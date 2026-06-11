Моуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқди

·77·Спорт
Моуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқди

Европа футболида трансфер ойнаси расман очилиши арафасида Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги воқеалар кутилмаган ва ўта шиддатли тус олмоқда. Яқин кунларда «қироллик клуби» бошқарувини қўлга олиши деярли аниқ бўлиб улгурган машҳур ва шов-шувли мутахассис Жозе Моуриньо Мадрид суперклуби раҳбариятининг трансфер сиёсатига илк кунданоқ фаол аралашишни бошлади. Испаниянинг нуфузли ва оммабоп «Mundo Deportivo» нашри тарқатган сўнгги сенсацион хабарга кўра, португалиялик «Special One» (Ягона) клуб раҳбариятининг азалий рақиб — «Атлетико Мадрид» жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қатъий равишда қарши чиққан.

Инсайдерларнинг тасдиқлашича, португалиялик тажрибали мураббий ва «Реал Мадрид» хўжайинлари ўртасидаги илк жиддий келишмовчиликлар ҳамда тактик ихтилофлар, ҳаттоки унинг клубга қайтиши расман эълон қилинмасидан туриб юзага келган. Бутун можаро «Атлетико» томонидан шафқатсизларча рад этилган нақд 150 миллион евролик оламшумул трансфер таклифи атрофида айланмоқда.

Айни пайтда «Сантьяго Бернабеу» ичкарисида ушбу трансфер можароси бўйича ягона ва аниқ бир тўхтам мавжуд эмас. «Реал» раҳбариятига яқин бўлган манбаларнинг таъкидлашича, Жозе Моуриньо аргентиналик истеъдодли форвард учун расмий таклиф юборилиши режасидан олдиндан тўлиқ хабардор қилинган, бироқ мураббий бу ғояни сира қўллаб-қувватламаган. Шунга қарамай, клуб президентлиги ушбу фикрни инобатга олмай, барибир «матрасчилар» клубига расмий сўров юборишга қарор қилган.

Бироқ Моуриньонинг яқин атрофидаги шахслар бу вазиятга мутлақо тескари бўлган бошқача баёнот беришмоқда. Уларнинг версиясига кўра, португалиялик мутахассис «Атлетико» билан олиб борилган пинҳона музокаралардан улар оммавий ахборот воситаларига сизиб чиққунга қадар умуман бехабар бўлган. Мазкур талқинга ишонсак, Жозе вазиятдан фақатгина «Реал»нинг 150 миллион евролик таклифи «Атлетико» томонидан рад этилгани ҳақидаги расмий хабарлар матбуотда эълон қилинганидан кейингина лол қолган ҳолда хабар топган.

Шундай бўлса-да, айни пайтда икки қарама-қарши томон ҳам бир муҳим масалада тўлиқ ҳамфикр эканликларини яширишмаяпти: Аргентина терма жамоаси аъзоси Хулиан Альварес португалиялик янги бош мураббий қатъий талаб қилган ва ўз тактик схемасига мос кўрган футболчилар рўйхатига асло кирмайди. Нашрнинг хулоса қилишича, Моуриньо «Атлетико» юлдузини «Реал» ҳужум чизиғини кучайтириш ва янги зафарларга эришиш йўлидаги устувор трансфер варианти (миссияси), деб ҳисобламайди ва ўзга номзодларни қидирмоқда. Кўрамиз, Жозенинг «Реал»даги иккинчи даври қандай кутилмаган воқеалар билан бошланар экан.

Жозе Моуриньонинг «Реал»га қайтиш тантанаси, Мадриддаги янги трансфер урушлари, Хулиан Альвареснинг келажаги ва Европа футболининг энг шов-шувли, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Жозе МоуриньюРеал МадридЖулиан АльваресАтлетико МадридМундо Депортиво
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиЎзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 06:30Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиЎзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиБугун, 06:19Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиМеҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиБугун, 06:11«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқлади«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқладиБугун, 05:28Қозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиҚозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиБугун, 05:03«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...Бугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...