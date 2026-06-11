Месси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот берди

·0·Спорт
Месси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот берди

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бугун расман старт олаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати олдидан амалдаги жаҳон чемпионлари — Аргентина миллий терма жамоаси атрофидаги хабарлар спорт оламининг бош мавзусига айланди. Айниқса, миллионлаб ишқибозларнинг севимли футболчиси, афсонавий ҳужумчи Лионель Мессининг жисмоний ҳолати ва яқиндагина уни безовта қилган жароҳати мухлисларда катта хавотир уйғотаётган эди. Бироқ мундиал олдидан ўтказилган сўнгги назорат учрашувидан сўнг «альбиселесте» сардори барча шубҳа ва гумонларга узил-кесил чек қўйди ва ўз ҳолати юзасидан юракка таскин берувчи баёнот билан чиқди.

Жаҳон чемпионатига сўнгги тайёргарлик босқичи доирасида Исландия терма жамоасига қарши кечган қизғин ўртоқлик учрашувидан сўнг журналистлар қаршисига чиққан тажрибали ва маҳоратли ҳужумчи майдонда ўзини жуда енгил ҳис қилганини ҳамда соғлиғи билан боғлиқ бўлган руҳий тўсиқ ва хавотирларни бутунлай енгиб ўтишга муваффақ бўлганини мамнуният билан таъкидлаб ўтди.

«Яшил майдонга тушганимда ўзимни нақадар ажойиб ҳис қилганимни яширмайман. Мен учун жароҳатдан кейин пайдо бўладиган ўша ноқулайлик ва қайта шикастланиш қўрқувидан руҳан халос бўлиш ўта муҳим эди. Айнан мана шу руҳий босимни енгиш учун ҳам Исландияга қарши баҳсда майдонга тушишни ва тўп суришни жуда-жуда хоҳлаган эдим.

Эндиликда жароҳатлар ҳақида ўйлашни бутунлай тўхтатмоқчиман ва бор эътиборимни ўйинларга қаратаман. Узоқ кутилган тарихий Жаҳон чемпионати бошланишига яна бир ҳафтага яқин вақт бор ва менинг бахтимга айни дамда ўзимни жуда соғлом ҳис қиляпман», — дея ўз қувончини ўртоқлашди Месси маҳаллий ва хориж ОАВ вакиллари билан суҳбатда.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш лозимки, Аргентина терма жамоаси Исландия вакилларига қарши кечган мазкур учрашувда рақибларини ҳеч қандай имкониятсиз қолдириб, 3:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Энг қувонарлиси, узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтган Лионель Месси ушбу чиройли баҳсда ўз ҳисобига битта ажойиб гол ёздириб қўйишга ҳам улгурди ва ўзининг юқори спорт формасида эканлигини намойиш этди.

Мусобақа тақвимига назар ташлайдиган бўлсак, амалдаги чемпионларни олдинда жиддий синовлар кутмоқда. Аргентиналиклар Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги илк масъулиятли учрашувини шу йилнинг 17 июнь санасида Африканинг шиддатли ва кутилмаган совғалар тақдим эта оладиган жамоаси — Жазоир терма жамоасига қарши ўтказишади. Икки қитъа вакиллари ўртасидаги учрашув ҳақиқий жангга айланиши шубҳасиз.

Лионель Мессининг мундиалдаги янги рекордлари, Аргентина терма жамоасининг чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги юришлари ва Жаҳон чемпионатининг энг эксклюзив, қайноқ ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиДжошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиКеча, 17:59Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиСебастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиКеча, 17:52Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиТоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 17:34Жозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиЖозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиКеча, 17:17Роберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганРоберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганКеча, 16:59Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...