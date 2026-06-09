Маниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шарт
Португалия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Маниче ўзининг собиқ жамоадоши Криштиано Роналдо ҳали ҳам терма жамоа учун ўрнини босиб бўлмас даражада муҳим эканлигини таъкидлади. Унинг фикрича, 41 ёшга тўлишига қарамай, беш карра “Олтин тўп” соҳиби 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Португалия ҳужумининг марказида бўлиши керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маниче ҳозирги кунда Португалия таркибида Роналдодан яхшироқ ҳужумчи йўқлигини айтиб ўтди. Гарчи футболчининг ёши ва ҳаракатчанлиги борасида турли баҳслар мавжуд бўлса-да, Ал-Насср юлдузининг гол сезиш қобилияти ва профессионализми уни бошқалардан ажратиб туради. Маниченинг сўзларига кўра, бу қарор шунчаки обрў-эътибор учун эмас, балки соф натижага асосланган бўлиши лозим.
Собиқ Челси ва Атлетико Мадрид ярим ҳимоячиси Португалия терма жамоасида техник жиҳатдан кучли футболчилар кўплигини, бироқ Криштиано Роналдо каби совуққон якунловчи йўқлигини таъкидлади. Унинг фикрича, Роналдонинг майдондаги иштироки рақиб ҳимоячиларини чалғитиб, жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратишда ҳам муҳим рол ўйнайди.
Шунингдек, Маниче ўзининг собиқ мураббийи Жозе Моуринью ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У “Махсус”нинг Реал Мадрид клубига қайтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга муносабат билдириб, Моуриньюнинг услуби эскирган деган фикрларга қўшилмаслигини айтди. Маниче Флорентино Перез ва Моуринью ўртасидаги алоқалар мустаҳкамлигини ва мураббий ҳали ҳам юқори босим остида ишлашга қодирлигини билдирди.
…