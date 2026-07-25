NASA 2028-йилда Марсга янги авлод вертолётларини юборади

·48·Техно
NASA 2028-йилда Марсга янги авлод вертолётларини юборади

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Қизил сайёрани ўзлаштириш йўлида навбатдаги улкан қадамни ташлашга тайёргарлик кўрмоқда. Агентлик 2028-йилда Марсга янги авлод роботлаштирилган вертолётларини учиришни режалаштирмоқда. Ушбу миссиядан кўзланган асосий мақсад — келажакда инсониятнинг Марсга илк қўниши учун энг хавфсиз ва қулай майдончаларни аниқлашдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТАСС агентлигининг NASA вакилига таяниб хабар беришича, ушбу муҳим миссия СР-1 (Спасе Реактор-1) Фреэдом деб номланган аппарат ёрдамида амалга оширилади. Мазкур қурилма АҚШнинг ядровий энергетика қурилмаси билан жиҳозланган биринчи сайёралараро космик кемаси сифатида тарихга кириши кутилмоқда. Унинг бортида SkyФалл мажмуаси жойлашган бўлиб, у афсонавий Ingenuity технологиялари асосида яратилган янги учувчи аппаратларни ўз ичига олади.

Ядровий қувват ва ҳаво разведкаси

Янги лойиҳа доирасида ядровий куч қурилмасидан фойдаланиш Марсга оғирроқ юкларни етказиб бериш ва узоқ масофали тадқиқотларни ўтказиш имконини беради. SkyФалл таркибидаги вертолётлар ўзига хос ҳаво разведкачилари вазифасини ўтайди. Улар Марс сиртини синчиклаб ўрганади, ҳудуднинг батафсил хариталарини тузади ва келажакдаги бошқарилувчи экспедициялар учун идеал қўниш нуқталарини қидиради.

Қизиқарли жиҳати шундаки, NASA СР-1 Фреэдом аппаратини яратишда харажатларни тежаш мақсадида Гатевай ойлик станцияси дастури учун ишлаб чиқилган муҳандислик ечимларидан фойдаланмоқда. Маълумотларга кўра, ушбу миссияни ишлаб чиқиш ва учиришнинг умумий қиймати тахминан 2,1 миллиард долларни ташкил этади. Агентлик мутахассислари Марсга илк инсоний парвоз 2040-йилгача амалга ошишига ишонч билдиришмоқда.

Ingenuity муваффақиятининг давоми

Нега айнан вертолётлар танлангани бежиз эмас. Уларнинг ўтмишдоши бўлган Ingenuity Марс тадқиқотлари тарихидаги энг муваффақиятли тажрибалардан бирига айланди. 2021-йил феврал ойида Perseverance маршоди билан бирга етиб келган ушбу митти аппарат дастлаб атиги бир нечта синов парвозини амалга ошириши керак эди.

Бироқ Ingenuity кутилганидан анча бардошли бўлиб чиқди ва қарийб уч йил давомида 72 марта парвоз қилди. Унинг миссияси фақат 2024-йил январида, қўниш вақтида парраклари шикастлангандан кейингина якунланди. Янги миссия эса айнан шу муваффақиятли тажрибани янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Ушбу лойиҳа нафақат технологик ютуқ, балки инсониятнинг бошқа сайёраларда доимий масканлар барпо этиш стратегиясининг ажралмас қисмидир. Марс атмосферасининг ўта сийраклигига қарамай, вертолётларнинг самарадорлиги исботлангани келажакдаги колонизация жараёнларини сезиларли даражада тезлаштиради.

NASAМарсКоинотТехнологияIngenuity
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб