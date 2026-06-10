ЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирди
Кечагина миллий терма жамоамиз лагеридан келган нохуш хабар юртимиз футбол ишқибозларини анчагина маҳзун қилиб қўйган эди. Хабарингиз бор, терма жамоамиз сардори ва асосий креатив кучи ҳисобланган Жалолиддин Машарипов кутилмаган спорт жароҳати сабабли Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган якуний 26 талик расмий рўйхатдан чиқарилгани ҳақида ОАВда кенг қамровли маълумотлар пайдо бўлди.
Шифокорларнинг дастлабки баёнотларига таянадиган бўлсак, сўнгги бир неча ҳафта давомида маҳоратли ярим ҳимоячимизнинг бел соҳасида сурункали ноқулайликлар ва кучли санчиқли оғриқлар кузатилиб келаётган эди. Тиббий штаб томонидан ўз вақтида тайинланган дори-дармонлар мажмуаси ва физиотерапия муолажалари ёрдамида тажрибали футболчимизнинг умумий ҳолати сезиларли даражада яхшиланиб, у сафга қайтишга умид қилганди. Бироқ, АҚШдаги оғир машғулотлар юкламасидан сўнг, ушбу аламли оғриқлар яна қайта ҳуруж қилиб, вазиятни чигаллаштирди. Океан ортидаги клиникада ўтказилган синчков МРТ текшируви натижалари эса унда афсуски умуртқалараро диск чурраси (межпозвоночная грижа) хасталиги қайта безовта қила бошлаганини кўрсатди. Мазкур ташхис ортидан Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) расмий баёнот бериб, вазиятни жамоатчиликка очиқлади.
Бироқ, ушбу воқеалар фонида ўзбек футболи мухлисларини бутунлай лол қолдирган ва вазиятни 180 даражага ўзгартириб юборган жуда қизиқарли ва кутилмаган интрига юзага келди. ЎФАнинг расмий тиббий хабари кенг тарқалганидан атиги бир неча дақиқа ўтиб, Жалолиддин Машарипов ўзининг шахсий ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қисқа, аммо сирли пост қолдирди. Юлдузли футболчимиз ўз сурати остига: «Менга соғлиқ тилаган барчага каттакон раҳмат. Мен соғман», — дея қисқа ва лўнда изоҳ ёзиб қолдирди. Футболчининг ушбу кутилмаган чиқиши терма жамоа ичидаги муҳит ва мураббийлар штабининг қарори юзасидан мухлислар ўртасида турли-туман баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.
Нима бўлган тақдирда ҳам, океан ортидан келаётган сўнгги ишончли манбаларнинг маълумотларига қараганда, миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионати учун мўлжалланган якуний таркибида расман ўзгариш юз бермоқда. Расмий қайдномадан чиқарилган Жалолиддин Машариповнинг ўрнига бош мураббий Фабио Каннаваро томонидан таркибга тезкор ва шиддатли ҳужумчи Русланбек Жиянов киритилмоқда. Ёш ва умидли вакилимиз Жиянов ушбу тарихий мундиалда миллий жамоамиз ҳужум салоҳиятини кучайтиришга ҳаракат қилади. Биз эса таркибдаги ҳар қандай ўзгаришларга қарамай, «оқ бўрилар»га бўлажак Колумбияга қарши тарихий баҳсда фақат зафарлар тилаб қоламиз!
Жалолиддин Машарипов атрофидаги сирли вазият ривожи, Русланбек Жияновнинг терма жамоадаги янги юришлари ва Жаҳон чемпионатининг энг эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…