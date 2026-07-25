Славко Винчич ЖЧ–2026нинг энг яхши ҳаками деб топилди

·59·Спорт
Славко Винчич ЖЧ–2026нинг энг яхши ҳаками деб топилди

Словениялик рефери Славко Винчич 2026 йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши ҳаками сифатида эътироф этилди. У мусобақанинг ҳал қилувчи учрашуви — Испания ва Аргентина ўртасидаги финални ҳам бошқарган эди.

Испаниянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда Винчичнинг ҳакамлиги юқори баҳоланди. Унга ўз даврининг нуфузли италиялик ҳакамларидан бири Жулио Кампанати шарафига таъсис этилган мукофот топширилди.

Жаҳон чемпионати финали унга ишониб топширилди

Славко Винчич ЖЧ–2026нинг энг муҳим учрашуви — Испания ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги финалда бош ҳакам сифатида ишлади.

Катта босим остида ўтган ҳал қилувчи баҳсда словениялик рефери учрашувни юқори савияда назорат қилгани қайд этилди. Испания ягона гол эвазига ғалаба қозониб, жаҳон чемпионига айланди.

Мукофот машҳур италиялик ҳакам номида

Энг яхши реферига бериладиган мукофот италиялик Жулио Кампанати шарафига таъсис этилган.

Кампанати узоқ йиллар Италия футбол ҳакамлари уюшмасига раҳбарлик қилган ва ўз даврининг энг кучли ҳакамларидан бири сифатида танилган.

Унинг номидаги совринни қўлга киритиш Винчичнинг халқаро футболдаги нуфузи янада ошганини англатади.

Фаолиятини 2007 йилда бошлаган

Славко Винчич Словениянинг Марибор шаҳрида туғилган. У профессионал ҳакамлик фаолиятини 2007 йилда ўз мамлакати чемпионатида бошлаган.

Йиллар давомида орттирилган тажриба унга Европанинг йирик турнирлари ва халқаро мусобақаларда ишлаш имконини берди.

Асосий маълумот

Тафсилот

Ҳакам

Славко Винчич

Мамлакати

Словения

Туғилган шаҳри

Марибор

Фаолияти бошланган йил

2007

ЖЧ–2026 финали

Испания — Аргентина, 1:0

Илк йирик турнирида ассистент бўлган

Винчич иштирок этган дастлабки йирик мусобақа 2012 йилги Европа чемпионати эди.

Бироқ ўша турнирда у бош ҳакам эмас, балки словениялик рефери Дамир Скоминанинг ассистенти сифатида ишлаган. Кейинчалик Винчич мустақил равишда йирик учрашувларни бошқариш даражасига кўтарилди.

Оддий ассистентдан жаҳон чемпионати финалигача

2012 йилда ассистент сифатида катта футбол саҳнасига қадам қўйган Винчич 14 йилдан сўнг жаҳон чемпионати финалини бошқариш ва турнирнинг энг яхши ҳаками деб топилишга эришди.

Бу мукофот унинг узоқ йиллик фаолиятидаги энг муҳим эътирофлардан бири бўлиб қолиши мумкин.

Сизнингча, Славко Винчич ЖЧ–2026 финалини қай даражада бошқарди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Славко ВинчичИспанияАргентинаМариборДжулио Кампанати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди