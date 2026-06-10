Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида турнирнинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Франция миллий терма жамоаси лагеридаги ҳар бир баёнот спорт оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда. Айниқса, жамоа сардори ва асосий юлдузи Килиан Мбаппенинг майдондаги вазифаси ҳамда тактик жойлашуви атрофидаги баҳслар ҳануз тингани йўқ. Яқинда бўлиб ўтган матбуот анжуманида Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам журналистларнинг «Мбаппе учун майдондаги энг мақбул ва оптимал нуқта қайси?» деган мазмундаги саволига ўзига хос тарзда жавоб қайтарди.
Спорт жамоатчилиги ва экспертлар ўртасида Мадриднинг «Реал» клуби суперюлдузи Килиан Мбаппе соф марказий ҳужумчи (тўққизлик) ролида ўзининг бор маҳоратини, тезлигини ва яширин имкониятларини тўлиқ намойиш эта олмайди, у кўпроқ чап қанот вингери сифатида хавфлироқ, деган танқидий фикрлар тез-тез қулоққа чалинмоқда. Францияликлар устози эса ушбу тактик эътирозларга нисбатан ўз позициясини ҳимоя қилиб, масалага бироз пичинг ва юмор билан ёндашди.
«Агар шундай бўлса, балки мен ҳақиқатан ҳам ҳеч нарсани тушунмайдиган аҳмоқдирман. Унда охирги уч йил давомида клублар миқёсида уни айнан марказий ҳужумчи позициясида ўйнатиб келган дунёнинг энг кучли мураббийлари ҳам футболни умуман тушунмас экан-да? Килиан Франциянинг «ПСЖ» клубидаги сўнгги мавсумида ҳам, Мадриднинг «Реал» клубида ўтган кейинги икки муваффақиятли мавсумда ҳам айнан ҳужум марказида тўп тепди ва юқори натижалар қайд этди», — дея Дешамнинг сўзларидан иқтибос келтирди машҳур «Madrid Zone» нашри.
Бош мураббийнинг бу гапларидан кўриниб турибдики, бўлажак Жаҳон чемпионати баҳсларида ҳам Франция ҳужум чизиғининг марказини айнан Мбаппе эгаллайди ва жамоанинг бутун тактикаси унинг атрофида қурилади.
Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, «учранглилар» жорий мундиалнинг гуруҳ босқичидаги ўзларининг илк масъулиятли учрашувини шу йилнинг 16 июнь санасида Африка қитъасининг энг кучли ва жисмоний бақувват вакилларидан бири — Сенегал миллий терма жамоасига қарши ўтказади. Ушбу марказий баҳс гуруҳдаги етакчилик тақдирини кўп жиҳатдан ҳал қилиб бериши кутилмоқда. Биз эса Жаҳон чемпионатида барча терма жамоаларга чиройли ва мазмунли ўйинлар тилаб қоламиз.
Килиан Мбаппенинг Мадрид ва терма жамоадаги янги голлари, Дидье Дешамнинг мундиалдаги сирли тактикалари ва Жаҳон чемпионатининг энг иссиқ, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…