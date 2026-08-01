Юқори тезликдаги автомобиль томида рақсга тушган йигит танқидлар остида қолди

·44·Жамият
Юқори тезликдаги автомобиль томида рақсга тушган йигит танқидлар остида қолди
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда юқори тезликда ҳаракатланаётган автомобил томида туриб рақсга тушган йигит акс етган видео кенг тарқалди ва фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеокадрларда транспорт воситасининг ортидан бир нечта патрул автомобили ҳаракатланаётгани ҳам тасвирга тушган.

Ижтимоий тармоқларда ҳаракатланаётган автомобиль томида рақсга тушаётган йигит акс этган видео кенг тарқалди.

Кадрларда йигит юқори тезликда кетаётган автомобиль томида туриб, турли ҳаракатларни бажараётгани кўринади. Шу пайтда транспорт воситасининг ортидан бир нечта патруль автомобили ҳаракатланаётгани ҳам тасвирга тушган.

Йигит автомобиль томида мувозанатни сақлашга ҳаракат қилган ҳолда рақсга тушган. Унинг бу ҳаракатлари нафақат ўзи, балки йўлдаги бошқа иштирокчилар учун ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин.

Видео қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик бундай хавфли ҳаракатларни кескин танқид қилган.

Ҳаракатланаётган транспорт воситаси томида туриш оғир оқибатларга олиб келиши мумкин. Кутилмаган тормоз бериш ёки кескин бурилиш йигитнинг автомобильдан тушиб кетиши ва жиддий жароҳат олишига сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талабалар ётоқхона учун бугундан ариза топшириши мумкинТалабалар ётоқхона учун бугундан ариза топшириши мумкинБугун, 11:00Газ ҳам, электр ҳам керак эмас: Фарғоналик уста ноодатий қурилма ясадиГаз ҳам, электр ҳам керак эмас: Фарғоналик уста ноодатий қурилма ясадиБугун, 10:49Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиБугун, 10:15Касбида бемор ҳамширага шаҳвоний шилқимлик қилгани учун қамалдиКасбида бемор ҳамширага шаҳвоний шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 09:54Блогерга 1 млн обуначи учун ноодатий совға берилди (фото)Блогерга 1 млн обуначи учун ноодатий совға берилди (фото)Бугун, 09:47Фарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солдиФарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солдиБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди