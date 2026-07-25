Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда қоладими: Кутилмаган бурилиш юз берди

·183·Спорт
Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда қоладими: Кутилмаган бурилиш юз берди

Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорднинг клубдаги келажаги борасида кутилмаган янгиликлар пайдо бўлди. Сўнгги вақтларда жамоани тарк этиши деярли аниқ бўлиб улгурган футболчи Amazon компанияси томонидан суратга олинаётган ҳужжатли фильмда иштирок этиш учун таклиф олди. Бу ҳолат инглиз ҳужумчисининг Олд Траффордда қолиш эҳтимолини яна кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Миррор нашри хабарига кўра, Amazon клубнинг 2026-27-йиллар мавсумини қамраб олувчи саҳна орти жараёнлари ҳақидаги фильмда Рэшфордга муҳим рол ажратишни режалаштирмоқда. Барселона клуби ижара муддатидан сўнг унинг трансферини тўлиқ сотиб олишдан воз кечганидан кейин, футболчи яна Манчестерга қайтишга мажбур бўлган эди. Аввалига клуб уни сотиб юбормоқчи бўлган, бироқ ҳозирча унинг юқори маоши ва трансфер нархини қоплай оладиган харидор топилмади.

Майдондаги инқироз ва янги имконият

Рэшфорд 2024-йил декабрь ойидан буён Манчестер Юнайтед таркибида расмий ўйинларда майдонга тушмаган. Унинг раҳбарият ва мураббийлар штаби билан муносабатлари анча совуқлашган эди. Шунга қарамай, клубнинг янги лойиҳаларда уни четда қолдирмаётгани, футболчининг жамоа билан алоқаларини қайта тиклашга уриниш сифатида талқин қилинмоқда. Агар у кетиши аниқ бўлганида, клуб бундай кенг кўламли медиа-лойиҳага уни жалб қилмаган бўларди.

Те Гуардиан нашрининг ёзишича, жамоа бош мураббийи Майкл Каррик футболчини янги мавсумолди тайёргарлик жараёнига жалб этишни режалаштирмоқда. Агар ёзги трансфер ойнаси якунига қадар муносиб таклиф тушмаса, Рэшфорд яна асосий таркиб учун курашиш имкониятига эга бўлади. Бу эса футболчи учун ўз фаолиятини қайта тиклаш учун сўнгги имконият бўлиши мумкин.

Майкл Каррик қарори ва келажак истиқболлари

Ҳозирда барча эътибор Майкл Каррика қаратилган. Мураббий Рэшфордни жамоага қайта интеграция қила оладими ёки ҳужжатли фильмдаги иштирок шунчаки Amazon компаниясининг маркетинг стратегиясими, деган савол очиқ қолмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, агар футболчи ўз мотивациясини топса ва берилган ролни қабул қилса, бу ҳар икки томон учун ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Манчестер Юнайтед ва Маркус Рэшфорд ўртасидаги муносабатлар ҳозирда чорраҳада турибди. Клуб уни сотиб юбориш орқали молиявий муаммоларни ҳал қилишни кўзлаган бўлса-да, ҳужумчининг маҳорати ва жамоа тарихидаги ўрни уни осонликча қўйиб юбормасликка ундамоқда. Якуний қарор футболчининг мавсумолди йиғинларидаги ҳаракати ва жисмоний ҳолатига боғлиқ бўлади.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордМайкл КаррикТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди