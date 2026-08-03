Севиля Реал Мадрид дарвозабони Фран Гонсалесни ўз сафига қўшиб олди

·0·Спорт
Севиля Реал Мадрид дарвозабони Фран Гонсалесни ўз сафига қўшиб олди

Испаниянинг Севиля клуби Мадриднинг Реал жамоасидан иқтидорли дарвозабон Фран Гонсалесни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. 21 ёшли посбон Андалусия клуби билан 2031-йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Мазкур трансфер Севиля ёзги трансфер ойнасида амалга ошираётган таркибни янгилаш рециклининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Леон шаҳрида туғилган дарвозабон трансфери учун Севиля дастлаб 1 миллион евро тўлайди. Шунингдек, келишувда футболчининг иқтисодий ҳуқуқларининг 50 фоизи Андалусия клубига ўтиши ҳамда турли шартли бонуслар кўзда тутилгани қайд этилган. Ушбу молиявий тузилма охирги вақтларда икки Испания грандлари ўртасидаги музокараларда асосий услубга айланиб улгурган.

Янги жамоа ва тайёргарлик жараёни

Фран Гонсалес аллақачон ўзининг янги жамоадошларига қўшилиш мақсадида Нидерландиянинг Гардерен шаҳрига йўл олган. Айни пайтда у ерда Севиля асосий жамоасининг янги Ла Лига мавсумига тайёргарлик кўриш бўйича мавсумолди йиғини қизғин давом этмоқда. Ёш дарвозабон учун бу трансфер фаолиятидаги катта қадам ва ўзини кўрсатиш учун қулай имкониятдир.

Футболчи 2024/25-йилги мавсумда Реал Мадрид сафида Валенсияга қарши кечган уй учрашувида ўзининг асосий жамоадаги дебютини ўтказган эди. Бироқ пойтахт клубида рақобатнинг ҳаддан ташқари юқорилиги ва дарвозабонлар чизиғида кучли тажрибали футболчилар борлиги сабабли Гонсалес ўз ривожи учун Севиля лойиҳасини маъқул топди.

Реал Мадрид шартномадаги устунликни сақлаб қолди

Реал Мадрид раҳбарияти ёш посбоннинг кетишига рухсат берган бўлса-да, унинг келажагини назорат қилиш имкониятини қўлдан бой бермади. Қироллик клуби шартномага келгуси учта трансфер ойнаси давомида амал қиладиган қайта сотиб олиш бандини киритишга муваффақ бўлди. Бу орқали Мадрид клуби ўз тарбияланувчисининг келажакдаги потенциал ўсишини суғурталаган.

Ушбу бандга кўра, Реал Мадрид келгусида Фран Гонсалесни 3 миллион евродан 5 миллион еврогача бўлган маблағ эвазига яна ўз сафига қайтариб олиш ҳуқуқига эга бўлади. Нархнинг ўзгариши қайси трансфер ойнасида бу қарор қабул қилинишига боғлиқ. Якшанба оқшомида эълон қилинган расмий баёнотда Реал Мадрид клуби ўзининг собиқ дарвозабонига кўрсатган хизматлари учун миннатдорчилик билдирди.

СевиляРеал МадридФран ГонсалесЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми?Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми?Бугун, 02:39Винисиус Жуниорнинг вакиллари футболчи ҳақидаги миш-мишларни рад этдиВинисиус Жуниорнинг вакиллари футболчи ҳақидаги миш-мишларни рад этдиБугун, 02:20Ливерпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиЛиверпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиБугун, 01:31Жозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаЖозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаБугун, 01:31Ян Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиЯн Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиБугун, 01:20Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиГвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда