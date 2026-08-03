Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқади
Таниқли инсайдер Дебаян Рой OnePlus компаниясининг келгуси авлод OnePlus 16 флагмани ҳақида дастлабки йирик маълумотларни ошкор қилди. Ушбу смартфон 9000 мАч сиғимли ғайриоддий йирик батарея ҳамда Snapdragon 8 Елите Ген 6 Pro процессори билан жиҳозланиши хабар қилинди. Шунингдек, қурилма 1,5K ўлчамли текис OLED екран, 100 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувват олиш технологиялари ҳамда енг сўнгги IP69 даражасидаги ҳимоя стандартига ега бўлиши кутилмоқда.
Мобил технологиялар бозорида ўз ўрнига эга бўлган OnePlus компаниясининг келгуси авлод флагмани — OnePlus 16 смартфони ҳақида дастлабки йирик маълумотлар ошкор қилилди. Ушбу қурилма ўта йирик қувватли батареяси ва илғор техник хусусиятлари билан мобил саноатда янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, бўлажак флагман ҳақидаги тафсилотлар таниқли инсайдер Дебаян Рой томонидан тақдим этилган. Мутахассис аввалроқ Xiaomi брендининг бир қатор қурилмалари параметрларини тўғри фош этгани боис, унинг бу галги маълумотлари технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотди.
Дисплей ва унумдорлик имкониятлариИнсайдер маълумотларига кўра, янги OnePlus 16 текис OLED экран билан жиҳозланади. Дисплей 1,5K ўлчамли аниқликни қўллаб-қувватлайди ҳамда кадрлар частотаси 185 ёки ҳаттоки 240 Hz гача етиши кутилмоқда. Шунингдек, экран атрофидаги рамка қалинлиги 1 миллиметрдан ҳам кам бўлиши хабар қилинмоқда.
Қурилманинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида илғор Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори танланган. Бу эса энг оғир ўйинлар ва ресурс талаб қилувчи иловаларда ҳам юқори тезлик ва барқарор ишлашни таъминлайди. Шунингдек, хавфсизликни таъминлаш учун яхшиланган ультратовушли бармоқ изи сканери ўрнатилади.
Аккумулятор ва қувват олиш тезлигиСмартфоннинг энг кўзга кўринган жиҳатларидан бири бу унинг ғайриоддий сиғимли батареяси бўлиб, у нақ 9000 мАч қувватни ташкил этади. Бундай кўрсаткич бугунги кунда флагманлар орасида деярли учрамайди ва фойдаланувчиларга гаджетдан бир неча кун давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради.
Қурилмани тезкор тўлдириш учун 100 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувват олиш технологиялари тақдим этилади. Бу эса улкан батареяни ҳам қисқа фурсатларда тўлиқ қувватга келтириш имконини беради.
Камера имкониятлари ва корпус ҳимоясиОптика борасида OnePlus иккита эҳтимолий вариантни кўриб чиқмоқда. Биринчи версияга кўра, қурилма 200 мегапикселли асосий модул, шунингдек, 50 мегапикселли кенг бурчакли камера ва 50 мегапикселли телерадиосенсор билан жиҳозланиши мумкин. Иккинчи вариантда эса 1/1,4 дюймли 50 мегапикселли Sony сенсорига таянилиб, 200 мегапикселли перископ модулидан фойдаланиш ҳам муҳокама қилинмоқда. Олд камера учун эса 32 мегапикселли сенсор танланган.
Қурилманинг ташқи таъсирларга чидамлилиги ҳам юқори даражада бўлиб, корпус энг сўнгги IP69 даражасидаги чанг ва сувдан ҳимоя стандартига эга бўлади. Бу эса смартфонни ҳатто экстремал шароитларда ҳам хавфсиз ишлатиш имконини беради.
…