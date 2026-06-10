Барселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқда
Барселона клуби раҳбарияти Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямалнинг жисмоний ҳолати борасида жиддий хавотир билдирмоқда. Каталонияликлар ўсмир футболчининг Жаҳон чемпионати олдидан тикланиш жараёни тезлаштирилаётганидан норози бўлишмоқда. Клуб расмийлари терма жамоа шифокорлари ва мураббийлар штаби футболчининг соғлиғини хавф остига қўйиши мумкинлигидан қўрқишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашри берган хабарга кўра, Барселона раҳбарияти Ламине Ямал тўлиқ назорат остидаги тикланиш жараёнини якунламасдан туриб майдонга туширилиши мумкинлигидан хавотирда. Испания терма жамоаси унинг турнирнинг очилиш ўйинига тайёр бўлишига оптимистик руҳда қараса-да, Каталония клуби ҳали жисмонан тўлиқ шаклланмаган ёш ўйинчи борасида эҳтиёткорлик биринчи ўринда туриши керак деб ҳисоблайди.
Вазият Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте томонидан қилинган баёнотдан сўнг янада кескинлашди. Мураббий Ламине Ямал, Микел Мерино ва Нико Виллиаms каби футболчиларнинг тикланиш жараёни яхши кетаётганини ва улар биринчи ўйиндаёқ майдонга тушиши мумкинлигини таъкидлади. Де ла Фуенте футболчиларнинг ҳолати баҳоланишини, аммо асосий эътибор фақатгина дастлабки ўйинларга қаратилмаслигини қўшимча қилди.
Эслатиб ўтамиз, Ламине Ямал 22-апрель куни Селта Вигога қарши баҳсда чап оёғининг сон мушагидан жароҳат олган эди ва ўшандан бери расмий ўйинларда иштирок этмади. Барселона собиқ физиотерапевти Жуанжо Брау ҳам бундай жароҳатларда юкламаларни аста-секин ошириш кераклигини, акс ҳолда Жаҳон чемпионати каби юқори интенсивликдаги турнирларда қайта жароҳат олиш хавфи юқори эканлигини таъкидлади.
…