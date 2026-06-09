Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...
Бутун дунё нигоҳи қаратилган Жаҳон чемпионати нафақат миллий терма жамоаларнинг бош соврин учун кескин кураши, балки сайёрамизнинг энг иқтидорли, ёш ва порлоқ футбол юлдузларини кашф этадиган ўзига хос улуғвор яшил майдон ҳамдир. Футбол тарихидан яхши маълумки, айнан мана шундай нуфузли ва йирик мусобақалардаги мазмунли иштирок орқали жуда кўплаб ёш ўйинчилар дунё грандлари назарига тушиб, топ-клублар сафига кўчиб ўтишган. Бугунги кунда ушбу қувонарли ва фахрли анъаналар орасидан Ўзбекистон миллий терма жамоасининг маҳоратли ва севимли футболчилари жой олаётгани қалбимизга чексиз ғурур бағишламоқда.
Бизнинг ихтиёримиздаги энг сўнгги эксклюзив ва ишончли маълумотларга қараганда, Англия Премьер-лигасининг энг машҳур ва қудратли клубларидан бири — «Ливерпуль» жамоасининг халқаро скаутлар хизмати айни пайтда Истанбулнинг «Башакшеҳир» клубида тўп сураётган вакилимиз Аббосбек Файзуллаевни жиддий равишда ўз кузатувлари остига олган. Мерсисайдликлар вакиллари ҳамюртимизнинг майдондаги ноёб иқтидори, чаққон ҳаракатлари ва юқори ўйин интуициясини диққат билан таҳлил қилиб боришмоқда.
Аббосбек Файзуллаевнинг кейинги пайтларда ҳам ички чемпионатда, ҳам халқаро майдонда намойиш этаётган ўта ёрқин, шиддатли ва мазмунли ўйинлари инглиз клуби селекционерларининг эътиборини бутунлай ўзига жалб эта олди. Экспертларнинг фикрича, унинг ўйин услуби инглиз футболининг замонавий талабларига тўлиқ мос келади. Агар вакилимиз бўлажак учрашувларда ҳам мана шундай юқори темп ва маҳорат намойиш этишда давом этса, тез орада унинг фаолиятида улкан эврилиш юз бериши ва у Англияга йўл олиши ҳеч гап эмас.
Аббосбек Файзуллаевнинг Европа грандлари сари ташлаётган дадил қадамлари, «Ливерпуль» клуби билан эҳтимолий шартнома тафсилотлари ва миллий терма жамоамиз аъзолари ҳақидаги энг тезкор эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…