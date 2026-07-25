АҚШда ишлаш учун янги имконият: «Head Honchos» раҳбари Ўзбекистонга келмоқда

·46·Жамият
АҚШда ишлаш учун янги имконият: «Head Honchos» раҳбари Ўзбекистонга келмоқда

Ўзбекистон фуқаролари учун АҚШда қонуний ва хавфсиз меҳнат фаолиятини амалга ошириш бўйича навбатдаги муҳим қадам қўйилмоқда. Американинг нуфузли «Head Honchos» компанияси юртдошларимизни H-2A визаси асосида Қўшма Штатларнинг қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мавсумий ишларига жалб этиш имкониятларини ўрганмоқда.

Шу муносабат билан компания президенти Тодд Миллер бошчилигидаги делегация музокаралар ўтказиш ва амалий келишувларга эришиш мақсадида август ойида Ўзбекистонга ташриф буюради.

Zamin.uz ушбу муҳим ташриф тафсилотлари ва юртдошларимиз учун очилаётган янги меҳнат имкониятларини таҳлил қилади.

1. Ташриф мақсади ва Элчихона ташаббуси

Ушбу ташриф Ўзбекистоннинг АҚШдаги элчихонаси томонидан фуқароларимизнинг Қўшма Штатларда қонуний ишга жойлашиш имкониятларини кенгайтириш ва H-2A мавсумий қишлоқ хўжалиги визалари дастуридаги иштирокини енгиллаштириш бўйича олиб борилаётган тизимли ишлар доирасида ташкил этилмоқда.

  • Қонунийлик ва хавфсизлик: Дастурнинг асосий мақсади юртдошларимизни ноқонуний миграция хавфларидан ҳимоя қилиш ва кафолатланган меҳнат шароитларини яратишдир.

  • Тўғридан-тўғри ҳамкорлик: Америкалик иш берувчилар билан бевосита алоқа ўрнатиш орқали ортиқча воситачиларсиз ишга жойлашиш тизими йўлга қўйилади.

2. Ҳамкорлик меморандуми ва кадрлар тайёрлаш

Ташрифнинг энг муҳим воқеаларидан бири — Ўзбекистон томони ва «Head Honchos» компанияси ўртасида ҳамкорлик меморандумини имзолаш бўлади.

Ҳужжатда кўзда тутилган асосий йўналишлар:

  • Америкалик иш берувчиларнинг юқори талабларига мос келувчи кадрларни саралаш.

  • Номзодларни АҚШ стандартлари бўйича касбга ва тилга ўқитиш.

  • H-2A визасини олиш жараёнларини соддалаштириш ва кафолатли иш ўринларини таъминлаш.

H-2A Дастури ва ташриф тафсилотлари

Йўналиш ва омиллар

Кўзда тутилган имкониятлар

Виза тури

H-2A (АҚШда мавсумий қишлоқ хўжалиги ишлари учун)

Америкалик ҳамкор

«Head Honchos» компанияси (Президент: Тодд Миллер)

Ташриф географияси

Тошкент шаҳри, Бухоро ва Фарғона вилоятлари

Асосий мақсад

Қонуний ишга жойлаштириш, ўқитиш ва шартномалар тузиш

3. Тошкент, Бухоро ва Фарғона: Делегация ҳудудларга боради

Америка делегацияси фақат пойтахт билан чекланиб қолмайди. Ташриф дастурига кўра, меҳмонлар Тошкент шаҳри, Бухоро ва Фарғона вилоятларида бўлишади.

Компания вакиллари ушбу ҳудудлардаги замонавий қишлоқ хўжалиги корхоналари, фермер хўжаликлари ва соҳа мутахассислари фаолияти билан бевосита танишиб, ўзбек аграрчиларининг тажрибаси ва салоҳиятини юқори баҳолашни режалаштирган.

Ушбу хушхабарни яқинларингизга етказинг!

H-2A дастури доирасидаги ҳамкорлик Ўзбекистон фуқароларини АҚШда ишга жойлаштириш тартибларини сезиларли даражада соддалаштиришга хизмат қилади.

АҚШда қонуний ишлаш ва мавсумий меҳнат имкониятларига қизиққан дўстларингиз ҳамда яқинларингизга ушбу фойдали мақолани ве ве ве дарҳол юборинг!

Сизнингча, АҚШнинг H-2A виза дастури юртдошларимиз учун қанчалик манфаатли бўлади? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

АҚШЎзбекистонHead HonchosТодд МиллерZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиКеча, 22:1563 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солди63 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солдиКеча, 19:45Бойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаБойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаКеча, 18:31Ота чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиОта чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиКеча, 16:28Жиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиЖиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиКеча, 15:53Тошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиТошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиКеча, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди