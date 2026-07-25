Славко Винчич ЖЧ–2026нинг энг яхши ҳаками деб топилди
Словениялик рефери Славко Винчич 2026 йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши ҳаками сифатида эътироф этилди. У мусобақанинг ҳал қилувчи учрашуви — Испания ва Аргентина ўртасидаги финални ҳам бошқарган эди.
Испаниянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда Винчичнинг ҳакамлиги юқори баҳоланди. Унга ўз даврининг нуфузли италиялик ҳакамларидан бири Жулио Кампанати шарафига таъсис этилган мукофот топширилди.
Жаҳон чемпионати финали унга ишониб топширилди
Славко Винчич ЖЧ–2026нинг энг муҳим учрашуви — Испания ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги финалда бош ҳакам сифатида ишлади.
Катта босим остида ўтган ҳал қилувчи баҳсда словениялик рефери учрашувни юқори савияда назорат қилгани қайд этилди. Испания ягона гол эвазига ғалаба қозониб, жаҳон чемпионига айланди.
Мукофот машҳур италиялик ҳакам номида
Энг яхши реферига бериладиган мукофот италиялик Жулио Кампанати шарафига таъсис этилган.
Кампанати узоқ йиллар Италия футбол ҳакамлари уюшмасига раҳбарлик қилган ва ўз даврининг энг кучли ҳакамларидан бири сифатида танилган.
Унинг номидаги совринни қўлга киритиш Винчичнинг халқаро футболдаги нуфузи янада ошганини англатади.
Фаолиятини 2007 йилда бошлаган
Славко Винчич Словениянинг Марибор шаҳрида туғилган. У профессионал ҳакамлик фаолиятини 2007 йилда ўз мамлакати чемпионатида бошлаган.
Йиллар давомида орттирилган тажриба унга Европанинг йирик турнирлари ва халқаро мусобақаларда ишлаш имконини берди.
Асосий маълумот
Тафсилот
Ҳакам
Славко Винчич
Мамлакати
Словения
Туғилган шаҳри
Марибор
Фаолияти бошланган йил
2007
ЖЧ–2026 финали
Испания — Аргентина, 1:0
Илк йирик турнирида ассистент бўлган
Винчич иштирок этган дастлабки йирик мусобақа 2012 йилги Европа чемпионати эди.
Бироқ ўша турнирда у бош ҳакам эмас, балки словениялик рефери Дамир Скоминанинг ассистенти сифатида ишлаган. Кейинчалик Винчич мустақил равишда йирик учрашувларни бошқариш даражасига кўтарилди.
Оддий ассистентдан жаҳон чемпионати финалигача
2012 йилда ассистент сифатида катта футбол саҳнасига қадам қўйган Винчич 14 йилдан сўнг жаҳон чемпионати финалини бошқариш ва турнирнинг энг яхши ҳаками деб топилишга эришди.
Бу мукофот унинг узоқ йиллик фаолиятидаги энг муҳим эътирофлардан бири бўлиб қолиши мумкин.
Сизнингча, Славко Винчич ЖЧ–2026 финалини қай даражада бошқарди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…