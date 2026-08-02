Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл бор

·81·Спорт
Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл бор
Қисқача

Атлетико Мадрид раҳбарияти ўзининг Испания чемпионатидаги асосий рақиби ҳисобланган Каталония клубига Хулиан Альваресни ўтказишга қатъиян қарши чиқди. Каталония жамоаси футболчини ўз сафига қўшиб олиши учун унинг шартномасида кўрсатилган 500 миллион евролик товвон пулини тўлаши талаб етилади, бу еса ҳозирги молиявий қийинчиликлар сабабли бажариб бўлмас шарт ҳисобланади.

Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес фаолиятида кескин бурсе ясашга мажбур бўлмоқда, чунки мадридликлар клуб раҳбарияти футболчининг Испания чемпионатидаги асосий рақиб сафига ўтишига қатъиян қарши чиқди. Жаҳон чемпионининг Каталония клубида тўп суриш истагига қарамай, Атлетико раҳбарияти ўзининг бевосита рақибини кучайтирмасликни афзал кўрмоқда ва бу трансферни бутунлай тўхтатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталония клуби аргентиналик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиши учун унинг шартномасида кўрсатилган 500 миллион евролик товвон пулини тўлаши шарт. Ҳозирги кунда молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган Барселона учун бу сумма мутлақо мавҳум ва бажариб бўлмас шарт ҳисобланади.

Халқаро вариантлар ва клубдаги қийин вазият

Шу тариқа, Каталония клубига ўтиш имконияти йўққа чиққандан сўнг, футболчи олдида фақат иккита жиддий йўл қолмоқда. Диего Симеоне бошчилигидаги жамоада яна бир мавсум қолиш ёки Испаниядан ташқаридаги топ-клублардан бирига трансфер қилиниш вариантлари муҳокама қилинмоқда.

Атлетико Мадрид клуби ичида юзага келиши мумкин бўлган совуқ муносабатларнинг олдини олиш мақсадида хориждан тушадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Бироқ футболчининг ўзи Мадрид ҳаётига кўникиб қолгани сабабли Испанияни тарк этишни истамаётгани музокараларни янада чигаллаштирмоқда.

Даъвогарлар ва трансфер бозоридаги ўзгаришлар

Ҳозирги пайтда ҳужумчи учун асосий даъвогарлар сифатида Арсенал ва Пари Сен-Жермен клублари кўрсатилмоқда. Шунга қарамай, ҳар икки жамоанинг трансфер бозоридаги устувор вазифалари ва молиявий режалари бу ўтишни қийинлаштирмоқда.

Пари Сен-Жермен раҳбарияти айни пайтда Испания бозорида бошқа устувор мақсадларга эътибор қаратгани ва Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес трансферида жиддий муваффақиятга эришгани сабабли, Хулиан Альваресга иккинчи бор эътибор қаратиши даргумон.

Арсенал ҳам ўз навбатида Микел Артета бошчилигида бошқа йирик трансфер режаларини амалга ошириш билан банд. Лондонликлар Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаши мумкинлиги сабабли, бир вақтнинг ўзида Хулиан Альварес трансферини молиялаштира олмаслиги аниқ.

Хулиан АльваресАтлетико МадридБарселонаЛа ЛигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиГвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиБугун, 00:57Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиТони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиБугун, 00:53Федерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиФедерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиКеча, 23:53Муҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинКеча, 23:31Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиКеча, 23:16Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаКеча, 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда