NASA 2028-йилда Марсга янги авлод вертолётларини юборади
АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Қизил сайёрани ўзлаштириш йўлида навбатдаги улкан қадамни ташлашга тайёргарлик кўрмоқда. Агентлик 2028-йилда Марсга янги авлод роботлаштирилган вертолётларини учиришни режалаштирмоқда. Ушбу миссиядан кўзланган асосий мақсад — келажакда инсониятнинг Марсга илк қўниши учун энг хавфсиз ва қулай майдончаларни аниқлашдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТАСС агентлигининг NASA вакилига таяниб хабар беришича, ушбу муҳим миссия СР-1 (Спасе Реактор-1) Фреэдом деб номланган аппарат ёрдамида амалга оширилади. Мазкур қурилма АҚШнинг ядровий энергетика қурилмаси билан жиҳозланган биринчи сайёралараро космик кемаси сифатида тарихга кириши кутилмоқда. Унинг бортида SkyФалл мажмуаси жойлашган бўлиб, у афсонавий Ingenuity технологиялари асосида яратилган янги учувчи аппаратларни ўз ичига олади.
Ядровий қувват ва ҳаво разведкасиЯнги лойиҳа доирасида ядровий куч қурилмасидан фойдаланиш Марсга оғирроқ юкларни етказиб бериш ва узоқ масофали тадқиқотларни ўтказиш имконини беради. SkyФалл таркибидаги вертолётлар ўзига хос ҳаво разведкачилари вазифасини ўтайди. Улар Марс сиртини синчиклаб ўрганади, ҳудуднинг батафсил хариталарини тузади ва келажакдаги бошқарилувчи экспедициялар учун идеал қўниш нуқталарини қидиради.
Қизиқарли жиҳати шундаки, NASA СР-1 Фреэдом аппаратини яратишда харажатларни тежаш мақсадида Гатевай ойлик станцияси дастури учун ишлаб чиқилган муҳандислик ечимларидан фойдаланмоқда. Маълумотларга кўра, ушбу миссияни ишлаб чиқиш ва учиришнинг умумий қиймати тахминан 2,1 миллиард долларни ташкил этади. Агентлик мутахассислари Марсга илк инсоний парвоз 2040-йилгача амалга ошишига ишонч билдиришмоқда.
Ingenuity муваффақиятининг давомиНега айнан вертолётлар танлангани бежиз эмас. Уларнинг ўтмишдоши бўлган Ingenuity Марс тадқиқотлари тарихидаги энг муваффақиятли тажрибалардан бирига айланди. 2021-йил феврал ойида Perseverance маршоди билан бирга етиб келган ушбу митти аппарат дастлаб атиги бир нечта синов парвозини амалга ошириши керак эди.
Бироқ Ingenuity кутилганидан анча бардошли бўлиб чиқди ва қарийб уч йил давомида 72 марта парвоз қилди. Унинг миссияси фақат 2024-йил январида, қўниш вақтида парраклари шикастлангандан кейингина якунланди. Янги миссия эса айнан шу муваффақиятли тажрибани янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Ушбу лойиҳа нафақат технологик ютуқ, балки инсониятнинг бошқа сайёраларда доимий масканлар барпо этиш стратегиясининг ажралмас қисмидир. Марс атмосферасининг ўта сийраклигига қарамай, вертолётларнинг самарадорлиги исботлангани келажакдаги колонизация жараёнларини сезиларли даражада тезлаштиради.
…