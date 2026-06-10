Боруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёр

·18·Спорт
Боруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёр

Боруссия Дортмунд клуби ярим ҳимоячилар Марсель Сабитзер ва Ramй Бенсебаини борасида кутилмаган қарорга келди. Руҳр Начричтен нашрининг хабар беришича, клуб ушбу футболчилар билан 2027-йилда якунига етадиган шартномаларни узайтирмасликни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Дортмунд жамоаси ҳар икки ўйинчини шартнома муддати тугагач, эркин агент сифатида қўйиб юборишга тайёр. Ҳозирча раҳбарият уларнинг битимини муддатидан олдин янгилаш ёки жорий трансфер ойнасида сотиш ниятида эмас. Сабитзер ва Бенсебаинининг ўзлари ҳам шу ёзда клубни тарк этишни режалаштирмаяпти.

Трансфермаркт порталига кўра, футболчиларнинг бозор қиймати унчалик юқори эмас, бу эса Боруссия Дортмунд учун уларни текинга қўйиб юбориш молиявий жиҳатдан катта зарар келтирмаслигини англатади. Гарчи улар асосий таркибнинг доимий вакиллари ҳисобланмаса-да, жамоа ротацияси учун муҳим активлар сифатида кўрилмоқда.

Ўтган мавсумда Бенсебаини Дортмундликлар сафида 32 та ўйинда майдонга тушган бўлса, Сабитзер 34 та учрашувда иштирок этди. Клуб ўзининг қатъий сиёсатига содиқ қолган ҳолда, келажаги ноаниқ бўлган футболчилар билан шартнома масаласини олдиндан ҳал қилишга уринмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Марсель Сабитзер 2023-йилда Бавария жамоасидан 19 миллион евро эвазига трансфер қилинган эди. Ramй Бенсебаини эса Боруссия Мюнхенгладбах билан шартномаси тугагач, эркин агент сифатида жамоага келиб қўшилган.

Боруссия ДортмундМарсель СабитзерRamй БенсебаиниТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиЭми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиБугун, 10:17Норвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиНорвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиБугун, 10:16Морган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақидаМорган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақидаБугун, 10:15Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Бугун, 10:10Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиГвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиБугун, 09:46Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиБугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...