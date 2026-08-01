Юқори тезликдаги автомобиль томида рақсга тушган йигит танқидлар остида қолди
Ижтимоий тармоқларда юқори тезликда ҳаракатланаётган автомобил томида туриб рақсга тушган йигит акс етган видео кенг тарқалди ва фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеокадрларда транспорт воситасининг ортидан бир нечта патрул автомобили ҳаракатланаётгани ҳам тасвирга тушган.
Ижтимоий тармоқларда ҳаракатланаётган автомобиль томида рақсга тушаётган йигит акс этган видео кенг тарқалди.
Кадрларда йигит юқори тезликда кетаётган автомобиль томида туриб, турли ҳаракатларни бажараётгани кўринади. Шу пайтда транспорт воситасининг ортидан бир нечта патруль автомобили ҳаракатланаётгани ҳам тасвирга тушган.
Йигит автомобиль томида мувозанатни сақлашга ҳаракат қилган ҳолда рақсга тушган. Унинг бу ҳаракатлари нафақат ўзи, балки йўлдаги бошқа иштирокчилар учун ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин.
Видео қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик бундай хавфли ҳаракатларни кескин танқид қилган.
Ҳаракатланаётган транспорт воситаси томида туриш оғир оқибатларга олиб келиши мумкин. Кутилмаган тормоз бериш ёки кескин бурилиш йигитнинг автомобильдан тушиб кетиши ва жиддий жароҳат олишига сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
…