Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл бор
Атлетико Мадрид раҳбарияти ўзининг Испания чемпионатидаги асосий рақиби ҳисобланган Каталония клубига Хулиан Альваресни ўтказишга қатъиян қарши чиқди. Каталония жамоаси футболчини ўз сафига қўшиб олиши учун унинг шартномасида кўрсатилган 500 миллион евролик товвон пулини тўлаши талаб етилади, бу еса ҳозирги молиявий қийинчиликлар сабабли бажариб бўлмас шарт ҳисобланади.
Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес фаолиятида кескин бурсе ясашга мажбур бўлмоқда, чунки мадридликлар клуб раҳбарияти футболчининг Испания чемпионатидаги асосий рақиб сафига ўтишига қатъиян қарши чиқди. Жаҳон чемпионининг Каталония клубида тўп суриш истагига қарамай, Атлетико раҳбарияти ўзининг бевосита рақибини кучайтирмасликни афзал кўрмоқда ва бу трансферни бутунлай тўхтатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталония клуби аргентиналик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиши учун унинг шартномасида кўрсатилган 500 миллион евролик товвон пулини тўлаши шарт. Ҳозирги кунда молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган Барселона учун бу сумма мутлақо мавҳум ва бажариб бўлмас шарт ҳисобланади.
Халқаро вариантлар ва клубдаги қийин вазиятШу тариқа, Каталония клубига ўтиш имконияти йўққа чиққандан сўнг, футболчи олдида фақат иккита жиддий йўл қолмоқда. Диего Симеоне бошчилигидаги жамоада яна бир мавсум қолиш ёки Испаниядан ташқаридаги топ-клублардан бирига трансфер қилиниш вариантлари муҳокама қилинмоқда.
Атлетико Мадрид клуби ичида юзага келиши мумкин бўлган совуқ муносабатларнинг олдини олиш мақсадида хориждан тушадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Бироқ футболчининг ўзи Мадрид ҳаётига кўникиб қолгани сабабли Испанияни тарк этишни истамаётгани музокараларни янада чигаллаштирмоқда.
Даъвогарлар ва трансфер бозоридаги ўзгаришларҲозирги пайтда ҳужумчи учун асосий даъвогарлар сифатида Арсенал ва Пари Сен-Жермен клублари кўрсатилмоқда. Шунга қарамай, ҳар икки жамоанинг трансфер бозоридаги устувор вазифалари ва молиявий режалари бу ўтишни қийинлаштирмоқда.
Пари Сен-Жермен раҳбарияти айни пайтда Испания бозорида бошқа устувор мақсадларга эътибор қаратгани ва Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес трансферида жиддий муваффақиятга эришгани сабабли, Хулиан Альваресга иккинчи бор эътибор қаратиши даргумон.
Арсенал ҳам ўз навбатида Микел Артета бошчилигида бошқа йирик трансфер режаларини амалга ошириш билан банд. Лондонликлар Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаши мумкинлиги сабабли, бир вақтнинг ўзида Хулиан Альварес трансферини молиялаштира олмаслиги аниқ.
…