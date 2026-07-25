Родри «Манчестер Сити»дан кетадими? Мареска аниқ жавоб берди
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска испаниялик ярим ҳимоячи Родрининг эҳтимолий кетиши ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Унинг таъкидлашича, клуб етакчи футболчисини таркибда сақлаб қолиш учун барча имкониятларини ишга солади.
Айни пайтда Родри бел қисмидаги муаммо сабаб кичик жарроҳлик амалиётидан ўтмоқда. Мураббий футболчининг тўлиқ тикланиши ҳозир энг муҳим вазифа эканини қайд этди.
«Катта футболчилар атрофида миш-мишлар бўлади»
Родрининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси яна бир йилдан сўнг якунланиши мумкинлиги унинг келажаги ҳақидаги хабарларни кўпайтирди.
Мареска эса бундай миш-мишларни табиий ҳолат деб баҳолади.
«Катта ўйинчилар атрофида ҳар доим турли миш-мишлар айланади. Бу мени безовта қилмайди, бу одатий ҳолат», — деди мураббий.
Унинг фикрича, Родри юқори савиядаги футболчи бўлгани учун Европанинг турли клублари унга қизиқиш билдириши ажабланарли эмас.
Клуб Родрини сақлаб қолмоқчи
Мареска «Манчестер Сити» испаниялик ярим ҳимоячи билан хайрлашишни режалаштирмаётганини очиқ айтди.
«Албатта, ҳар бир мураббий таркибида Родри бўлишини истайди. Ҳозир эса унга дам олиш ва тўлиқ тикланиш керак. Шундан сўнг у яна биз билан бўлади», — деди у.
Шу тариқа, мураббий футболчининг келаси мавсумда ҳам жамоа таркибида қолишига ишора қилди. Бироқ янги шартнома бўйича музокаралар ҳақида аниқ маълумот берилмади.
Родри жарроҳлик амалиётидан ўтмоқда
Ҳозирда ярим ҳимоячи бел қисмидаги муаммони бартараф этиш учун кичик операция қилдирмоқда.
Клуб ва мураббийлар штаби унинг соғлиғини хавф остига қўймасдан, тўлиқ тикланишини кутиши айтилди. Родрининг майдонга қайтиш санаси ҳозирча маълум қилинмаган.
2019 йилдан бери «Сити» сафида
Родри 2019 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келмоқда. Ўтган мавсумда у барча турнирларда 33 та учрашувда қатнашиб, 2 та гол урган.
Кўрсаткич
Натижа
Клубга келган йили
2019
Ўтган мавсумдаги ўйинлар
33 та
Голлар
2 та
Ҳозирги ҳолати
Жарроҳликдан кейин тикланмоқда
Родрининг жамоа ўйинидаги аҳамияти ва шартномаси муддати яқинлашаётгани унинг келажаги ҳақидаги муҳокамаларни яна давом эттириши мумкин.
Сизнингча, «Манчестер Сити» Родри билан янги шартнома имзолай оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…