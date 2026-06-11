Моуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқди
Европа футболида трансфер ойнаси расман очилиши арафасида Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги воқеалар кутилмаган ва ўта шиддатли тус олмоқда. Яқин кунларда «қироллик клуби» бошқарувини қўлга олиши деярли аниқ бўлиб улгурган машҳур ва шов-шувли мутахассис Жозе Моуриньо Мадрид суперклуби раҳбариятининг трансфер сиёсатига илк кунданоқ фаол аралашишни бошлади. Испаниянинг нуфузли ва оммабоп «Mundo Deportivo» нашри тарқатган сўнгги сенсацион хабарга кўра, португалиялик «Special One» (Ягона) клуб раҳбариятининг азалий рақиб — «Атлетико Мадрид» жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қатъий равишда қарши чиққан.
Инсайдерларнинг тасдиқлашича, португалиялик тажрибали мураббий ва «Реал Мадрид» хўжайинлари ўртасидаги илк жиддий келишмовчиликлар ҳамда тактик ихтилофлар, ҳаттоки унинг клубга қайтиши расман эълон қилинмасидан туриб юзага келган. Бутун можаро «Атлетико» томонидан шафқатсизларча рад этилган нақд 150 миллион евролик оламшумул трансфер таклифи атрофида айланмоқда.
Айни пайтда «Сантьяго Бернабеу» ичкарисида ушбу трансфер можароси бўйича ягона ва аниқ бир тўхтам мавжуд эмас. «Реал» раҳбариятига яқин бўлган манбаларнинг таъкидлашича, Жозе Моуриньо аргентиналик истеъдодли форвард учун расмий таклиф юборилиши режасидан олдиндан тўлиқ хабардор қилинган, бироқ мураббий бу ғояни сира қўллаб-қувватламаган. Шунга қарамай, клуб президентлиги ушбу фикрни инобатга олмай, барибир «матрасчилар» клубига расмий сўров юборишга қарор қилган.
Бироқ Моуриньонинг яқин атрофидаги шахслар бу вазиятга мутлақо тескари бўлган бошқача баёнот беришмоқда. Уларнинг версиясига кўра, португалиялик мутахассис «Атлетико» билан олиб борилган пинҳона музокаралардан улар оммавий ахборот воситаларига сизиб чиққунга қадар умуман бехабар бўлган. Мазкур талқинга ишонсак, Жозе вазиятдан фақатгина «Реал»нинг 150 миллион евролик таклифи «Атлетико» томонидан рад этилгани ҳақидаги расмий хабарлар матбуотда эълон қилинганидан кейингина лол қолган ҳолда хабар топган.
Шундай бўлса-да, айни пайтда икки қарама-қарши томон ҳам бир муҳим масалада тўлиқ ҳамфикр эканликларини яширишмаяпти: Аргентина терма жамоаси аъзоси Хулиан Альварес португалиялик янги бош мураббий қатъий талаб қилган ва ўз тактик схемасига мос кўрган футболчилар рўйхатига асло кирмайди. Нашрнинг хулоса қилишича, Моуриньо «Атлетико» юлдузини «Реал» ҳужум чизиғини кучайтириш ва янги зафарларга эришиш йўлидаги устувор трансфер варианти (миссияси), деб ҳисобламайди ва ўзга номзодларни қидирмоқда. Кўрамиз, Жозенинг «Реал»даги иккинчи даври қандай кутилмаган воқеалар билан бошланар экан.
Жозе Моуриньонинг «Реал»га қайтиш тантанаси, Мадриддаги янги трансфер урушлари, Хулиан Альвареснинг келажаги ва Европа футболининг энг шов-шувли, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…