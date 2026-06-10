ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...

·0·Спорт
ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...

2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида турнир атрофидаги қизиқарли маълумотлар кўпайиб бормоқда. “365Scores” нашри мундиалда иштирок этадиган футболчилар орасидан энг ёш ва энг кекса ўйинчилардан иборат рамзий жамоаларни тузди.

Ушбу рўйхатда Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакили ҳам борлиги мухлислар учун алоҳида эътиборли. Энг ёш футболчилар рамзий таркибидан “оқ бўрилар” ҳимоячиси Беҳруз Каримов ҳам ўрин олди. Бу унинг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги энг ёш иқтидорлардан бири сифатида эътироф этилганини англатади.

Энг ёшлар рамзий жамоасида турли қитъалардан келган истиқболли футболчилар жамланган. Унда Ўзбекистон вакили Беҳруз Каримовдан ташқари Марокаш, Босния ва Герцеговина, Сенегал, Чехия, Мексика, Миср, Хорватия, Австралия ва бошқа мамлакатлар футболчилари ҳам бор.

Энг ёш футболчилар рамзий таркибида қуйидаги номлар кўрсатилган:

  • Беҳруз Каримов — Ўзбекистон;

  • Буадди — Марокаш;

  • Алайбегович — Босния ва Герцеговина;

  • Ндиайе — Сенегал;

  • Ҳамза — Миср;

  • Юркас — Босния ва Герцеговина;

  • Ҳаррингтон — Австралия;

  • Сочурек — Чехия;

  • Вушкович — Хорватия;

  • Мора — Мексика;

  • Мбайе — Сенегал.

Бу таркиб Жаҳон чемпионати нафақат катта юлдузлар, балки янги авлод истеъдодлари учун ҳам ўзини кўрсатиш майдони эканини кўрсатади. Бундай рўйхатга кириш ёш футболчи учун катта эътироф ҳисобланади. Айниқса, Ўзбекистон илк бор мундиалда иштирок этаётган бир пайтда Беҳруз Каримовнинг шундай рамзий жамоага киритилиши миллий футболимиз учун ёқимли хабар.

Каримов каби ёш футболчилар учун Жаҳон чемпионати улкан тажриба мактаби бўлади. Катта саҳна, кучли рақиблар, юқори босим ва миллионлаб мухлислар эътибори ҳар бир ёш ўйинчини янги даражага олиб чиқиши мумкин. Энди барчаси майдондаги ҳаракат, ишонч ва характерга боғлиқ.

“365Scores” томонидан тузилган иккинчи рамзий жамоа эса бутунлай бошқа кайфиятда. Унда 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этадиган энг кекса футболчилар жамланган. Бу таркибда футбол тарихида ўз номи билан катта из қолдирган афсоналар бор.

Энг кекса футболчилар рамзий жамоасида Аргентина етакчиси Лионель Месси, Португалия сардори Криштиану Роналду, Хорватия ярим ҳимоячиси Лука Модрич ва Босния ва Герцеговина ҳужумчиси Эдин Жеко каби юлдузлар ўрин олган. Бу номларнинг ўзиёқ рўйхат даражасини кўрсатиб турибди.

Энг кекса футболчилар рамзий таркиби қуйидагича:

  • Рим — АҚШ;

  • Нагатомо — Япония;

  • Стопира — Кабо-Верде;

  • Гордон — Шотландия;

  • Отаменди — Аргентина;

  • Боксалл — Янги Зеландия;

  • Кинтеро — Панама;

  • Модрич — Хорватия;

  • Месси — Аргентина;

  • Жеко — Босния ва Герцеговина;

  • Криштиану Роналду — Португалия.

Бу жамоага қараб, футболда тажриба қанчалик муҳим эканини яна бир бор англаш мумкин. Месси, Роналду ва Модрич каби футболчилар учун 2026 йилги мундиал катта эҳтимол билан фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши мумкин. Шу сабабли уларнинг ҳар бир ўйини мухлислар учун алоҳида тарихий аҳамиятга эга бўлади.

Қизиғи, бир томонда Беҳруз Каримов каби янги авлод вакиллари, иккинчи томонда эса Месси, Роналду, Модрич каби бутун бир даврни белгилаб берган афсоналар турибди. Жаҳон чемпионатининг гўзаллиги ҳам шунда: бир турнирда футболнинг кечаги тарихи, бугуни ва эртаси бир майдонда жамланади.

Ўзбекистон учун бу рўйхат яна бир рамзий маънога эга. Илк мундиалдаёқ терма жамоамиз вакили энг ёш иқтидорлар қаторида тилга олинмоқда. Бу ўзбек футболида янги авлод шаклланаётгани, ёш футболчилар халқаро майдонда ҳам эътиборга тушаётганини кўрсатади.

Маълумот учун, 2026 йилги Жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлигида ўтказилади. Турнир тарихда илк бор 48 та терма жамоа иштирокида ташкил этилади. Бу эса кўпроқ мамлакатлар, кўпроқ футболчилар ва янада кўпроқ қизиқарли ҳикоялар дегани.

“365Scores” тузган ушбу икки рамзий жамоа мундиалнинг яна бир қизиқ қиррасини очиб берди. Бир тарафда катта футболга энди қадам қўяётган ёш истеъдодлар, иккинчи тарафда эса футбол тарихида аллақачон ўз саҳифасини ёзиб бўлган афсоналар.

Энди мухлислар учун энг қизиғи майдонда бошланади. Ёшлар ўзини кўрсатишга, кексалар эса яна бир бор тарих ёзишга ҳаракат қилади. Жаҳон чемпионати айнан шу каби сюжетлар билан гўзал: бу ерда кечаги қаҳрамонлар ва эртанги юлдузлар бир вақтда саҳнага чиқади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиПол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиБугун, 12:39Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?Бугун, 12:00Жозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаЖозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаБугун, 11:55Муҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиМуҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиБугун, 11:53Каннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиКаннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиБугун, 11:52Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Бугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...