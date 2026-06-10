Боруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёр
Боруссия Дортмунд клуби ярим ҳимоячилар Марсель Сабитзер ва Ramй Бенсебаини борасида кутилмаган қарорга келди. Руҳр Начричтен нашрининг хабар беришича, клуб ушбу футболчилар билан 2027-йилда якунига етадиган шартномаларни узайтирмасликни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Дортмунд жамоаси ҳар икки ўйинчини шартнома муддати тугагач, эркин агент сифатида қўйиб юборишга тайёр. Ҳозирча раҳбарият уларнинг битимини муддатидан олдин янгилаш ёки жорий трансфер ойнасида сотиш ниятида эмас. Сабитзер ва Бенсебаинининг ўзлари ҳам шу ёзда клубни тарк этишни режалаштирмаяпти.
Трансфермаркт порталига кўра, футболчиларнинг бозор қиймати унчалик юқори эмас, бу эса Боруссия Дортмунд учун уларни текинга қўйиб юбориш молиявий жиҳатдан катта зарар келтирмаслигини англатади. Гарчи улар асосий таркибнинг доимий вакиллари ҳисобланмаса-да, жамоа ротацияси учун муҳим активлар сифатида кўрилмоқда.
Ўтган мавсумда Бенсебаини Дортмундликлар сафида 32 та ўйинда майдонга тушган бўлса, Сабитзер 34 та учрашувда иштирок этди. Клуб ўзининг қатъий сиёсатига содиқ қолган ҳолда, келажаги ноаниқ бўлган футболчилар билан шартнома масаласини олдиндан ҳал қилишга уринмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Марсель Сабитзер 2023-йилда Бавария жамоасидан 19 миллион евро эвазига трансфер қилинган эди. Ramй Бенсебаини эса Боруссия Мюнхенгладбах билан шартномаси тугагач, эркин агент сифатида жамоага келиб қўшилган.
…