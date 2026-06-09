Жафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Жафар Ирисметов Metaratings.ru нашрига берган интервьюсида миллий жамоа бош мураббийи Фабио Каннаваро фаолияти, терма жамоадаги ҳозирги жараёнлар ва яқинлашаётган Жаҳон чемпионати олдидан вакилларимизнинг имкониятлари ҳақида фикр билдирди.
Ирисметовнинг таъкидлашича, Ўзбекистон терма жамоаси ҳам, мураббийлар штаби ҳам ҳали ўзининг энг юқори даражасига чиқиб улгургани йўқ. Унинг фикрича, ҳозирги натижалар яхши бўлиши мумкин, аммо бу билан тўхтаб қолиш керак эмас. Катта турнир олдидан ўсиш, камчиликларни тузатиш ва жамоавий ўйинни мустаҳкамлаш энг муҳим вазифа бўлиб турибди.
“Ҳар доим ўсиш керак, тўхтаб қолмаслик керак. Кўпчилик Каннаваро ҳозироқ юқори даражага чиқди, энди шунинг ўзи етарли, деб ўйлаяпти. Лекин олдинда ҳали жуда кўп иш бор”, — деди Ирисметов.
Собиқ ҳужумчи Фабио Каннаваро ва унинг штаби Ўзбекистон футболига жиддий ёндашаётганини ҳам қайд этди. Унинг айтишича, италиялик мутахассиснинг ёрдамчилари Суперлига ўйинларини доимий кузатиб бормоқда, футболчиларнинг ҳолати, тайёргарлиги ва имкониятларини таҳлил қилмоқда.
“Фабио ҳам шу йўналишда меҳнат қиляпти — Ўзбекистон чемпионатида деярли ҳар бир ўйинда унинг ёрдамчилари трибунада ўтириб, футболчиларни кузатишяпти. Кўриниб турибдики, иш олиб бориляпти”, — дея таъкидлади у.
Бу жиҳат жуда муҳим. Чунки Жаҳон чемпионатига тайёргарлик фақат йиғинга чақирилган футболчилар билан чекланмайди. Мураббийлар штаби миллий чемпионатдаги ҳар бир номзодни кузатиши, ким қандай формада эканини билиши ва зарур ҳолатда таркибга янги имкониятлар қўшиши керак. Каннаваро штаби айнан шу жараённи амалга ошираётгани кўринади.
Бироқ Ирисметов ҳозирча майдонда “Каннаваро услуби” тўлиқ шаклланганини аниқ сезиш қийинлигини ҳам очиқ айтди. Унинг фикрича, айрим натижалар кўпроқ футболчиларнинг индивидуал маҳорати ҳисобидан қўлга киритилмоқда. Бу эса жамоавий механизм ҳали тўлиқ ишга тушмаганини англатиши мумкин.
“Лекин ҳозирча майдонда Каннаваро услубини аниқ сезиш қийин. Кўп натижаларни футболчиларнинг индивидуал маҳорати ҳисобига қўлга киритаяпмиз”, — деди собиқ футболчи.
Бу танқидда жон бор. Жаҳон чемпионатида фақат индивидуал маҳорат билан узоққа бориш қийин. Албатта, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов, Абдуқодир Ҳусанов, Остон Ўрунов каби футболчиларнинг шахсий маҳорати жуда муҳим. Аммо катта турнирда жамоавий ўйин, тактик интизом ва ҳар бир чизиқнинг ўзаро боғлиқлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Ирисметов миллий жамоанинг энг катта муаммоси сифатида ҳимоядаги камчиликларни алоҳида тилга олди. Унинг фикрича, сўнгги учрашувларда орқа чизиқда бўшлиқлар, позицион хатолар ва рақибларга берилган имкониятлар кўп бўлган.
“Охирги ўйинлар шуни кўрсатдики, ҳозирча энг катта муаммо — ҳимояда. Жуда кўп бўшлиқлар, хатолар бўлди, ўша Канада ҳам бир неча марта гол уриш имкониятига эга бўлди”, — деди Ирисметов.
Бу фикр мухлислар орасида ҳам кўп муҳокама қилинмоқда. Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон Португалия, Колумбия ва Конго ДР каби кучли, тезкор ва жисмонан бақувват рақибларга қарши ўйнайди. Бундай жамоаларга қарши ҳимоядаги кичик хато ҳам дарҳол голга айланиши мумкин.
Айниқса, гуруҳ босқичида биринчи ўйин жуда муҳим бўлади. Ўзбекистон стартни Колумбияга қарши бошлайди. Жанубий Америка жамоаси тезлик, техник маҳорат ва яккама-якка курашлардаги фаоллиги билан ажралиб туради. Демак, ҳимоя чизиғи ҳозирданоқ максимал тартибга келтирилиши шарт.
Шу билан бирга, Ирисметов умидини йўқотмаяпти. Унинг фикрича, Жаҳон чемпионатидаги илк ўйингача ҳали вақт бор ва Каннаваро штаби ҳимоядаги камчиликлар устида ишлаб, жамоани яхшироқ ҳолатга келтириши мумкин.
“Ўйлайманки, Жаҳон чемпионатидаги биринчи ўйинга қадар бу камчиликлар устида ишланади, ҳимояни тартибга солишади ва жамоа яхшироқ ўйнайди. Шуни кутяпмиз, шуни умид қиламиз”, — деди у.
Бу гаплар терма жамоага нисбатан реал, лекин ишончли ёндашувни кўрсатади. Ирисметов фақат мақтов ёки фақат танқид билан чекланмаяпти. У жамоада иш борлигини, Каннаваро штаби меҳнат қилаётганини тан олади, аммо ҳал қилиниши керак бўлган жиддий муаммоларни ҳам яширмайди.
Ўзбекистон миллий жамоаси учун бу давр жуда муҳим. Илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этиш — улкан тарихий воқеа. Аммо мундиалга чиқиш билан иш тугамайди. Энди асосий вазифа — дунё саҳнасида муносиб ўйин кўрсатиш, рақибларга осон очко бермаслик ва мухлислар ишончини оқлаш.
Жафар Ирисметовнинг фикрлари миллий жамоа атрофидаги кутувлар ва реал вазиятни яхши очиб беради. Ҳа, Каннаваро ишлаяпти. Ҳа, жамоада кучли футболчилар бор. Аммо ҳозирча барча муаммолар ҳал бўлгани йўқ. Айниқса, ҳимоядаги тартиб, чизиқлар орасидаги масофа ва позицион хатолар устида жиддий ишлаш талаб этилади.
Катта футболда энг кучли жамоалар ҳам камчиликларсиз бўлмайди. Фарқ шундаки, улар хатоларни тез кўради, тез тузатади ва муҳим ўйингача керакли хулоса чиқаради. Ўзбекистон терма жамоаси ҳам айнан шу босқичда турибди.
Мундиалгача қолган вақтда Каннаваро штаби ҳимояни мустаҳкамлаши, жамоавий ҳаракатларни яхшилаши ва футболчиларни руҳий жиҳатдан катта саҳнага тайёрлаши керак. Чунки Жаҳон чемпионатида ҳар бир дақиқа, ҳар бир эпизод ва ҳар бир хато нархли бўлади.
Ирисметов айтганидек, ўсиш керак, тўхтаб қолмаслик керак. Ўзбекистон футболининг янги тарихи бошланиш арафасида. Энди бу тарих қандай ёзилиши эса жамоанинг тайёргарлиги, характер ва майдондаги интизомига боғлиқ.
…