Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?

·0·Спорт
Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида турнирнинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Франция миллий терма жамоаси лагеридаги ҳар бир баёнот спорт оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда. Айниқса, жамоа сардори ва асосий юлдузи Килиан Мбаппенинг майдондаги вазифаси ҳамда тактик жойлашуви атрофидаги баҳслар ҳануз тингани йўқ. Яқинда бўлиб ўтган матбуот анжуманида Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам журналистларнинг «Мбаппе учун майдондаги энг мақбул ва оптимал нуқта қайси?» деган мазмундаги саволига ўзига хос тарзда жавоб қайтарди.

Спорт жамоатчилиги ва экспертлар ўртасида Мадриднинг «Реал» клуби суперюлдузи Килиан Мбаппе соф марказий ҳужумчи (тўққизлик) ролида ўзининг бор маҳоратини, тезлигини ва яширин имкониятларини тўлиқ намойиш эта олмайди, у кўпроқ чап қанот вингери сифатида хавфлироқ, деган танқидий фикрлар тез-тез қулоққа чалинмоқда. Францияликлар устози эса ушбу тактик эътирозларга нисбатан ўз позициясини ҳимоя қилиб, масалага бироз пичинг ва юмор билан ёндашди.

«Агар шундай бўлса, балки мен ҳақиқатан ҳам ҳеч нарсани тушунмайдиган аҳмоқдирман. Унда охирги уч йил давомида клублар миқёсида уни айнан марказий ҳужумчи позициясида ўйнатиб келган дунёнинг энг кучли мураббийлари ҳам футболни умуман тушунмас экан-да? Килиан Франциянинг «ПСЖ» клубидаги сўнгги мавсумида ҳам, Мадриднинг «Реал» клубида ўтган кейинги икки муваффақиятли мавсумда ҳам айнан ҳужум марказида тўп тепди ва юқори натижалар қайд этди», — дея Дешамнинг сўзларидан иқтибос келтирди машҳур «Madrid Zone» нашри.

Бош мураббийнинг бу гапларидан кўриниб турибдики, бўлажак Жаҳон чемпионати баҳсларида ҳам Франция ҳужум чизиғининг марказини айнан Мбаппе эгаллайди ва жамоанинг бутун тактикаси унинг атрофида қурилади.

Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, «учранглилар» жорий мундиалнинг гуруҳ босқичидаги ўзларининг илк масъулиятли учрашувини шу йилнинг 16 июнь санасида Африка қитъасининг энг кучли ва жисмоний бақувват вакилларидан бири — Сенегал миллий терма жамоасига қарши ўтказади. Ушбу марказий баҳс гуруҳдаги етакчилик тақдирини кўп жиҳатдан ҳал қилиб бериши кутилмоқда. Биз эса Жаҳон чемпионатида барча терма жамоаларга чиройли ва мазмунли ўйинлар тилаб қоламиз.

Килиан Мбаппенинг Мадрид ва терма жамоадаги янги голлари, Дидье Дешамнинг мундиалдаги сирли тактикалари ва Жаҳон чемпионатининг энг иссиқ, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаЖозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаБугун, 11:55Муҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиМуҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиБугун, 11:53Каннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиКаннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиБугун, 11:52Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Бугун, 11:43Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиЙилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиБугун, 11:15Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиБугун, 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...