Клопп Германияда янги давр бошлади: асосий талаби маълум...

·60·Спорт
Клопп Германияда янги давр бошлади: асосий талаби маълум...

Германия миллий жамоасининг янги бош мураббийи Юрген Клопп дастлабки матбуот анжуманида терма жамоага қандай футбол услубини сингдиришни режалаштираётганини очиқлади.

Тажрибали мутахассис учун фақат натижа эмас, балки мухлисларга завқ берадиган жозибали ўйин ҳам муҳим. Клопп футболчилар танловида қатъий бўлишини ва ҳозирча ҳеч ким учун терма жамоа эшиги ёпилмаганини таъкидлади.

Футболчиларни кутилмаган имкониятлар кутиши мумкин

Клопп янги даврда таркиб борасида кескин қарорлар қабул қилишдан чўчимаслигини билдирди.

«Футболчилар мен билан улар кутмаган имкониятларга эга бўлишлари мумкин, чунки мен қатъий қарорлар чиқаришни яхши кўраман», — деди мураббий.

Бу фикр Германия терма жамоасида янги номлар пайдо бўлиши, айрим футболчилар эса аввалгидан муҳимроқ вазифаларни бажариши мумкинлигини англатади.

Асосий мақсад — мухлисларга ёқадиган футбол

Клопп ўз жамоаси фақат ғалаба учун эмас, томошабоп ва ҳиссиётларга бой футбол кўрсатиши кераклигини айтди.

«Мухлислар уйига қайтаётиб: “Бу ҳақиқатан ҳам гўзал футбол”, деб гапиришларини истайман», — деди у.

Мураббий бундай услуб дарҳол натижа бермаслиги мумкинлигини тан олди. Шунга қарамай, у Германия терма жамоасида ҳам фаол, жадал ва мухлисларга ёқадиган футбол қуриш ниятида.

Миллий либосни кийган ҳар бир футболчи бор кучини бериши шарт

Клоппнинг асосий талабларидан бири — терма жамоага чақирилган футболчиларнинг майдонда тўлиқ куч билан ҳаракат қилиши.

Унинг фикрича, Германия миллий жамоаси либосини кийиш катта шараф ва масъулият ҳисобланади. Шу сабаб таркибдаги ҳар бир ўйинчи жамоа манфаатини шахсий мақсадларидан устун қўйиши керак.

Клопп учун муҳим бўлган асосий тамойиллар:

  • юқори суръат ва фаол прессинг;

  • жамоавий бирдамлик;

  • майдонда тўлиқ куч билан курашиш;

  • мухлисларга завқ берадиган ҳужумкор футбол;

  • таркиб танловида рақобат.

«Ҳозирча ҳеч кимнинг устига чизиқ тортилмаган»

Янги мураббий терма жамоага номзод футболчиларни диққат билан кузатишини маълум қилди.

«Ҳозирча ҳеч кимнинг устига чизиқ тортмаяпмиз, чунки бу янги даврнинг бошланиши», — деди Клопп.

Бу баёнот тажрибали футболчилар билан бир қаторда, клубларида ўзини кўрсатаётган ёш ўйинчилар учун ҳам имконият очилишини кўрсатади.

Германияда янги рақобат бошланади

Клоппнинг илк чиқишидан маълум бўлишича, терма жамоадаги ўрин энди аввалги хизматлар эмас, футболчининг ҳозирги ҳолати, интизоми ва майдондаги фидойилигига қараб белгиланади.

Мураббийнинг жозибали футбол ҳақидаги ваъдаси Германия мухлисларининг кутилмаларини янада оширди. Энди асосий савол — Клопп ўзининг клублардаги машҳур услубини миллий жамоага қанчалик тез сингдира олади?

Сизнингча, Юрген Клопп Германия терма жамоасини яна жаҳон футболи чўққисига қайтара оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Юрген КлоппГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди