Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...
Европа футболида трансфер ойнаси очилиши арафасида кутилмаган ва шов-шувли хабарлар оқими тўхтамаяпти. Айни кунларда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўтаётган Жаҳон чемпионатида Португалия миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган маҳоратли ярим ҳимоячи Бернарду Силванинг кейинги мавсумда қайси гранд клуб сафига бориб қўшилиши борасида ниҳоят янги ва ишончли тафсилотлар юзага чиқди.
Таниқли ва нуфузли инсайдер-журналист Маттео Мореттонинг тарқатган сўнгги эксклюзив хабарига кўра, португалиялик юлдузга Испания пойтахти — гўзал Мадрид шаҳрида истиқомат қилиш ва фаолият юритиш ғояси жуда ҳам маъқул келган. Шу боисдан у Мадриднинг «Атлетико» клуби таркибига ўтиш ва «матрасчилар» шарафини ҳимоя қилиш имкониятини жуда жиддий равишда кўриб чиқмоқда. Ўз навбатида, Мадрид клуби раҳбарияти ушбу оламшумул трансферни муваффақиятли якунлаш учун барча зарур чораларни ишга солмоқда. Клуб мутасаддилари футболчининг ишончли агенти билан доимий равишда яқин мулоқотда бўлиб, манфаатдор томонларни Испания лойиҳаси нақадар порлоқ эканлигига ишонтиришга уринмоқда.
Эслатиб ўтиш жоизки, 31 ёшли тажрибали ва креатив ярим ҳимоячи Бернарду Силва амалдаги шартномаси муддати тугаши билан «Манчестер Сити» клубини бутунлай тарк этади. Худди шу сабабга кўра, у Мадрид клуби ихтиёрига ҳеч қандай тўловларсиз, яъни мутлақо текинга — эркин агент мақомида бориб қўшилиши мумкин. Бу эса «Атлетико» учун йил трансфери бўлиши ҳеч гап эмас.
Маълумот учун қайд этиш лозимки, португалиялик виртуоз футболчи олис 2017 йилдан буён «шаҳарликлар» сафида изчил ва ўта муваффақиятли тўп суриб келаётган эди. Ўша пайтда у Англияга Франциянинг «Монако» клубидан роппа-роса 50 миллион евро эвазига катта умидлар билан олиб келинган ва Пеп Гвардиола жамоасининг ажралмас юрагига айланган эди. Энди эса у Диего Симеоне қўл остида янги зафарларни қучишга яқин турибди.
Бернарду Силванинг Мадридга кўчиб ўтиш жараёни, «Атлетико» клубининг янги трансфер юришлари ва Жаҳон чемпионатидаги Португалия терма жамоасининг барча эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…