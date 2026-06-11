Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилди

·27·Спорт
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилди

Океан ортида миллионлаб инсонлар интизорлик билан кутган футбол байрами старт олган бир пайтда, Ўзбекистон миллий терма жамоаси атрофидаги воқеалар нафақат спорт жамоатчилигининг, балки мамлакат раҳбарияти ва дипломатларининг ҳам диққат-марказида бўлиб турибди. Яқиндагина Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтган ва вакилларимизнинг шиддатли кураши билан ёдда қолган Ўзбекистон ҳамда Нидерландия терма жамоалари ўртасидаги назорат учрашуви (1:2) олдидан юз берган нохуш ҳодиса янги босқичга чиқди. Вакилларимиз ҳаво бандаргоҳига қўниши биланоқ маҳаллий хавфсизлик хизмати ходимлари томонидан кучайтирилган ва ҳаддан ташқари синчков текширувдан ўтказилгани юртимиз дипломатлари томонидан қатъий назоратга олинди.

Мазкур вазият юзасидан Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги расмий муносабат билдириб, АҚШ томонидан изоҳ сўрагани маълум бўлди. Бу ҳақда ТИВ матбуот котиби Омонулла Файзиев ОАВ вакиллари учун берган махсус баёнотида расман хабар қилди.

Вазирлик вакилининг таъкидлашича, давлатимиз ўз фуқаролари, айниқса, тарихий Жаҳон чемпионатида юртимиз шарафини ҳимоя қилиш учун йўл олган миллий терма жамоамиз футболчилари ҳамда мураббийлар штаби аъзоларининг ҳуқуқлари ва халқаро майдондаги ҳурматини олий даражада ҳимоя қилади.

«Мазкур кучайтирилган назорат ва текширув ҳолати юзасидан Ўзбекистон Республикасининг Нью-Йорк шаҳридаги Бош консулхонаси зудлик билан ишга киришди. Дипломатик каналлар орқали Америка Қўшма Штатларининг тегишли давлат идоралари ва хавфсизлик хизмати вакилларига расмий мурожаат йўлланди. Айни пайтда ушбу жараённинг асл сабабларини билиш мақсадида ҳолат юзасидан батафсил ва расмий тушунтириш берилиши талаб қилинди», — дея вазиятга аниқлик киритди Омонулла Файзиев.

Эслатиб ўтиш жоизки, аввалроқ миллий жамоамиз бош мураббийи Фабио Каннаваро Италия матбуотига берган изоҳида бундай синчковлик АҚШ аэропортларига хос бўлган оддий халқаро стандарт хавфсизлик чора-тадбирларидан бири эканини айтиб, мухлисларни хотиржамликка чақирган эди. Шунга қарамай, юртимиз Ташқи ишлар вазирлиги ўз қаҳрамонларининг хориждаги ҳар бир қадамини эътиборсиз қолдирмаслигини ва дипломатик жиҳатдан қўллаб-қувватлашини амалда кўрсатди. Бу эса мундиал олдидан «оқ бўрилар»га қўшимча далда ва катта куч бағишлаши табиий.

Миллий терма жамоамизнинг Атлантадаги тайёргарлик жараёнлари, ТИВ ва АҚШ ўртасидаги расмий мулоқотлар тафсилоти ҳамда Жаҳон чемпионатининг барча қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонАҚШНью-ЙоркОмоналла ФайзиевФабио Каннаваро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиЎзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 06:30Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиМеҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиБугун, 06:11Моуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиМоуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиБугун, 06:03«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқлади«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқладиБугун, 05:28Қозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиҚозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиБугун, 05:03«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...Бугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...