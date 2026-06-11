Месси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот берди
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бугун расман старт олаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати олдидан амалдаги жаҳон чемпионлари — Аргентина миллий терма жамоаси атрофидаги хабарлар спорт оламининг бош мавзусига айланди. Айниқса, миллионлаб ишқибозларнинг севимли футболчиси, афсонавий ҳужумчи Лионель Мессининг жисмоний ҳолати ва яқиндагина уни безовта қилган жароҳати мухлисларда катта хавотир уйғотаётган эди. Бироқ мундиал олдидан ўтказилган сўнгги назорат учрашувидан сўнг «альбиселесте» сардори барча шубҳа ва гумонларга узил-кесил чек қўйди ва ўз ҳолати юзасидан юракка таскин берувчи баёнот билан чиқди.
Жаҳон чемпионатига сўнгги тайёргарлик босқичи доирасида Исландия терма жамоасига қарши кечган қизғин ўртоқлик учрашувидан сўнг журналистлар қаршисига чиққан тажрибали ва маҳоратли ҳужумчи майдонда ўзини жуда енгил ҳис қилганини ҳамда соғлиғи билан боғлиқ бўлган руҳий тўсиқ ва хавотирларни бутунлай енгиб ўтишга муваффақ бўлганини мамнуният билан таъкидлаб ўтди.
«Яшил майдонга тушганимда ўзимни нақадар ажойиб ҳис қилганимни яширмайман. Мен учун жароҳатдан кейин пайдо бўладиган ўша ноқулайлик ва қайта шикастланиш қўрқувидан руҳан халос бўлиш ўта муҳим эди. Айнан мана шу руҳий босимни енгиш учун ҳам Исландияга қарши баҳсда майдонга тушишни ва тўп суришни жуда-жуда хоҳлаган эдим.
Эндиликда жароҳатлар ҳақида ўйлашни бутунлай тўхтатмоқчиман ва бор эътиборимни ўйинларга қаратаман. Узоқ кутилган тарихий Жаҳон чемпионати бошланишига яна бир ҳафтага яқин вақт бор ва менинг бахтимга айни дамда ўзимни жуда соғлом ҳис қиляпман», — дея ўз қувончини ўртоқлашди Месси маҳаллий ва хориж ОАВ вакиллари билан суҳбатда.
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш лозимки, Аргентина терма жамоаси Исландия вакилларига қарши кечган мазкур учрашувда рақибларини ҳеч қандай имкониятсиз қолдириб, 3:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Энг қувонарлиси, узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтган Лионель Месси ушбу чиройли баҳсда ўз ҳисобига битта ажойиб гол ёздириб қўйишга ҳам улгурди ва ўзининг юқори спорт формасида эканлигини намойиш этди.
Мусобақа тақвимига назар ташлайдиган бўлсак, амалдаги чемпионларни олдинда жиддий синовлар кутмоқда. Аргентиналиклар Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги илк масъулиятли учрашувини шу йилнинг 17 июнь санасида Африканинг шиддатли ва кутилмаган совғалар тақдим эта оладиган жамоаси — Жазоир терма жамоасига қарши ўтказишади. Икки қитъа вакиллари ўртасидаги учрашув ҳақиқий жангга айланиши шубҳасиз.
Лионель Мессининг мундиалдаги янги рекордлари, Аргентина терма жамоасининг чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги юришлари ва Жаҳон чемпионатининг энг эксклюзив, қайноқ ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…