Родри «Манчестер Сити»дан кетадими? Мареска аниқ жавоб берди

·83·Спорт
Родри «Манчестер Сити»дан кетадими? Мареска аниқ жавоб берди

«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска испаниялик ярим ҳимоячи Родрининг эҳтимолий кетиши ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Унинг таъкидлашича, клуб етакчи футболчисини таркибда сақлаб қолиш учун барча имкониятларини ишга солади.

Айни пайтда Родри бел қисмидаги муаммо сабаб кичик жарроҳлик амалиётидан ўтмоқда. Мураббий футболчининг тўлиқ тикланиши ҳозир энг муҳим вазифа эканини қайд этди.

«Катта футболчилар атрофида миш-мишлар бўлади»

Родрининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси яна бир йилдан сўнг якунланиши мумкинлиги унинг келажаги ҳақидаги хабарларни кўпайтирди.

Мареска эса бундай миш-мишларни табиий ҳолат деб баҳолади.

«Катта ўйинчилар атрофида ҳар доим турли миш-мишлар айланади. Бу мени безовта қилмайди, бу одатий ҳолат», — деди мураббий.

Унинг фикрича, Родри юқори савиядаги футболчи бўлгани учун Европанинг турли клублари унга қизиқиш билдириши ажабланарли эмас.

Клуб Родрини сақлаб қолмоқчи

Мареска «Манчестер Сити» испаниялик ярим ҳимоячи билан хайрлашишни режалаштирмаётганини очиқ айтди.

«Албатта, ҳар бир мураббий таркибида Родри бўлишини истайди. Ҳозир эса унга дам олиш ва тўлиқ тикланиш керак. Шундан сўнг у яна биз билан бўлади», — деди у.

Шу тариқа, мураббий футболчининг келаси мавсумда ҳам жамоа таркибида қолишига ишора қилди. Бироқ янги шартнома бўйича музокаралар ҳақида аниқ маълумот берилмади.

Родри жарроҳлик амалиётидан ўтмоқда

Ҳозирда ярим ҳимоячи бел қисмидаги муаммони бартараф этиш учун кичик операция қилдирмоқда.

Клуб ва мураббийлар штаби унинг соғлиғини хавф остига қўймасдан, тўлиқ тикланишини кутиши айтилди. Родрининг майдонга қайтиш санаси ҳозирча маълум қилинмаган.

2019 йилдан бери «Сити» сафида

Родри 2019 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келмоқда. Ўтган мавсумда у барча турнирларда 33 та учрашувда қатнашиб, 2 та гол урган.

Кўрсаткич

Натижа

Клубга келган йили

2019

Ўтган мавсумдаги ўйинлар

33 та

Голлар

2 та

Ҳозирги ҳолати

Жарроҳликдан кейин тикланмоқда

Родрининг жамоа ўйинидаги аҳамияти ва шартномаси муддати яқинлашаётгани унинг келажаги ҳақидаги муҳокамаларни яна давом эттириши мумкин.

Сизнингча, «Манчестер Сити» Родри билан янги шартнома имзолай оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди