АҚШда ишлаш учун янги имконият: «Head Honchos» раҳбари Ўзбекистонга келмоқда
Ўзбекистон фуқаролари учун АҚШда қонуний ва хавфсиз меҳнат фаолиятини амалга ошириш бўйича навбатдаги муҳим қадам қўйилмоқда. Американинг нуфузли «Head Honchos» компанияси юртдошларимизни H-2A визаси асосида Қўшма Штатларнинг қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мавсумий ишларига жалб этиш имкониятларини ўрганмоқда.
Шу муносабат билан компания президенти Тодд Миллер бошчилигидаги делегация музокаралар ўтказиш ва амалий келишувларга эришиш мақсадида август ойида Ўзбекистонга ташриф буюради.
Zamin.uz ушбу муҳим ташриф тафсилотлари ва юртдошларимиз учун очилаётган янги меҳнат имкониятларини таҳлил қилади.
1. Ташриф мақсади ва Элчихона ташаббуси
Ушбу ташриф Ўзбекистоннинг АҚШдаги элчихонаси томонидан фуқароларимизнинг Қўшма Штатларда қонуний ишга жойлашиш имкониятларини кенгайтириш ва H-2A мавсумий қишлоқ хўжалиги визалари дастуридаги иштирокини енгиллаштириш бўйича олиб борилаётган тизимли ишлар доирасида ташкил этилмоқда.
Қонунийлик ва хавфсизлик: Дастурнинг асосий мақсади юртдошларимизни ноқонуний миграция хавфларидан ҳимоя қилиш ва кафолатланган меҳнат шароитларини яратишдир.
Тўғридан-тўғри ҳамкорлик: Америкалик иш берувчилар билан бевосита алоқа ўрнатиш орқали ортиқча воситачиларсиз ишга жойлашиш тизими йўлга қўйилади.
2. Ҳамкорлик меморандуми ва кадрлар тайёрлаш
Ташрифнинг энг муҳим воқеаларидан бири — Ўзбекистон томони ва «Head Honchos» компанияси ўртасида ҳамкорлик меморандумини имзолаш бўлади.
Ҳужжатда кўзда тутилган асосий йўналишлар:
Америкалик иш берувчиларнинг юқори талабларига мос келувчи кадрларни саралаш.
Номзодларни АҚШ стандартлари бўйича касбга ва тилга ўқитиш.
H-2A визасини олиш жараёнларини соддалаштириш ва кафолатли иш ўринларини таъминлаш.
H-2A Дастури ва ташриф тафсилотлари
Йўналиш ва омиллар
Кўзда тутилган имкониятлар
Виза тури
H-2A (АҚШда мавсумий қишлоқ хўжалиги ишлари учун)
Америкалик ҳамкор
«Head Honchos» компанияси (Президент: Тодд Миллер)
Ташриф географияси
Тошкент шаҳри, Бухоро ва Фарғона вилоятлари
Асосий мақсад
Қонуний ишга жойлаштириш, ўқитиш ва шартномалар тузиш
3. Тошкент, Бухоро ва Фарғона: Делегация ҳудудларга боради
Америка делегацияси фақат пойтахт билан чекланиб қолмайди. Ташриф дастурига кўра, меҳмонлар Тошкент шаҳри, Бухоро ва Фарғона вилоятларида бўлишади.
Компания вакиллари ушбу ҳудудлардаги замонавий қишлоқ хўжалиги корхоналари, фермер хўжаликлари ва соҳа мутахассислари фаолияти билан бевосита танишиб, ўзбек аграрчиларининг тажрибаси ва салоҳиятини юқори баҳолашни режалаштирган.
Ушбу хушхабарни яқинларингизга етказинг!
H-2A дастури доирасидаги ҳамкорлик Ўзбекистон фуқароларини АҚШда ишга жойлаштириш тартибларини сезиларли даражада соддалаштиришга хизмат қилади.
АҚШда қонуний ишлаш ва мавсумий меҳнат имкониятларига қизиққан дўстларингиз ҳамда яқинларингизга ушбу фойдали мақолани ве ве ве дарҳол юборинг!
Сизнингча, АҚШнинг H-2A виза дастури юртдошларимиз учун қанчалик манфаатли бўлади? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…