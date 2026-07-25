Клопп Германияда янги давр бошлади: асосий талаби маълум...
Германия миллий жамоасининг янги бош мураббийи Юрген Клопп дастлабки матбуот анжуманида терма жамоага қандай футбол услубини сингдиришни режалаштираётганини очиқлади.
Тажрибали мутахассис учун фақат натижа эмас, балки мухлисларга завқ берадиган жозибали ўйин ҳам муҳим. Клопп футболчилар танловида қатъий бўлишини ва ҳозирча ҳеч ким учун терма жамоа эшиги ёпилмаганини таъкидлади.
Футболчиларни кутилмаган имкониятлар кутиши мумкин
Клопп янги даврда таркиб борасида кескин қарорлар қабул қилишдан чўчимаслигини билдирди.
«Футболчилар мен билан улар кутмаган имкониятларга эга бўлишлари мумкин, чунки мен қатъий қарорлар чиқаришни яхши кўраман», — деди мураббий.
Бу фикр Германия терма жамоасида янги номлар пайдо бўлиши, айрим футболчилар эса аввалгидан муҳимроқ вазифаларни бажариши мумкинлигини англатади.
Асосий мақсад — мухлисларга ёқадиган футбол
Клопп ўз жамоаси фақат ғалаба учун эмас, томошабоп ва ҳиссиётларга бой футбол кўрсатиши кераклигини айтди.
«Мухлислар уйига қайтаётиб: “Бу ҳақиқатан ҳам гўзал футбол”, деб гапиришларини истайман», — деди у.
Мураббий бундай услуб дарҳол натижа бермаслиги мумкинлигини тан олди. Шунга қарамай, у Германия терма жамоасида ҳам фаол, жадал ва мухлисларга ёқадиган футбол қуриш ниятида.
Миллий либосни кийган ҳар бир футболчи бор кучини бериши шарт
Клоппнинг асосий талабларидан бири — терма жамоага чақирилган футболчиларнинг майдонда тўлиқ куч билан ҳаракат қилиши.
Унинг фикрича, Германия миллий жамоаси либосини кийиш катта шараф ва масъулият ҳисобланади. Шу сабаб таркибдаги ҳар бир ўйинчи жамоа манфаатини шахсий мақсадларидан устун қўйиши керак.
Клопп учун муҳим бўлган асосий тамойиллар:
юқори суръат ва фаол прессинг;
жамоавий бирдамлик;
майдонда тўлиқ куч билан курашиш;
мухлисларга завқ берадиган ҳужумкор футбол;
таркиб танловида рақобат.
«Ҳозирча ҳеч кимнинг устига чизиқ тортилмаган»
Янги мураббий терма жамоага номзод футболчиларни диққат билан кузатишини маълум қилди.
«Ҳозирча ҳеч кимнинг устига чизиқ тортмаяпмиз, чунки бу янги даврнинг бошланиши», — деди Клопп.
Бу баёнот тажрибали футболчилар билан бир қаторда, клубларида ўзини кўрсатаётган ёш ўйинчилар учун ҳам имконият очилишини кўрсатади.
Германияда янги рақобат бошланади
Клоппнинг илк чиқишидан маълум бўлишича, терма жамоадаги ўрин энди аввалги хизматлар эмас, футболчининг ҳозирги ҳолати, интизоми ва майдондаги фидойилигига қараб белгиланади.
Мураббийнинг жозибали футбол ҳақидаги ваъдаси Германия мухлисларининг кутилмаларини янада оширди. Энди асосий савол — Клопп ўзининг клублардаги машҳур услубини миллий жамоага қанчалик тез сингдира олади?
Сизнингча, Юрген Клопп Германия терма жамоасини яна жаҳон футболи чўққисига қайтара оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…