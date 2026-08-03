Мулложонов Россияда яна ғалаба қозонди: 9та проф жанг — 9та зафар!

·1·Спорт
Мулложонов Россияда яна ғалаба қозонди: 9та проф жанг — 9та зафар!

Екатеринбургдаги "RCC Boxing" оқшомида ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси яна зафар қучди. Мулложоновнинг ғалабали серияси тўхташни билмаяпти! Россиядаги проф бокс кечасида ҳамюртимиз қандай зафар қозонди?

Лазизбек Мулложонов Екатеринбургда мезбон боксчига қарши катта устунлик билан 8 раунд давомида устунлик қилди ва ҳакамлар бир овоздан уни ғолиб деб эълон қилди.

Жанг тафсилотлари

  • Мулложонов Виталий Кудуховга қарши рингга чиқди.

  • 8 раундлик жангда устунлик тўлиқ ўзбек боксчиси томонида бўлди.

  • Ҳакамлар якдил қарор билан ғалабани Мулложоновга беришди.

Ғалабалар серияси ва рақиб ҳақида

  • Бу натижа орқали Мулложонов проф боксдаги ғалабаларини 9тага етказди.

  • Кудухов аввалги жангда ҳам Баҳодир Жалоловга ютқазган эди.

“Мулложонов проф боксда муҳим серияни давом эттирмоқда — 9та ғалаба .”

Мулложоновнинг бу ғалабаси ҳақида қандай фикрдасиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севиля Реал Мадрид дарвозабони Фран Гонсалесни ўз сафига қўшиб олдиСевиля Реал Мадрид дарвозабони Фран Гонсалесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 02:59Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми?Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми?Бугун, 02:39Винисиус Жуниорнинг вакиллари футболчи ҳақидаги миш-мишларни рад этдиВинисиус Жуниорнинг вакиллари футболчи ҳақидаги миш-мишларни рад этдиБугун, 02:20Ливерпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиЛиверпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиБугун, 01:31Жозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаЖозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаБугун, 01:31Ян Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиЯн Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиБугун, 01:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда