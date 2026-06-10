Роберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олган

·29·Спорт
Роберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олган

Роберто Де Зерби Тоттенхем таркибини қайта шакллантириш мақсадида трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда, бироқ Моисе Кеан трансфери кўпчилик ўйлаганидек осон кечмаслиги мумкин. Гарчи Эвертон собиқ ҳужумчиси Англия Премер-лигасига қайтиши ҳақида хабарлар тарқалган бўлса-да, мураббийнинг яқин дўсти бу келишув амалга ошишига шубҳа билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Эмилиано Вивиано Роберто Де Зерби билан яқин муносабатда эканини ва мураббий унга кўплаб ёқтирган футболчилари ҳақида гапирганини, аммо улар орасида Кеан номи тилга олинмаганини таъкидлади. Вивиано Радио Фирензе Виола нашрига берган интервюсида: "Тоттенхем вариантига унчалик ишонмайман. Де Зерби менга кўплаб ўйинчилар ҳақида гапирган, лекин Моисе ҳақида ҳеч нарса демаган", — деб айтди.

Ҳозирда Тоттенхем ҳужум чизиғида рақобат жуда кучли. Янги ҳужумчи келиши учун жамоа аввал Рандал Коло Муани, Ричарлисон ёки Доминик Соланке каби футболчилардан бирини сотиши керак бўлади. Коло Муани Пари Сен-Жермен клубидан ижарага олинган эди ва унинг муддати якунига етмоқда, бироқ қолган ҳужумчиларнинг тақдири ҳали аниқ эмас.

Моисе Кеан жорий мавсумда А Серия доирасида 26 ўйинда 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Гарчи бу кўрсаткич барқарор бўлмаса-да, унинг ўтган мавсумдаги 44 ўйинда 25 та гол ургани унинг юқори салоҳиятидан далолат беради. Тоттенхем ўтган мавсумда бор-йўғи 48 та гол уриб, қуйи лигага тушиб кетишдан қийинчилик билан қутулиб қолганини ҳисобга олса, жамоага янги қон кераклиги аниқ.

ТоттенхемРоберто Де ЗербиМоисе КеанТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиДжошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиБугун, 17:59Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиСебастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиБугун, 17:52Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиТоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 17:34Жозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиЖозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиБугун, 17:17Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:47Джейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинДжейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...