ишларини бошлаб юборди. Испаниянинг нуфузли ва оммабоп AS нашри тарқатган сўнгги эксклюзив хабарларга кўра, «шаҳарликлар» раҳбарияти жамоа таркибидаги энг заиф ва муаммоли нуқталардан бири бўлиб турган ўнг қанот ҳимоясини мустаҳкамлаш учун янги юлдузни олиб келишни мақсад қилган.

Манбанинг алоҳида урғу беришича, «Манчестер Сити» ушбу стратегик режани ҳаётга татбиқ этиш учун Лондоннинг «Тоттенхэм Хотспур» клуби билан испаниялик маҳоратли ҳимоячи Педро Порро трансфери бўйича дастлабки расмий алоқаларни ва музокаралар жараёнини бошлаб юборган. «Манчестер» шаҳри вакиллари Испания миллий терма жамоаси сафида океан ортида ўтадиган нуфузли Жаҳон чемпионатига йўл олган иқтидорли футболчи билан дунё биринчилиги расман старт олгунига қадар тўлиқ келишувга эришишни ва шартнома масаласини узил-кесил ҳал қилишни истамоқда.

Ҳозирда Лондоннинг «Тоттенхэм» клуби раҳбарияти Педро Порро билан амалдаги битимни узайтириш бўйича олиб борилаётган ички музокараларда бир қарорга кела олмаяпти. Футболчининг лондонликлар билан амалдаги меҳнат шартномаси узоқ муддатли бўлиб, 2030 йилнинг ўртасига қадар мўлжалланган. Шу сабабли «шпорлар» ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Улар тезкор ва ҳужумкор испаниялик ҳимоячининг трансфер баҳосини нақд 50 миллион фунт стерлинг (қарийб 58 миллион евро) этиб белгилашган ва бу маблағдан камига рози бўлишмоқчи эмас.

Пеп Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги янги тактик лойиҳалари, Педро Порронинг гранд клубга ўтиш истаги ва Англия Премьер-лигасининг энг қайноқ трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиМбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиБугун, 09:38Баер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБаер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБугун, 09:19Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Бугун, 09:05Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиМадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиБугун, 08:55Бавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБугун, 08:53Неймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиНеймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)