Федерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилди
Италиялик ҳужумчи Федерико Кеза келаси мавсумда ҳам Ливерпул сафида қолишга ва жамоадаги ўрни учун курашишга қатъий қарор қилди. Сўнгги ҳафталарда матбуотда тажрибали вингернинг Атлетико Мадрид сафига ўтиши ёки А Серияга қайтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган еди. 2024 йилнинг август ойида Ливерпулга келиб қўшилган Кеза дастлабки ойларда асосий таркибдан барқарор ўрин ола олмаган еди.
Италиялик ҳужумчи Федерико Кеза келаси мавсумда ҳам Ливерпул шарафини ҳимоя қилишга ва жамоадаги ўрни учун курашишга қатъий қарор қилди. Бу ҳақда футбол-италиа нашри хабар тарқатиб, футболчига даъвогарлик қилаётган бошқа клублар режалари амалга ошмай қолганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ҳафталарда матбуотда тажрибали вингернинг Атлетико Мадрид сафига ўтиши ёки А Серияга қайтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар кўп тарқалган эди. Бироқ футболчининг ўзи Энфилдда қолиб, янги бош мураббий қўл остида ўзининг муносиб эканини исботлашни афзал кўрди.
Янги мураббий ва янги имкониятларМаълумки, 2024 йилнинг август ойида Ливерпулга келиб қўшилган Кеза дастлабки ойларда асосий таркибдан барқарор ўрин ола олмаган эди. Бироқ клубдаги мураббийлар штабининг ўзгариши ва янги мутахассиснинг тайинланиши футболчининг тақдирини ижобий томонга ўзгартирди.
Шанба куни Сундерланд устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Федерико матбуот вакилларига ўзининг келажаги ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, у Ливерпулда бахтиёр ва бор эътиборини фақат шу жамоага қаратган.
Тактик ўзгаришлар ва янги позицияФутбол-италиа маълумотига кўра, бош мураббий жамоада юқори прессинг ва шиддатли тактикани жорий қилмоқда. Сундерланд қаршисидаги баҳсда мураббий кутилмаганда Кезани одатий қанот эмас, балки марказий ҳужумчи сифатида майдонга туширди.
- Футболчи фаолияти давомида асосан қанотда ўйнаганини таъкидлади.
- У янги мураббийнинг талабларини бажаришга тайёрлигини билдирди.
- Кеза жамоанинг мавсумдаги мақсадлари учун бор кучини беришини айтди.
Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне ва Европанинг бошқа гранд клублари эътиборини тортган бу трансфер Ситиацияси якунига етди. Кеза инглиз клубида қолиб, ўзининг юқори савиясини яна бир бор намойиш этишга тайёрланмоқда.
…