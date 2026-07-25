Лионель Месси Бразилия терма жамоасида ўйнаши мумкинмиди: Тарихий тадқиқот тафсилотлари
Футбол оламининг тирик афсонаси Лионель Месси нафақат Аргентина, балки жаҳон футболининг бошқа гигантлари шарафини ҳам ҳимоя қилиши мумкин бўлгани ҳақидаги маълумотлар жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Сўнгги тарихий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, "Олтин тўп"нинг кўп карра соҳиби она томондан бразилиялик илдизларга эга бўлиб, назарий жиҳатдан "пентакампеонлар" сафида тўп суриш ҳуқуқига эга бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италиялик тарихчи Фиорензо Сантини томонидан уч йил давомида олиб борилган изланишлар натижасида Мессининг она томондан шажараси ўрганилди. Глобо нашрининг Яҳоо Sportс маълумотларига таяниб хабар беришича, футболчининг она томондан катта боболаридан бири ХХ аср бошларида Бразилиянинг Сан-Паулу штатидаги Рибейран-Прету шаҳрида туғилган. Бу факт Мессига Бразилия фуқаролигини олиш ва ушбу мамлакат терма жамоасида ўйнаш учун ҳуқуқий асос бериши мумкин эди.
Кутилмаган қариндошлик ришталариТадқиқотга кўра, Мессининг аждодлари 1905-йил атрофида Бразилиядан Аргентинанинг Росарио шаҳрига кўчиб ўтишган. Сантини оиланинг асл фамилияси Коксеттини бўлганини, бироқ Аргентинага жойлашгандан сўнг у Кукситтини кўринишига ўзгарганини аниқлади. Айнан шу миграция жараёни Лионельнинг тақдирини Аргентина билан боғлаган, акс ҳолда биз уни сариқ-яшил либосда кўришимиз ҳам эҳтимолдан холи эмас эди.
Бразилиядан ташқари, Лионель Месси ўз фаолияти давомида Италия ва Испания терма жамоаларини танлаш имкониятига ҳам эга эди. Италия билан боғлиқлик унинг узоқ қариндошларининг келиб чиқиши билан изоҳланса, Испания варианти анча жиддийроқ бўлган. Месси 13 ёшидан бошлаб Барселона академиясида вояга етгани сабабли, Испания Қироллик футбол федерацияси (РFEФ) уни ўз томонига оғдириш учун катта куч сарфлаган.
Испаниянинг рад этилган таклифиИспания терма жамоасининг собиқ устози Висенте дел Босқуе бир неча бор федерация Мессини "қизил фурия" таркибига жалб қилиш учун барча чораларни кўрганини таъкидлаган. "Федерация Мессининг Испания учун ўйнаши учун бор имкониятини ишга солди, бироқ Лионель ўз ватанини севгани учун буни рад этди. Унинг келиши биз учун энг яхши совға бўлар эди, чунки Месси — ягона ва такрорланмас", — дея эслайди мураббий.
Ушбу қизиқарли фактлар 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидан сўнг яна кун тартибига чиқди. МетЛифе Стадиумда ўтган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина Испанияга 1:0 ҳисобида имкониятни бой бериб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Шунга қарамай, 39 ёшли Месси турнир давомида 8 та гол ва 4 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг феноменал даражасини яна бир бор исботлади.
Ҳозирда Лионель Месси ва Аргентина терма жамоаси аъзолари қисқа муддатли таътилда бўлиб туришибди. Сентябр ва октабр ойларидаги халқаро танаффуслар вақтида жамоанинг майдонга қайтиши кутилмоқда, бироқ ҳозирча бўлажак рақиблар ва ўйинлар жадвали расман тасдиқланмаган. Мессининг танлови эса ҳамон футбол тарихидаги энг тўғри қарорлардан бири сифатида эътироф этилади.
…