Elon Musk SpaceX нима учун Starship корпусида пўлатдан фойдаланишини тушунтирди

·68·Техно
Elon Musk SpaceX нима учун Starship корпусида пўлатдан фойдаланишини тушунтирди

Коинотни забт этиш борасидаги амбициялари билан танилган SpaceX компанияси асосчиси Elon Musk Starship кемасини яратишда нима сабабдан углерод толасидан воз кечиб, зангламайдиган пўлатга устунлик берилганини очиқлади. Бу қарор нафақат иқтисодий тежамкорлик, балки кеманинг экстремал шароитларда чидамлилигини таъминловчи муҳим муҳандислик ечими бўлиб хизмат қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мускнинг сўзларига кўра, замонавий углеродли композит материаллар ҳали ҳам жуда қиммат ҳисобланади. Ҳозирда уларнинг бир килограмми тахминан 130 долларни ташкил этади ва ишлаб чиқариш ҳажми чекланган. ixbt.com маълумотига кўра, бу каби материаллар билан ишлаш коинот кемасини оммавий ишлаб чиқаришда катта қийинчиликлар туғдиради.

Муҳандислик ва чидамлилик омиллари

Углерод толасининг яна бир камчилиги унинг криоген ёнилғи компонентлари, хусусан, суюқ кислород билан ишлашдаги мураккаблигидир. Шунингдек, ушбу материал кема атмосферага қайта киришда юзага келадиган ўта юқори ҳароратга бардош бера олмаслиги ва конструкциянинг парчаланиш хавфи борлиги аниқланган.

Зангламайдиган пўлат эса, аксинча, ўта паст ҳароратларда ҳам ўз мустаҳкамлигини сақлаб қолади. У ишлаб чиқаришда анча арзон, ишлов бериш осон ва атмосферага қайтиш чоғидаги иссиқлик юкламаларини яхши кўтаради. Айнан шу хусусиятлар SpaceX компаниясига Starship прототипларини яратишни тезлаштириш ва синов жараёнларига эртароқ ўтиш имконини берди.

Elon Musk Starship кемасининг сўнгги версиясидаги иссиқликдан ҳимоя қилиш қатламини юқори баҳолаб, кема айни дамда "ажойиб кўринишда" эканини таъкидлади. Эслатиб ўтамиз, Фlight 13 синов парвози давомида Starship Ҳинд океанига муваффақиятли қўнган ва илк бор қайтиш чоғида бутунлигини тўлиқ сақлаб қолган эди.

Шу билан бирга, SpaceX муҳандиси Майкл Николлс компаниянинг бошқа лойиҳалари бўйича ҳам янгиликлар билан бўлишди. Унинг сўзларига кўра, Starlink V3 туркумидаги барча 20 та сунъий йўлдошни текширишнинг муҳим босқичи муваффақиятли якунланган. Бу Starlink ва сунъий интеллект йўналишидаги лойиҳалар ҳам жадал ривожланаётганидан далолат беради.

Elon MuskSpaceXStarshipТехнологияКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб