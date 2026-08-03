Севиля Реал Мадрид дарвозабони Фран Гонсалесни ўз сафига қўшиб олди
Испаниянинг Севиля клуби Мадриднинг Реал жамоасидан иқтидорли дарвозабон Фран Гонсалесни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. 21 ёшли посбон Андалусия клуби билан 2031-йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Мазкур трансфер Севиля ёзги трансфер ойнасида амалга ошираётган таркибни янгилаш рециклининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Леон шаҳрида туғилган дарвозабон трансфери учун Севиля дастлаб 1 миллион евро тўлайди. Шунингдек, келишувда футболчининг иқтисодий ҳуқуқларининг 50 фоизи Андалусия клубига ўтиши ҳамда турли шартли бонуслар кўзда тутилгани қайд этилган. Ушбу молиявий тузилма охирги вақтларда икки Испания грандлари ўртасидаги музокараларда асосий услубга айланиб улгурган.
Янги жамоа ва тайёргарлик жараёниФран Гонсалес аллақачон ўзининг янги жамоадошларига қўшилиш мақсадида Нидерландиянинг Гардерен шаҳрига йўл олган. Айни пайтда у ерда Севиля асосий жамоасининг янги Ла Лига мавсумига тайёргарлик кўриш бўйича мавсумолди йиғини қизғин давом этмоқда. Ёш дарвозабон учун бу трансфер фаолиятидаги катта қадам ва ўзини кўрсатиш учун қулай имкониятдир.
Футболчи 2024/25-йилги мавсумда Реал Мадрид сафида Валенсияга қарши кечган уй учрашувида ўзининг асосий жамоадаги дебютини ўтказган эди. Бироқ пойтахт клубида рақобатнинг ҳаддан ташқари юқорилиги ва дарвозабонлар чизиғида кучли тажрибали футболчилар борлиги сабабли Гонсалес ўз ривожи учун Севиля лойиҳасини маъқул топди.
Реал Мадрид шартномадаги устунликни сақлаб қолдиРеал Мадрид раҳбарияти ёш посбоннинг кетишига рухсат берган бўлса-да, унинг келажагини назорат қилиш имкониятини қўлдан бой бермади. Қироллик клуби шартномага келгуси учта трансфер ойнаси давомида амал қиладиган қайта сотиб олиш бандини киритишга муваффақ бўлди. Бу орқали Мадрид клуби ўз тарбияланувчисининг келажакдаги потенциал ўсишини суғурталаган.
Ушбу бандга кўра, Реал Мадрид келгусида Фран Гонсалесни 3 миллион евродан 5 миллион еврогача бўлган маблағ эвазига яна ўз сафига қайтариб олиш ҳуқуқига эга бўлади. Нархнинг ўзгариши қайси трансфер ойнасида бу қарор қабул қилинишига боғлиқ. Якшанба оқшомида эълон қилинган расмий баёнотда Реал Мадрид клуби ўзининг собиқ дарвозабонига кўрсатган хизматлари учун миннатдорчилик билдирди.
…