Федерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилди

·27·Спорт
Федерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилди
Қисқача

Италиялик ҳужумчи Федерико Кеза келаси мавсумда ҳам Ливерпул сафида қолишга ва жамоадаги ўрни учун курашишга қатъий қарор қилди. Сўнгги ҳафталарда матбуотда тажрибали вингернинг Атлетико Мадрид сафига ўтиши ёки А Серияга қайтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган еди. 2024 йилнинг август ойида Ливерпулга келиб қўшилган Кеза дастлабки ойларда асосий таркибдан барқарор ўрин ола олмаган еди.

Италиялик ҳужумчи Федерико Кеза келаси мавсумда ҳам Ливерпул шарафини ҳимоя қилишга ва жамоадаги ўрни учун курашишга қатъий қарор қилди. Бу ҳақда футбол-италиа нашри хабар тарқатиб, футболчига даъвогарлик қилаётган бошқа клублар режалари амалга ошмай қолганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ҳафталарда матбуотда тажрибали вингернинг Атлетико Мадрид сафига ўтиши ёки А Серияга қайтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар кўп тарқалган эди. Бироқ футболчининг ўзи Энфилдда қолиб, янги бош мураббий қўл остида ўзининг муносиб эканини исботлашни афзал кўрди.

Янги мураббий ва янги имкониятлар

Маълумки, 2024 йилнинг август ойида Ливерпулга келиб қўшилган Кеза дастлабки ойларда асосий таркибдан барқарор ўрин ола олмаган эди. Бироқ клубдаги мураббийлар штабининг ўзгариши ва янги мутахассиснинг тайинланиши футболчининг тақдирини ижобий томонга ўзгартирди.

Шанба куни Сундерланд устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Федерико матбуот вакилларига ўзининг келажаги ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, у Ливерпулда бахтиёр ва бор эътиборини фақат шу жамоага қаратган.

Тактик ўзгаришлар ва янги позиция

Футбол-италиа маълумотига кўра, бош мураббий жамоада юқори прессинг ва шиддатли тактикани жорий қилмоқда. Сундерланд қаршисидаги баҳсда мураббий кутилмаганда Кезани одатий қанот эмас, балки марказий ҳужумчи сифатида майдонга туширди.

  • Футболчи фаолияти давомида асосан қанотда ўйнаганини таъкидлади.
  • У янги мураббийнинг талабларини бажаришга тайёрлигини билдирди.
  • Кеза жамоанинг мавсумдаги мақсадлари учун бор кучини беришини айтди.

Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне ва Европанинг бошқа гранд клублари эътиборини тортган бу трансфер Ситиацияси якунига етди. Кеза инглиз клубида қолиб, ўзининг юқори савиясини яна бир бор намойиш этишга тайёрланмоқда.

Федерико КезаЛиверпулАтлетико МадридА СерияФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиГвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиБугун, 00:57Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиТони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиБугун, 00:53Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борХулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борКеча, 23:58Муҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинКеча, 23:31Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиКеча, 23:16Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаКеча, 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда