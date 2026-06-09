Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...

·0·Спорт
Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...

Бутун дунё нигоҳи қаратилган Жаҳон чемпионати нафақат миллий терма жамоаларнинг бош соврин учун кескин кураши, балки сайёрамизнинг энг иқтидорли, ёш ва порлоқ футбол юлдузларини кашф этадиган ўзига хос улуғвор яшил майдон ҳамдир. Футбол тарихидан яхши маълумки, айнан мана шундай нуфузли ва йирик мусобақалардаги мазмунли иштирок орқали жуда кўплаб ёш ўйинчилар дунё грандлари назарига тушиб, топ-клублар сафига кўчиб ўтишган. Бугунги кунда ушбу қувонарли ва фахрли анъаналар орасидан Ўзбекистон миллий терма жамоасининг маҳоратли ва севимли футболчилари жой олаётгани қалбимизга чексиз ғурур бағишламоқда.

Бизнинг ихтиёримиздаги энг сўнгги эксклюзив ва ишончли маълумотларга қараганда, Англия Премьер-лигасининг энг машҳур ва қудратли клубларидан бири — «Ливерпуль» жамоасининг халқаро скаутлар хизмати айни пайтда Истанбулнинг «Башакшеҳир» клубида тўп сураётган вакилимиз Аббосбек Файзуллаевни жиддий равишда ўз кузатувлари остига олган. Мерсисайдликлар вакиллари ҳамюртимизнинг майдондаги ноёб иқтидори, чаққон ҳаракатлари ва юқори ўйин интуициясини диққат билан таҳлил қилиб боришмоқда.

Аббосбек Файзуллаевнинг кейинги пайтларда ҳам ички чемпионатда, ҳам халқаро майдонда намойиш этаётган ўта ёрқин, шиддатли ва мазмунли ўйинлари инглиз клуби селекционерларининг эътиборини бутунлай ўзига жалб эта олди. Экспертларнинг фикрича, унинг ўйин услуби инглиз футболининг замонавий талабларига тўлиқ мос келади. Агар вакилимиз бўлажак учрашувларда ҳам мана шундай юқори темп ва маҳорат намойиш этишда давом этса, тез орада унинг фаолиятида улкан эврилиш юз бериши ва у Англияга йўл олиши ҳеч гап эмас.

Аббосбек Файзуллаевнинг Европа грандлари сари ташлаётган дадил қадамлари, «Ливерпуль» клуби билан эҳтимолий шартнома тафсилотлари ва миллий терма жамоамиз аъзолари ҳақидаги энг тезкор эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқдаБугун, 10:47ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиБугун, 10:41Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасМоуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасБугун, 10:35Манчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаБугун, 10:19Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБугун, 10:17«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчиБугун, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)