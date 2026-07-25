Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда қоладими: Кутилмаган бурилиш юз берди
Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорднинг клубдаги келажаги борасида кутилмаган янгиликлар пайдо бўлди. Сўнгги вақтларда жамоани тарк этиши деярли аниқ бўлиб улгурган футболчи Amazon компанияси томонидан суратга олинаётган ҳужжатли фильмда иштирок этиш учун таклиф олди. Бу ҳолат инглиз ҳужумчисининг Олд Траффордда қолиш эҳтимолини яна кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Миррор нашри хабарига кўра, Amazon клубнинг 2026-27-йиллар мавсумини қамраб олувчи саҳна орти жараёнлари ҳақидаги фильмда Рэшфордга муҳим рол ажратишни режалаштирмоқда. Барселона клуби ижара муддатидан сўнг унинг трансферини тўлиқ сотиб олишдан воз кечганидан кейин, футболчи яна Манчестерга қайтишга мажбур бўлган эди. Аввалига клуб уни сотиб юбормоқчи бўлган, бироқ ҳозирча унинг юқори маоши ва трансфер нархини қоплай оладиган харидор топилмади.
Майдондаги инқироз ва янги имкониятРэшфорд 2024-йил декабрь ойидан буён Манчестер Юнайтед таркибида расмий ўйинларда майдонга тушмаган. Унинг раҳбарият ва мураббийлар штаби билан муносабатлари анча совуқлашган эди. Шунга қарамай, клубнинг янги лойиҳаларда уни четда қолдирмаётгани, футболчининг жамоа билан алоқаларини қайта тиклашга уриниш сифатида талқин қилинмоқда. Агар у кетиши аниқ бўлганида, клуб бундай кенг кўламли медиа-лойиҳага уни жалб қилмаган бўларди.
Те Гуардиан нашрининг ёзишича, жамоа бош мураббийи Майкл Каррик футболчини янги мавсумолди тайёргарлик жараёнига жалб этишни режалаштирмоқда. Агар ёзги трансфер ойнаси якунига қадар муносиб таклиф тушмаса, Рэшфорд яна асосий таркиб учун курашиш имкониятига эга бўлади. Бу эса футболчи учун ўз фаолиятини қайта тиклаш учун сўнгги имконият бўлиши мумкин.
Майкл Каррик қарори ва келажак истиқболлариҲозирда барча эътибор Майкл Каррика қаратилган. Мураббий Рэшфордни жамоага қайта интеграция қила оладими ёки ҳужжатли фильмдаги иштирок шунчаки Amazon компаниясининг маркетинг стратегиясими, деган савол очиқ қолмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, агар футболчи ўз мотивациясини топса ва берилган ролни қабул қилса, бу ҳар икки томон учун ҳам фойдали бўлиши мумкин.
Манчестер Юнайтед ва Маркус Рэшфорд ўртасидаги муносабатлар ҳозирда чорраҳада турибди. Клуб уни сотиб юбориш орқали молиявий муаммоларни ҳал қилишни кўзлаган бўлса-да, ҳужумчининг маҳорати ва жамоа тарихидаги ўрни уни осонликча қўйиб юбормасликка ундамоқда. Якуний қарор футболчининг мавсумолди йиғинларидаги ҳаракати ва жисмоний ҳолатига боғлиқ бўлади.
…