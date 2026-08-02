Муҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкин
Ливерпул жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Муҳаммад Салахнинг келажаги бўйича қизиқарли хабарлар тарқалди. Англия клуби билан хайрлашган мисрлик футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очишга тайёр турибди ва унинг кейинги манзили борасида турли тахминлар илгари сурилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фичажес нашри маълумотига кўра, Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби тажрибали ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлаб юборган. Мадридликлар раҳбарияти футболчини трансфер нархисиз, текинга қўлга киритиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Мадрид клубининг таклифи ва шартлариИспания томони футболчининг молиявий талабларини ўрганиш учун аллақачон дастлабки музокараларни ўтказган. Атлетико Мадрид Муҳаммад Салахга икки йиллик шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда. Шунингдек, келишувда футболчининг ўйин амалиёти ва кўрсаткичларидан келиб чиқиб, уни яна бир йилга узайтириш банди ҳам бўлиши мумкин.
Бироқ мазкур трансфер йўлидаги асосий тўсиқ сифатида футболчининг юқори маош талаблари кўрсатилмоқда. Атлетико раҳбарияти Саудия Арабистони клублари таклиф қилаётган улкан маблағлар билан рақобатлаша олмаса-да, бошқа спорт лойиҳалари ва Испания чемпионатининг жозибаси орқали футболчини ўзига жалб қилмоқчи.
Даъвогарлар доираси кенгЭслатиб ўтамиз, Муҳаммад Салахга фақатгина Атлетико Мадрид эмас, балки бошқа харидорлар ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Туркия Суперлигаси вакиллари ҳамда Саудия Арабистонининг Рошн Pro-лигаси клублари, хусусан Ал-Иттиҳад жамоаси мисрлик юлдуз учун курашда пешқадамлик қилмоқда.
Салах Ливерпул сафида тўққиз йил давомида ёрқин ўйинлар кўрсатиб, клуб тарихида ўчмас из қолдирди. Ҳозирда эса унинг эркин агент мақомида қайси чемпионатни танлаши футбол жамоатчилиги учун энг муҳим интизорлик билан кутилаётган мавзулардан бири бўлиб турибди.
…