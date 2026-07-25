Elon Musk SpaceX нима учун Starship корпусида пўлатдан фойдаланишини тушунтирди
Коинотни забт этиш борасидаги амбициялари билан танилган SpaceX компанияси асосчиси Elon Musk Starship кемасини яратишда нима сабабдан углерод толасидан воз кечиб, зангламайдиган пўлатга устунлик берилганини очиқлади. Бу қарор нафақат иқтисодий тежамкорлик, балки кеманинг экстремал шароитларда чидамлилигини таъминловчи муҳим муҳандислик ечими бўлиб хизмат қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мускнинг сўзларига кўра, замонавий углеродли композит материаллар ҳали ҳам жуда қиммат ҳисобланади. Ҳозирда уларнинг бир килограмми тахминан 130 долларни ташкил этади ва ишлаб чиқариш ҳажми чекланган. ixbt.com маълумотига кўра, бу каби материаллар билан ишлаш коинот кемасини оммавий ишлаб чиқаришда катта қийинчиликлар туғдиради.
Муҳандислик ва чидамлилик омиллариУглерод толасининг яна бир камчилиги унинг криоген ёнилғи компонентлари, хусусан, суюқ кислород билан ишлашдаги мураккаблигидир. Шунингдек, ушбу материал кема атмосферага қайта киришда юзага келадиган ўта юқори ҳароратга бардош бера олмаслиги ва конструкциянинг парчаланиш хавфи борлиги аниқланган.
Зангламайдиган пўлат эса, аксинча, ўта паст ҳароратларда ҳам ўз мустаҳкамлигини сақлаб қолади. У ишлаб чиқаришда анча арзон, ишлов бериш осон ва атмосферага қайтиш чоғидаги иссиқлик юкламаларини яхши кўтаради. Айнан шу хусусиятлар SpaceX компаниясига Starship прототипларини яратишни тезлаштириш ва синов жараёнларига эртароқ ўтиш имконини берди.
Elon Musk Starship кемасининг сўнгги версиясидаги иссиқликдан ҳимоя қилиш қатламини юқори баҳолаб, кема айни дамда "ажойиб кўринишда" эканини таъкидлади. Эслатиб ўтамиз, Фlight 13 синов парвози давомида Starship Ҳинд океанига муваффақиятли қўнган ва илк бор қайтиш чоғида бутунлигини тўлиқ сақлаб қолган эди.
Шу билан бирга, SpaceX муҳандиси Майкл Николлс компаниянинг бошқа лойиҳалари бўйича ҳам янгиликлар билан бўлишди. Унинг сўзларига кўра, Starlink V3 туркумидаги барча 20 та сунъий йўлдошни текширишнинг муҳим босқичи муваффақиятли якунланган. Бу Starlink ва сунъий интеллект йўналишидаги лойиҳалар ҳам жадал ривожланаётганидан далолат беради.
…