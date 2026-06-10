Шомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқда
Ўзбек футболининг фахри, миллий терма жамоамиз сардори ва тарихидаги энг буюк тўпурар Элдор Шомуродовнинг Европа яшил майдонларидаги порлоқ юриши янги ва шов-шувли босқичга қадам қўйиш арафасида турибди. Туркия чемпионатида кўрсатган феноменал ва сермаҳсул ўйинларидан сўнг, маҳоратли ҳужумчимиз яна қитъанинг энг қудратли ва тарихий клублари сафига қайтиш учун ажойиб имкониятни қўлга киритди.
Жорий мавсумда «Истанбул Башакшеҳир» жамоаси шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Туркия Суперлигасида рақиблар дарвозасига нақд 22 та гол киритган ва чемпионатнинг мутлақ тўпурари (бомбардири) бўлган 30 ёшли форвардимизга шу пайтгача Саудия Арабистонининг бадавлат клубларидан жиддий чорловлар бўлаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Элдор Европада қолишни афзал кўрган кўринади. Туркиялик машҳур ва ишончли спорт журналисти Фотиҳ Демирколнинг портловчи эксклюзив маълумотига кўра, Туркиянинг чинакам суперклуби ҳисобланган «Фенербаҳче» ўз ҳужум чизиғини дунё даражасида кучайтириш ва янги мавсумда чемпионлик тахтини қайтариб олиш мақсадида Элдор Шомуродовни сотиб олиш лойиҳасини фаол тарзда кўриб чиқмоқда.
Туркия футболи инсайдларини ёритишда энг нуфузли манбалардан бири ҳисобланган sporx.com сайтининг ёзишича, «Фенербаҳче» клубининг амбицияли президенти Азиз Йилдирим жамоа атрофидаги оғриқли бир анъанага чек қўймоқчи. Гап шундаки, машҳур клуб олис 2014 йилдан буён Туркия чемпионлигидан қуруқ қолиб келмоқда. Президент ушбу 12 йиллик «қора лаънат»га узил-кесил барҳам бериш ва мухлисларни хурсанд қилиш учун жамоа таркибини чинакам юлдузлар билан тўлдиришга бел боғлаган.
Азиз Йилдирим Истанбул грандининг ҳужумкорлик салоҳияти ва самарадорлигини айнан Элдор Шомуродов ёрдамида оширишни мақсад қилган. Боиси, ҳамюртимиз ўзининг барқарор ўйинлари, совуққонлиги ва майдонда исталган рақиб мудофаасини вайрон қилиб, гол ура олиш қобилиятини аллақачон бутун Туркияга исботлаб улгурди.
Туркия матбуотининг алоҳида қайд этишича, «Фенербаҳче» мураббийлар штаби ва раҳбариятини ўзбек тўпурарининг фақатгина соф марказий ҳужумчи (тўққизлик) позициясида эмас, балки зарур пайтда ҳар иккала қанот вингери сифатида ҳам бирдек самарали тўп сура олиши мафтун этган. Шомуродовнинг турли тактик схемаларга жуда тез ва енгил мослашиши, майдондаги тинимсиз меҳнатсеварлиги, жамоавий ўйинга содиқлиги ва ҳаракатчанлиги каби ноёб фазилатлари уни мадридлик масъуллар учун «биринчи рақамли трансфер нишони»га айлантирган. Манбаларга кўра, «Фенербаҳче» мутасаддилари тез кунларда «Истанбул Башакшеҳир» раҳбарияти билан расмий музокаралар столига ўтиради ва ўзбек легионерининг трансфер баҳосини муҳокама қилади.
Эслатиб ўтиш жоизки, Элдор Шомуродов Ўзбекистон, Россия («Ростов») ва Италия А Серияси («Женоа», «Рома», «Кальяри») каби кучли дивизионлардаги порлоқ фаолиятидан сўнг, 2025 йилнинг ёзида Туркия заминига кўчиб ўтган эди. Бизнинг севимли ҳужумчимиз «Истанбул Башакшеҳир» либосида барча турнирларда жами 44 та масъулиятли учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 23 бор ишғол этди ва 6 та голли узатмани (ассист) амалга оширди. Элдорга бўлажак янги клубида ҳам фақат зафарлар тилаб қоламиз!
Элдор Шомуродовнинг «Фенербаҳче»га ўтиш музокаралари, Истанбулдаги трансфер бомбалари ва Туркия Суперлигасининг энг қайноқ, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…