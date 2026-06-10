ЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирди

·0·Спорт
ЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирди

Кечагина миллий терма жамоамиз лагеридан келган нохуш хабар юртимиз футбол ишқибозларини анчагина маҳзун қилиб қўйган эди. Хабарингиз бор, терма жамоамиз сардори ва асосий креатив кучи ҳисобланган Жалолиддин Машарипов кутилмаган спорт жароҳати сабабли Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган якуний 26 талик расмий рўйхатдан чиқарилгани ҳақида ОАВда кенг қамровли маълумотлар пайдо бўлди.

Шифокорларнинг дастлабки баёнотларига таянадиган бўлсак, сўнгги бир неча ҳафта давомида маҳоратли ярим ҳимоячимизнинг бел соҳасида сурункали ноқулайликлар ва кучли санчиқли оғриқлар кузатилиб келаётган эди. Тиббий штаб томонидан ўз вақтида тайинланган дори-дармонлар мажмуаси ва физиотерапия муолажалари ёрдамида тажрибали футболчимизнинг умумий ҳолати сезиларли даражада яхшиланиб, у сафга қайтишга умид қилганди. Бироқ, АҚШдаги оғир машғулотлар юкламасидан сўнг, ушбу аламли оғриқлар яна қайта ҳуруж қилиб, вазиятни чигаллаштирди. Океан ортидаги клиникада ўтказилган синчков МРТ текшируви натижалари эса унда афсуски умуртқалараро диск чурраси (межпозвоночная грижа) хасталиги қайта безовта қила бошлаганини кўрсатди. Мазкур ташхис ортидан Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) расмий баёнот бериб, вазиятни жамоатчиликка очиқлади.

Бироқ, ушбу воқеалар фонида ўзбек футболи мухлисларини бутунлай лол қолдирган ва вазиятни 180 даражага ўзгартириб юборган жуда қизиқарли ва кутилмаган интрига юзага келди. ЎФАнинг расмий тиббий хабари кенг тарқалганидан атиги бир неча дақиқа ўтиб, Жалолиддин Машарипов ўзининг шахсий ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қисқа, аммо сирли пост қолдирди. Юлдузли футболчимиз ўз сурати остига: «Менга соғлиқ тилаган барчага каттакон раҳмат. Мен соғман», — дея қисқа ва лўнда изоҳ ёзиб қолдирди. Футболчининг ушбу кутилмаган чиқиши терма жамоа ичидаги муҳит ва мураббийлар штабининг қарори юзасидан мухлислар ўртасида турли-туман баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.

Нима бўлган тақдирда ҳам, океан ортидан келаётган сўнгги ишончли манбаларнинг маълумотларига қараганда, миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионати учун мўлжалланган якуний таркибида расман ўзгариш юз бермоқда. Расмий қайдномадан чиқарилган Жалолиддин Машариповнинг ўрнига бош мураббий Фабио Каннаваро томонидан таркибга тезкор ва шиддатли ҳужумчи Русланбек Жиянов киритилмоқда. Ёш ва умидли вакилимиз Жиянов ушбу тарихий мундиалда миллий жамоамиз ҳужум салоҳиятини кучайтиришга ҳаракат қилади. Биз эса таркибдаги ҳар қандай ўзгаришларга қарамай, «оқ бўрилар»га бўлажак Колумбияга қарши тарихий баҳсда фақат зафарлар тилаб қоламиз!

Жалолиддин Машарипов атрофидаги сирли вазият ривожи, Русланбек Жияновнинг терма жамоадаги янги юришлари ва Жаҳон чемпионатининг энг эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жалолиддин Машариповнинг терма жамоадан чиқарилиши сабаби маълум бўлдиЖалолиддин Машариповнинг терма жамоадан чиқарилиши сабаби маълум бўлдиБугун, 08:01Мика Ричардс: Жуд Беллингем Англиянинг энг яхши футболчисиМика Ричардс: Жуд Беллингем Англиянинг энг яхши футболчисиБугун, 07:52Бавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилдиБавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилдиБугун, 07:37Мундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарМундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарБугун, 07:28Бенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббийБенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббийБугун, 07:13Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрБугун, 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...