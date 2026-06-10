ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...
2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида турнир атрофидаги қизиқарли маълумотлар кўпайиб бормоқда. “365Scores” нашри мундиалда иштирок этадиган футболчилар орасидан энг ёш ва энг кекса ўйинчилардан иборат рамзий жамоаларни тузди.
Ушбу рўйхатда Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакили ҳам борлиги мухлислар учун алоҳида эътиборли. Энг ёш футболчилар рамзий таркибидан “оқ бўрилар” ҳимоячиси Беҳруз Каримов ҳам ўрин олди. Бу унинг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги энг ёш иқтидорлардан бири сифатида эътироф этилганини англатади.
Энг ёшлар рамзий жамоасида турли қитъалардан келган истиқболли футболчилар жамланган. Унда Ўзбекистон вакили Беҳруз Каримовдан ташқари Марокаш, Босния ва Герцеговина, Сенегал, Чехия, Мексика, Миср, Хорватия, Австралия ва бошқа мамлакатлар футболчилари ҳам бор.
Энг ёш футболчилар рамзий таркибида қуйидаги номлар кўрсатилган:
Беҳруз Каримов — Ўзбекистон;
Буадди — Марокаш;
Алайбегович — Босния ва Герцеговина;
Ндиайе — Сенегал;
Ҳамза — Миср;
Юркас — Босния ва Герцеговина;
Ҳаррингтон — Австралия;
Сочурек — Чехия;
Вушкович — Хорватия;
Мора — Мексика;
Мбайе — Сенегал.
Бу таркиб Жаҳон чемпионати нафақат катта юлдузлар, балки янги авлод истеъдодлари учун ҳам ўзини кўрсатиш майдони эканини кўрсатади. Бундай рўйхатга кириш ёш футболчи учун катта эътироф ҳисобланади. Айниқса, Ўзбекистон илк бор мундиалда иштирок этаётган бир пайтда Беҳруз Каримовнинг шундай рамзий жамоага киритилиши миллий футболимиз учун ёқимли хабар.
Каримов каби ёш футболчилар учун Жаҳон чемпионати улкан тажриба мактаби бўлади. Катта саҳна, кучли рақиблар, юқори босим ва миллионлаб мухлислар эътибори ҳар бир ёш ўйинчини янги даражага олиб чиқиши мумкин. Энди барчаси майдондаги ҳаракат, ишонч ва характерга боғлиқ.
“365Scores” томонидан тузилган иккинчи рамзий жамоа эса бутунлай бошқа кайфиятда. Унда 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган энг кекса футболчилар жамланган. Бу таркибда футбол тарихида ўз номи билан катта из қолдирган афсоналар бор.
Энг кекса футболчилар рамзий жамоасида Аргентина етакчиси Лионель Месси, Португалия сардори Криштиану Роналду, Хорватия ярим ҳимоячиси Лука Модрич ва Босния ва Герцеговина ҳужумчиси Эдин Жеко каби юлдузлар ўрин олган. Бу номларнинг ўзиёқ рўйхат даражасини кўрсатиб турибди.
Энг кекса футболчилар рамзий таркиби қуйидагича:
Рим — АҚШ;
Нагатомо — Япония;
Стопира — Кабо-Верде;
Гордон — Шотландия;
Отаменди — Аргентина;
Боксалл — Янги Зеландия;
Кинтеро — Панама;
Модрич — Хорватия;
Месси — Аргентина;
Жеко — Босния ва Герцеговина;
Криштиану Роналду — Португалия.
Бу жамоага қараб, футболда тажриба қанчалик муҳим эканини яна бир бор англаш мумкин. Месси, Роналду ва Модрич каби футболчилар учун 2026 йилги мундиал катта эҳтимол билан фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши мумкин. Шу сабабли уларнинг ҳар бир ўйини мухлислар учун алоҳида тарихий аҳамиятга эга бўлади.
Қизиғи, бир томонда Беҳруз Каримов каби янги авлод вакиллари, иккинчи томонда эса Месси, Роналду, Модрич каби бутун бир даврни белгилаб берган афсоналар турибди. Жаҳон чемпионатининг гўзаллиги ҳам шунда: бир турнирда футболнинг кечаги тарихи, бугуни ва эртаси бир майдонда жамланади.
Ўзбекистон учун бу рўйхат яна бир рамзий маънога эга. Илк мундиалдаёқ терма жамоамиз вакили энг ёш иқтидорлар қаторида тилга олинмоқда. Бу ўзбек футболида янги авлод шаклланаётгани, ёш футболчилар халқаро майдонда ҳам эътиборга тушаётганини кўрсатади.
Маълумот учун, 2026 йилги Жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлигида ўтказилади. Турнир тарихда илк бор 48 та терма жамоа иштирокида ташкил этилади. Бу эса кўпроқ мамлакатлар, кўпроқ футболчилар ва янада кўпроқ қизиқарли ҳикоялар дегани.
“365Scores” тузган ушбу икки рамзий жамоа мундиалнинг яна бир қизиқ қиррасини очиб берди. Бир тарафда катта футболга энди қадам қўяётган ёш истеъдодлар, иккинчи тарафда эса футбол тарихида аллақачон ўз саҳифасини ёзиб бўлган афсоналар.
Энди мухлислар учун энг қизиғи майдонда бошланади. Ёшлар ўзини кўрсатишга, кексалар эса яна бир бор тарих ёзишга ҳаракат қилади. Жаҳон чемпионати айнан шу каби сюжетлар билан гўзал: бу ерда кечаги қаҳрамонлар ва эртанги юлдузлар бир вақтда саҳнага чиқади.
…