IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритди
Жаҳоннинг энг йирик технология компаниялари сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ва инфратузилмасини кенгайтириш ишларини мисли кўрилмаган суръатларда давом эттирмоқда. Финансиал Times нашрининг сўнгги молиявий ҳисоботларга таяниб хабар беришича, дунёнинг тўртта йирик гипермаштабли провайдери — Amazon, Google, Microsoft ва Meta томонидан сунъий интеллект йўналишига йўналтирилган умумий капитал харажатлари 2023-йилдан бери аллақачон 1,1 триллион доллардан ошиб кетган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур улкан маблағлар кўлами кўплаб иқтисодчилар ва бозор таҳлилчиларининг эътиборини тортаётганига қарамай, бу ўсиш тўхташ белгиларини кўрсатмаяпти. Прогнозларга кўра, фақатгина жорий йилнинг якунигача мазкур корпорациялар томонидан яна қарийб 745 миллиард доллар миқдорида қўшимча сармоя киритилиши кутилмоқда. Бу эса сунъий интеллект пойгаси шиддати яқин келажакда янада кучайишидан далолат беради.
Инфратузилма ва асосий харажатлар йўналишлариРБК Капитал таҳлилчиси Риши Жалурийнинг таъкидлашича, бундай улкан молиявий оқимлар фонида инвесторлар технологик гигантлардан қатъий мувозанатни сақлашни талаб қилмоқдалар. Яни, компаниялар сунъий интеллектга йўналтирилаётган маблағлар ва уларни бугунги муваффақият чўққисига олиб чиққан анъанавий бизнес омилларини сақлаб қолиш ўртасидаги чегарани қаттиқ назорат қилишлари зарур.
Маблағларнинг асосий қисми, яни шериклик улуши асосан янги маълумотлар марказлари — ЦОД қурилишига, уларни замонавий чиплар ва етарли даражадаги электр энергияси билан таъминлашга сарфланмоқда. Бу эса энергетика ва юқори унумдор ускуна ишлаб чиқарувчи бошқа тармоқларга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмаяпти.
Сармояларнинг дастлабки натижалари ва оқибатлариГарчи молиявий бозор мутахассислари шунчалик улкан миқдордаги инвестицияларнинг қопланиш муддати ва самарадорлигидан хавотир билдираётган бўлса-да, амалдаги кўрсаткичлар бу харажатлар ўз самарасини бера бошлаганини кўрсатмоқда. Хусусан, сунъий интеллектга киритилган сармоялар компанияларнинг даромадлари ўсишини сезиларли даражада тезлаштирмоқда.
Масалан, Google, Amazon ва Microsoft каби гигантлар ўзларининг ҳисоблаш қувватларини сотувчи булутли хизматлар бўлинмалари кескин ўсганини маълум қилди. Булутли бизнес инфратузилмасига эга бўлмаган Meta эса сунъий интеллект алгоритмлари реклагаларни аниқроқ таргет қилишга ёрдам бераётганини, бунинг натижасида умумий чораклик даромад 28 фоизга ошганини расман эълон қилди.
…