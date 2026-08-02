Муҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкин

·0·Спорт
Муҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкин

Ливерпул жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Муҳаммад Салахнинг келажаги бўйича қизиқарли хабарлар тарқалди. Англия клуби билан хайрлашган мисрлик футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очишга тайёр турибди ва унинг кейинги манзили борасида турли тахминлар илгари сурилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фичажес нашри маълумотига кўра, Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби тажрибали ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлаб юборган. Мадридликлар раҳбарияти футболчини трансфер нархисиз, текинга қўлга киритиш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Мадрид клубининг таклифи ва шартлари

Испания томони футболчининг молиявий талабларини ўрганиш учун аллақачон дастлабки музокараларни ўтказган. Атлетико Мадрид Муҳаммад Салахга икки йиллик шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда. Шунингдек, келишувда футболчининг ўйин амалиёти ва кўрсаткичларидан келиб чиқиб, уни яна бир йилга узайтириш банди ҳам бўлиши мумкин.

Бироқ мазкур трансфер йўлидаги асосий тўсиқ сифатида футболчининг юқори маош талаблари кўрсатилмоқда. Атлетико раҳбарияти Саудия Арабистони клублари таклиф қилаётган улкан маблағлар билан рақобатлаша олмаса-да, бошқа спорт лойиҳалари ва Испания чемпионатининг жозибаси орқали футболчини ўзига жалб қилмоқчи.

Даъвогарлар доираси кенг

Эслатиб ўтамиз, Муҳаммад Салахга фақатгина Атлетико Мадрид эмас, балки бошқа харидорлар ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Туркия Суперлигаси вакиллари ҳамда Саудия Арабистонининг Рошн Pro-лигаси клублари, хусусан Ал-Иттиҳад жамоаси мисрлик юлдуз учун курашда пешқадамлик қилмоқда.

Салах Ливерпул сафида тўққиз йил давомида ёрқин ўйинлар кўрсатиб, клуб тарихида ўчмас из қолдирди. Ҳозирда эса унинг эркин агент мақомида қайси чемпионатни танлаши футбол жамоатчилиги учун энг муҳим интизорлик билан кутилаётган мавзулардан бири бўлиб турибди.

Муҳаммад СалахАтлетико МадридЛиверпулИспания чемпионатиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиКеча, 23:16Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаКеча, 23:15Челси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиКеча, 22:52Дориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиДориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиКеча, 22:47Ҳусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиҲусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:38PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиPSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиКеча, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда