Шомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқда

·0·Спорт
Шомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқда

Ўзбек футболининг фахри, миллий терма жамоамиз сардори ва тарихидаги энг буюк тўпурар Элдор Шомуродовнинг Европа яшил майдонларидаги порлоқ юриши янги ва шов-шувли босқичга қадам қўйиш арафасида турибди. Туркия чемпионатида кўрсатган феноменал ва сермаҳсул ўйинларидан сўнг, маҳоратли ҳужумчимиз яна қитъанинг энг қудратли ва тарихий клублари сафига қайтиш учун ажойиб имкониятни қўлга киритди.

Жорий мавсумда «Истанбул Башакшеҳир» жамоаси шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Туркия Суперлигасида рақиблар дарвозасига нақд 22 та гол киритган ва чемпионатнинг мутлақ тўпурари (бомбардири) бўлган 30 ёшли форвардимизга шу пайтгача Саудия Арабистонининг бадавлат клубларидан жиддий чорловлар бўлаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Элдор Европада қолишни афзал кўрган кўринади. Туркиялик машҳур ва ишончли спорт журналисти Фотиҳ Демирколнинг портловчи эксклюзив маълумотига кўра, Туркиянинг чинакам суперклуби ҳисобланган «Фенербаҳче» ўз ҳужум чизиғини дунё даражасида кучайтириш ва янги мавсумда чемпионлик тахтини қайтариб олиш мақсадида Элдор Шомуродовни сотиб олиш лойиҳасини фаол тарзда кўриб чиқмоқда.

Туркия футболи инсайдларини ёритишда энг нуфузли манбалардан бири ҳисобланган sporx.com сайтининг ёзишича, «Фенербаҳче» клубининг амбицияли президенти Азиз Йилдирим жамоа атрофидаги оғриқли бир анъанага чек қўймоқчи. Гап шундаки, машҳур клуб олис 2014 йилдан буён Туркия чемпионлигидан қуруқ қолиб келмоқда. Президент ушбу 12 йиллик «қора лаънат»га узил-кесил барҳам бериш ва мухлисларни хурсанд қилиш учун жамоа таркибини чинакам юлдузлар билан тўлдиришга бел боғлаган.

Азиз Йилдирим Истанбул грандининг ҳужумкорлик салоҳияти ва самарадорлигини айнан Элдор Шомуродов ёрдамида оширишни мақсад қилган. Боиси, ҳамюртимиз ўзининг барқарор ўйинлари, совуққонлиги ва майдонда исталган рақиб мудофаасини вайрон қилиб, гол ура олиш қобилиятини аллақачон бутун Туркияга исботлаб улгурди.

Туркия матбуотининг алоҳида қайд этишича, «Фенербаҳче» мураббийлар штаби ва раҳбариятини ўзбек тўпурарининг фақатгина соф марказий ҳужумчи (тўққизлик) позициясида эмас, балки зарур пайтда ҳар иккала қанот вингери сифатида ҳам бирдек самарали тўп сура олиши мафтун этган. Шомуродовнинг турли тактик схемаларга жуда тез ва енгил мослашиши, майдондаги тинимсиз меҳнатсеварлиги, жамоавий ўйинга содиқлиги ва ҳаракатчанлиги каби ноёб фазилатлари уни мадридлик масъуллар учун «биринчи рақамли трансфер нишони»га айлантирган. Манбаларга кўра, «Фенербаҳче» мутасаддилари тез кунларда «Истанбул Башакшеҳир» раҳбарияти билан расмий музокаралар столига ўтиради ва ўзбек легионерининг трансфер баҳосини муҳокама қилади.

Эслатиб ўтиш жоизки, Элдор Шомуродов Ўзбекистон, Россия («Ростов») ва Италия А Серияси («Женоа», «Рома», «Кальяри») каби кучли дивизионлардаги порлоқ фаолиятидан сўнг, 2025 йилнинг ёзида Туркия заминига кўчиб ўтган эди. Бизнинг севимли ҳужумчимиз «Истанбул Башакшеҳир» либосида барча турнирларда жами 44 та масъулиятли учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 23 бор ишғол этди ва 6 та голли узатмани (ассист) амалга оширди. Элдорга бўлажак янги клубида ҳам фақат зафарлар тилаб қоламиз!

Элдор Шомуродовнинг «Фенербаҳче»га ўтиш музокаралари, Истанбулдаги трансфер бомбалари ва Туркия Суперлигасининг энг қайноқ, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиЧелси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиБугун, 15:17Баер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБаер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБугун, 14:11Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиАрсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиБугун, 13:59ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!Бугун, 13:36Витинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиВитинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиБугун, 13:34Челси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиЧелси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиБугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...