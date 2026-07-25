Лионель Месси Бразилия терма жамоасида ўйнаши мумкинмиди: Тарихий тадқиқот тафсилотлари

·58·Спорт
Лионель Месси Бразилия терма жамоасида ўйнаши мумкинмиди: Тарихий тадқиқот тафсилотлари

Футбол оламининг тирик афсонаси Лионель Месси нафақат Аргентина, балки жаҳон футболининг бошқа гигантлари шарафини ҳам ҳимоя қилиши мумкин бўлгани ҳақидаги маълумотлар жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Сўнгги тарихий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, "Олтин тўп"нинг кўп карра соҳиби она томондан бразилиялик илдизларга эга бўлиб, назарий жиҳатдан "пентакампеонлар" сафида тўп суриш ҳуқуқига эга бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италиялик тарихчи Фиорензо Сантини томонидан уч йил давомида олиб борилган изланишлар натижасида Мессининг она томондан шажараси ўрганилди. Глобо нашрининг Яҳоо Sportс маълумотларига таяниб хабар беришича, футболчининг она томондан катта боболаридан бири ХХ аср бошларида Бразилиянинг Сан-Паулу штатидаги Рибейран-Прету шаҳрида туғилган. Бу факт Мессига Бразилия фуқаролигини олиш ва ушбу мамлакат терма жамоасида ўйнаш учун ҳуқуқий асос бериши мумкин эди.

Кутилмаган қариндошлик ришталари

Тадқиқотга кўра, Мессининг аждодлари 1905-йил атрофида Бразилиядан Аргентинанинг Росарио шаҳрига кўчиб ўтишган. Сантини оиланинг асл фамилияси Коксеттини бўлганини, бироқ Аргентинага жойлашгандан сўнг у Кукситтини кўринишига ўзгарганини аниқлади. Айнан шу миграция жараёни Лионельнинг тақдирини Аргентина билан боғлаган, акс ҳолда биз уни сариқ-яшил либосда кўришимиз ҳам эҳтимолдан холи эмас эди.

Бразилиядан ташқари, Лионель Месси ўз фаолияти давомида Италия ва Испания терма жамоаларини танлаш имкониятига ҳам эга эди. Италия билан боғлиқлик унинг узоқ қариндошларининг келиб чиқиши билан изоҳланса, Испания варианти анча жиддийроқ бўлган. Месси 13 ёшидан бошлаб Барселона академиясида вояга етгани сабабли, Испания Қироллик футбол федерацияси (РFEФ) уни ўз томонига оғдириш учун катта куч сарфлаган.

Испаниянинг рад этилган таклифи

Испания терма жамоасининг собиқ устози Висенте дел Босқуе бир неча бор федерация Мессини "қизил фурия" таркибига жалб қилиш учун барча чораларни кўрганини таъкидлаган. "Федерация Мессининг Испания учун ўйнаши учун бор имкониятини ишга солди, бироқ Лионель ўз ватанини севгани учун буни рад этди. Унинг келиши биз учун энг яхши совға бўлар эди, чунки Месси — ягона ва такрорланмас", — дея эслайди мураббий.

Ушбу қизиқарли фактлар 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидан сўнг яна кун тартибига чиқди. МетЛифе Стадиумда ўтган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина Испанияга 1:0 ҳисобида имкониятни бой бериб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Шунга қарамай, 39 ёшли Месси турнир давомида 8 та гол ва 4 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг феноменал даражасини яна бир бор исботлади.

Ҳозирда Лионель Месси ва Аргентина терма жамоаси аъзолари қисқа муддатли таътилда бўлиб туришибди. Сентябр ва октабр ойларидаги халқаро танаффуслар вақтида жамоанинг майдонга қайтиши кутилмоқда, бироқ ҳозирча бўлажак рақиблар ва ўйинлар жадвали расман тасдиқланмаган. Мессининг танлови эса ҳамон футбол тарихидаги энг тўғри қарорлардан бири сифатида эътироф этилади.

Лионель МессиАргентинаБразилияФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди