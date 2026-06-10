Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...

·0·Спорт
Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...

Европа футболида трансфер ойнаси очилиши арафасида кутилмаган ва шов-шувли хабарлар оқими тўхтамаяпти. Айни кунларда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўтаётган Жаҳон чемпионатида Португалия миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган маҳоратли ярим ҳимоячи Бернарду Силванинг кейинги мавсумда қайси гранд клуб сафига бориб қўшилиши борасида ниҳоят янги ва ишончли тафсилотлар юзага чиқди.

Таниқли ва нуфузли инсайдер-журналист Маттео Мореттонинг тарқатган сўнгги эксклюзив хабарига кўра, португалиялик юлдузга Испания пойтахти — гўзал Мадрид шаҳрида истиқомат қилиш ва фаолият юритиш ғояси жуда ҳам маъқул келган. Шу боисдан у Мадриднинг «Атлетико» клуби таркибига ўтиш ва «матрасчилар» шарафини ҳимоя қилиш имкониятини жуда жиддий равишда кўриб чиқмоқда. Ўз навбатида, Мадрид клуби раҳбарияти ушбу оламшумул трансферни муваффақиятли якунлаш учун барча зарур чораларни ишга солмоқда. Клуб мутасаддилари футболчининг ишончли агенти билан доимий равишда яқин мулоқотда бўлиб, манфаатдор томонларни Испания лойиҳаси нақадар порлоқ эканлигига ишонтиришга уринмоқда.

Эслатиб ўтиш жоизки, 31 ёшли тажрибали ва креатив ярим ҳимоячи Бернарду Силва амалдаги шартномаси муддати тугаши билан «Манчестер Сити» клубини бутунлай тарк этади. Худди шу сабабга кўра, у Мадрид клуби ихтиёрига ҳеч қандай тўловларсиз, яъни мутлақо текинга — эркин агент мақомида бориб қўшилиши мумкин. Бу эса «Атлетико» учун йил трансфери бўлиши ҳеч гап эмас.

Маълумот учун қайд этиш лозимки, португалиялик виртуоз футболчи олис 2017 йилдан буён «шаҳарликлар» сафида изчил ва ўта муваффақиятли тўп суриб келаётган эди. Ўша пайтда у Англияга Франциянинг «Монако» клубидан роппа-роса 50 миллион евро эвазига катта умидлар билан олиб келинган ва Пеп Гвардиола жамоасининг ажралмас юрагига айланган эди. Энди эса у Диего Симеоне қўл остида янги зафарларни қучишга яқин турибди.

Бернарду Силванинг Мадридга кўчиб ўтиш жараёни, «Атлетико» клубининг янги трансфер юришлари ва Жаҳон чемпионатидаги Португалия терма жамоасининг барча эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқдаЙошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 15:39Шомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаШомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаБугун, 15:37Челси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиЧелси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиБугун, 15:17Баер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБаер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБугун, 14:11Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиАрсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиБугун, 13:59ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!Бугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...