Муҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилди

·0·Спорт
Муҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилди

Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах Мерсисайдни тарк этишга тайёргарлик кўрар экан, ўзининг бўлажак жамоаси бажариши лозим бўлган талабларини маълум қилди. Мисрлик ҳужумчи фаолиятининг якуний босқичига қадам қўяр экан, ҳар бир детални синчиклаб кўриб чиқмоқда. Яқин Шарқ нашрларининг хабар беришича, 33 ёшли футболчи ўзининг жаҳон футболидаги нуфузига мос келадиган молиявий пакетни биринчи ўринга қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Салах Саудия Pro лигасидан тушган биринчи таклифни рад этган, чунки у Ливерпул билан тузилган амалдаги шартномасидаги молиявий кўрсаткичлардан паст бўлган. Ҳужумчи бир неча қитъалардан қизиқиш борлигини билса-да, маошининг камайишига рози эмас. У ўзининг энг юқори чўққисидаги йилларида олган даромадига мос келадиган таклифларни кутмоқда.

Иккинчи шарт сифатида Муҳаммад Салах барқарорликни талаб қилмоқда. Ливерпул Эчо нашрига кўра, футболчи камида уч йиллик шартнома имзолаш ниятида. Кўплаб клублар 30 ёшдан ошган ўйинчиларга узоқ муддатли битим таклиф қилишга иккиланса-да, Салах ўзининг жисмоний ҳолати ва барқарор голлари бу муддатга лойиқлигини исботлашига ишонади.

Учинчи ва энг муҳим шартлардан бири — спорт лойиҳасининг рақобатбардошлигидир. Салах шунчаки пул ишлаш учун ривожланаётган лигага ўтмоқчи эмас. У Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиби сифатида совринлар учун кураша оладиган жамоада тўп суришни истайди. Унинг ғалабаларга бўлган ташналиги ҳамон сўнгани йўқ.

Ҳужумчининг Ливерпул билан хайрлашуви ва мураббий Арне Слот билан муносабатларидаги совуқлик унинг янги чорловлар сари интилишини кучайтирди. Салах ўзининг кейинги клуби шунчаки фаолиятини якунлаш жойи эмас, балки янги ғалабалар маркази бўлишини хоҳламоқда.

Муҳаммад СалахЛиверпулТрансферФутболСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаЖозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаБугун, 11:55Каннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиКаннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиБугун, 11:52Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Бугун, 11:43Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиЙилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиБугун, 11:15Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиБугун, 11:10Боруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБоруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...