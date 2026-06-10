Муҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилди
Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах Мерсисайдни тарк этишга тайёргарлик кўрар экан, ўзининг бўлажак жамоаси бажариши лозим бўлган талабларини маълум қилди. Мисрлик ҳужумчи фаолиятининг якуний босқичига қадам қўяр экан, ҳар бир детални синчиклаб кўриб чиқмоқда. Яқин Шарқ нашрларининг хабар беришича, 33 ёшли футболчи ўзининг жаҳон футболидаги нуфузига мос келадиган молиявий пакетни биринчи ўринга қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Салах Саудия Pro лигасидан тушган биринчи таклифни рад этган, чунки у Ливерпул билан тузилган амалдаги шартномасидаги молиявий кўрсаткичлардан паст бўлган. Ҳужумчи бир неча қитъалардан қизиқиш борлигини билса-да, маошининг камайишига рози эмас. У ўзининг энг юқори чўққисидаги йилларида олган даромадига мос келадиган таклифларни кутмоқда.
Иккинчи шарт сифатида Муҳаммад Салах барқарорликни талаб қилмоқда. Ливерпул Эчо нашрига кўра, футболчи камида уч йиллик шартнома имзолаш ниятида. Кўплаб клублар 30 ёшдан ошган ўйинчиларга узоқ муддатли битим таклиф қилишга иккиланса-да, Салах ўзининг жисмоний ҳолати ва барқарор голлари бу муддатга лойиқлигини исботлашига ишонади.
Учинчи ва энг муҳим шартлардан бири — спорт лойиҳасининг рақобатбардошлигидир. Салах шунчаки пул ишлаш учун ривожланаётган лигага ўтмоқчи эмас. У Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиби сифатида совринлар учун кураша оладиган жамоада тўп суришни истайди. Унинг ғалабаларга бўлган ташналиги ҳамон сўнгани йўқ.
Ҳужумчининг Ливерпул билан хайрлашуви ва мураббий Арне Слот билан муносабатларидаги совуқлик унинг янги чорловлар сари интилишини кучайтирди. Салах ўзининг кейинги клуби шунчаки фаолиятини якунлаш жойи эмас, балки янги ғалабалар маркази бўлишини хоҳламоқда.
…