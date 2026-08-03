Мулложонов Россияда яна ғалаба қозонди: 9та проф жанг — 9та зафар!
Екатеринбургдаги "RCC Boxing" оқшомида ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси яна зафар қучди. Мулложоновнинг ғалабали серияси тўхташни билмаяпти! Россиядаги проф бокс кечасида ҳамюртимиз қандай зафар қозонди?
Лазизбек Мулложонов Екатеринбургда мезбон боксчига қарши катта устунлик билан 8 раунд давомида устунлик қилди ва ҳакамлар бир овоздан уни ғолиб деб эълон қилди.
Жанг тафсилотлари
Мулложонов Виталий Кудуховга қарши рингга чиқди.
8 раундлик жангда устунлик тўлиқ ўзбек боксчиси томонида бўлди.
Ҳакамлар якдил қарор билан ғалабани Мулложоновга беришди.
Ғалабалар серияси ва рақиб ҳақида
Бу натижа орқали Мулложонов проф боксдаги ғалабаларини 9тага етказди.
Кудухов аввалги жангда ҳам Баҳодир Жалоловга ютқазган эди.
“Мулложонов проф боксда муҳим серияни давом эттирмоқда — 9та ғалаба .”
Мулложоновнинг бу ғалабаси ҳақида қандай фикрдасиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…