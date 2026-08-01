Microsoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтиради

·23·Техно
Microsoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтиради
Қисқача

Microsoft компанияси Windows 11 операцион тизимининг тезкор хотира истеъмолини қисқартиришга қаратилган кенг кўламли оптимизация ишларини бошлади. Бу ҳақда Windows ва Девисес бўлими президенти Паван Давулури маълум қилди. Бўлажак ўзгаришлар 8 гигабайтли оператив хотирага ега компютерлар егасига тизимдан янада қулай фойдаланиш имконини беради.

Microsoft компанияси Windows 11 операцион тизимининг тезкор хотира (RAM) истеъмолини сезиларли даражада қисқартиришга қаратилган кенг кўламли оптимизация ишларини бошлади. Ixbt.com хабар беришича, ушбу янгиланиш 8 гигабайтли оператив хотирага эга компьютерлар эгасига тизимдан янада қулай фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бўлажак ўзгаришлар ҳақида Windows ва Девисес бўлинмаси президенти Паван Давулури маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, дастурий таъминот жамоасининг асосий вазифаси Windows 11 бюджет қурилмаларида ҳам тезкор ва сезгир бўлиб қолишини таъминлашдан иборат.

Хотира сарфини камайтириш сабаблари

Бундай ўзгаришларга бозордаги иқтисодий вазият ҳам сабаб бўлган. Сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш учун DRAM модулларига бўлган юқори талаб туфайли хотира нархлари ошди. Натижада, кўплаб ноутбук ишлаб чиқарувчилари яна 8 GB оператив хотирага эга базавий конфигурацияларга қайтишга мажбур бўлмоқда.

Шу боис Microsoft операцион тизимнинг дастлабки юкланиш пайтида эгаллайдиган ҳажм қисмини кичрайтиришни режалаштирмоқда. Бу фойдаланувчи иловалари ишга тушишидан олдиноқ кўпроқ ресурсларни бўшатиш ва тизимнинг умумий самарадорлигини ошириш имконини беради.

Техник оптимизация босқичлари

Компания ВинУИ 3 платформасини такомиллаштиришни давом эттиради. Ушбу платформа асосида яратилган иловалар бошиданоқ камроқ тезкор хотира сарфлаши кўзда тутилган. Бу эса бутун тизим барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Шунингдек, оптимизация жараёни кўплаб замонавий Windows иловалари асосланган Чромиум ва WebView2 компонентларини ҳам қамраб олади. Microsoft ушбу воситаларни хотира тежамкорроқ қилишга вада бермоқда.

Шуни таъкидлаш керакки, компания 8 GB хотирани янги тавсия этилган стандарт деб эълон қилмаяпти. Мутахассислар мураккаб вазифалар ва замонавий дастурлар учун камида 16 GB хотирага эга компьютерларни танлашни маслаҳат беришда давом этмоқда. Янги оптимизациялар Windows 11 тизимида аниқ қачон чиқиши ҳозирча номаълум.

Windows 11MicrosoftОператив хотираПаван ДавулуриТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаМоторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:20Смартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилдиСмартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилдиБугун, 13:27SpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиSpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиБугун, 12:51Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаElon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаБугун, 12:25Xiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиXiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиБугун, 11:26Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиРоссиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади