Microsoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтиради
Microsoft компанияси Windows 11 операцион тизимининг тезкор хотира истеъмолини қисқартиришга қаратилган кенг кўламли оптимизация ишларини бошлади. Бу ҳақда Windows ва Девисес бўлими президенти Паван Давулури маълум қилди. Бўлажак ўзгаришлар 8 гигабайтли оператив хотирага ега компютерлар егасига тизимдан янада қулай фойдаланиш имконини беради.
Microsoft компанияси Windows 11 операцион тизимининг тезкор хотира (RAM) истеъмолини сезиларли даражада қисқартиришга қаратилган кенг кўламли оптимизация ишларини бошлади. Ixbt.com хабар беришича, ушбу янгиланиш 8 гигабайтли оператив хотирага эга компьютерлар эгасига тизимдан янада қулай фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бўлажак ўзгаришлар ҳақида Windows ва Девисес бўлинмаси президенти Паван Давулури маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, дастурий таъминот жамоасининг асосий вазифаси Windows 11 бюджет қурилмаларида ҳам тезкор ва сезгир бўлиб қолишини таъминлашдан иборат.
Хотира сарфини камайтириш сабаблариБундай ўзгаришларга бозордаги иқтисодий вазият ҳам сабаб бўлган. Сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш учун DRAM модулларига бўлган юқори талаб туфайли хотира нархлари ошди. Натижада, кўплаб ноутбук ишлаб чиқарувчилари яна 8 GB оператив хотирага эга базавий конфигурацияларга қайтишга мажбур бўлмоқда.
Шу боис Microsoft операцион тизимнинг дастлабки юкланиш пайтида эгаллайдиган ҳажм қисмини кичрайтиришни режалаштирмоқда. Бу фойдаланувчи иловалари ишга тушишидан олдиноқ кўпроқ ресурсларни бўшатиш ва тизимнинг умумий самарадорлигини ошириш имконини беради.
Техник оптимизация босқичлариКомпания ВинУИ 3 платформасини такомиллаштиришни давом эттиради. Ушбу платформа асосида яратилган иловалар бошиданоқ камроқ тезкор хотира сарфлаши кўзда тутилган. Бу эса бутун тизим барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади.
Шунингдек, оптимизация жараёни кўплаб замонавий Windows иловалари асосланган Чромиум ва WebView2 компонентларини ҳам қамраб олади. Microsoft ушбу воситаларни хотира тежамкорроқ қилишга вада бермоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, компания 8 GB хотирани янги тавсия этилган стандарт деб эълон қилмаяпти. Мутахассислар мураккаб вазифалар ва замонавий дастурлар учун камида 16 GB хотирага эга компьютерларни танлашни маслаҳат беришда давом этмоқда. Янги оптимизациялар Windows 11 тизимида аниқ қачон чиқиши ҳозирча номаълум.
…