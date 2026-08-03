Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқади

·18·Техно
Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқади
Қисқача

Таниқли инсайдер Дебаян Рой OnePlus компаниясининг келгуси авлод OnePlus 16 флагмани ҳақида дастлабки йирик маълумотларни ошкор қилди. Ушбу смартфон 9000 мАч сиғимли ғайриоддий йирик батарея ҳамда Snapdragon 8 Елите Ген 6 Pro процессори билан жиҳозланиши хабар қилинди. Шунингдек, қурилма 1,5K ўлчамли текис OLED екран, 100 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувват олиш технологиялари ҳамда енг сўнгги IP69 даражасидаги ҳимоя стандартига ега бўлиши кутилмоқда.

Мобил технологиялар бозорида ўз ўрнига эга бўлган OnePlus компаниясининг келгуси авлод флагмани — OnePlus 16 смартфони ҳақида дастлабки йирик маълумотлар ошкор қилилди. Ушбу қурилма ўта йирик қувватли батареяси ва илғор техник хусусиятлари билан мобил саноатда янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, бўлажак флагман ҳақидаги тафсилотлар таниқли инсайдер Дебаян Рой томонидан тақдим этилган. Мутахассис аввалроқ Xiaomi брендининг бир қатор қурилмалари параметрларини тўғри фош этгани боис, унинг бу галги маълумотлари технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотди.

Дисплей ва унумдорлик имкониятлари

Инсайдер маълумотларига кўра, янги OnePlus 16 текис OLED экран билан жиҳозланади. Дисплей 1,5K ўлчамли аниқликни қўллаб-қувватлайди ҳамда кадрлар частотаси 185 ёки ҳаттоки 240 Hz гача етиши кутилмоқда. Шунингдек, экран атрофидаги рамка қалинлиги 1 миллиметрдан ҳам кам бўлиши хабар қилинмоқда.

Қурилманинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида илғор Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори танланган. Бу эса энг оғир ўйинлар ва ресурс талаб қилувчи иловаларда ҳам юқори тезлик ва барқарор ишлашни таъминлайди. Шунингдек, хавфсизликни таъминлаш учун яхшиланган ультратовушли бармоқ изи сканери ўрнатилади.

Аккумулятор ва қувват олиш тезлиги

Смартфоннинг энг кўзга кўринган жиҳатларидан бири бу унинг ғайриоддий сиғимли батареяси бўлиб, у нақ 9000 мАч қувватни ташкил этади. Бундай кўрсаткич бугунги кунда флагманлар орасида деярли учрамайди ва фойдаланувчиларга гаджетдан бир неча кун давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради.

Қурилмани тезкор тўлдириш учун 100 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувват олиш технологиялари тақдим этилади. Бу эса улкан батареяни ҳам қисқа фурсатларда тўлиқ қувватга келтириш имконини беради.

Камера имкониятлари ва корпус ҳимояси

Оптика борасида OnePlus иккита эҳтимолий вариантни кўриб чиқмоқда. Биринчи версияга кўра, қурилма 200 мегапикселли асосий модул, шунингдек, 50 мегапикселли кенг бурчакли камера ва 50 мегапикселли телерадиосенсор билан жиҳозланиши мумкин. Иккинчи вариантда эса 1/1,4 дюймли 50 мегапикселли Sony сенсорига таянилиб, 200 мегапикселли перископ модулидан фойдаланиш ҳам муҳокама қилинмоқда. Олд камера учун эса 32 мегапикселли сенсор танланган.

Қурилманинг ташқи таъсирларга чидамлилиги ҳам юқори даражада бўлиб, корпус энг сўнгги IP69 даражасидаги чанг ва сувдан ҳимоя стандартига эга бўлади. Бу эса смартфонни ҳатто экстремал шароитларда ҳам хавфсиз ишлатиш имконини беради.

OnePlusСмартфонларSnapdragonГаджетларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиХитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиБугун, 02:54Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиГлобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиБугун, 02:50SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиSpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиБугун, 02:29Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиSam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиБугун, 01:59Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиБугун, 01:25iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиiPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади