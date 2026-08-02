IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритди

·0·Техно
IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритди

Жаҳоннинг энг йирик технология компаниялари сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ва инфратузилмасини кенгайтириш ишларини мисли кўрилмаган суръатларда давом эттирмоқда. Финансиал Times нашрининг сўнгги молиявий ҳисоботларга таяниб хабар беришича, дунёнинг тўртта йирик гипермаштабли провайдери — Amazon, Google, Microsoft ва Meta томонидан сунъий интеллект йўналишига йўналтирилган умумий капитал харажатлари 2023-йилдан бери аллақачон 1,1 триллион доллардан ошиб кетган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур улкан маблағлар кўлами кўплаб иқтисодчилар ва бозор таҳлилчиларининг эътиборини тортаётганига қарамай, бу ўсиш тўхташ белгиларини кўрсатмаяпти. Прогнозларга кўра, фақатгина жорий йилнинг якунигача мазкур корпорациялар томонидан яна қарийб 745 миллиард доллар миқдорида қўшимча сармоя киритилиши кутилмоқда. Бу эса сунъий интеллект пойгаси шиддати яқин келажакда янада кучайишидан далолат беради.

Инфратузилма ва асосий харажатлар йўналишлари

РБК Капитал таҳлилчиси Риши Жалурийнинг таъкидлашича, бундай улкан молиявий оқимлар фонида инвесторлар технологик гигантлардан қатъий мувозанатни сақлашни талаб қилмоқдалар. Яни, компаниялар сунъий интеллектга йўналтирилаётган маблағлар ва уларни бугунги муваффақият чўққисига олиб чиққан анъанавий бизнес омилларини сақлаб қолиш ўртасидаги чегарани қаттиқ назорат қилишлари зарур.

Маблағларнинг асосий қисми, яни шериклик улуши асосан янги маълумотлар марказлари — ЦОД қурилишига, уларни замонавий чиплар ва етарли даражадаги электр энергияси билан таъминлашга сарфланмоқда. Бу эса энергетика ва юқори унумдор ускуна ишлаб чиқарувчи бошқа тармоқларга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмаяпти.

Сармояларнинг дастлабки натижалари ва оқибатлари

Гарчи молиявий бозор мутахассислари шунчалик улкан миқдордаги инвестицияларнинг қопланиш муддати ва самарадорлигидан хавотир билдираётган бўлса-да, амалдаги кўрсаткичлар бу харажатлар ўз самарасини бера бошлаганини кўрсатмоқда. Хусусан, сунъий интеллектга киритилган сармоялар компанияларнинг даромадлари ўсишини сезиларли даражада тезлаштирмоқда.

Масалан, Google, Amazon ва Microsoft каби гигантлар ўзларининг ҳисоблаш қувватларини сотувчи булутли хизматлар бўлинмалари кескин ўсганини маълум қилди. Булутли бизнес инфратузилмасига эга бўлмаган Meta эса сунъий интеллект алгоритмлари реклагаларни аниқроқ таргет қилишга ёрдам бераётганини, бунинг натижасида умумий чораклик даромад 28 фоизга ошганини расман эълон қилди.

Сунъий интеллектТехнологияларИнвестицияIT гигантлариБулутли хизматлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиUnited Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиБугун, 22:53xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиxAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиБугун, 22:28Малайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатдиМалайзия Балажи Сринивасан асос солган Нетворк Счоол фаолиятини тўхтатдиБугун, 22:22ХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиХХИ аср алхимияси: Хитойда кўмирни графен ва суперконденсаторларга айлантириш технологияси яратилдиБугун, 21:52АҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинАҚШда Хитойдан келтириладиган тармоқ инверторлари тақиқланиши мумкинБугун, 21:20Жаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаЖаҳон IT-саноатида ишдан бўшатишлар авж олмоқдаБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади