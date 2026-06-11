Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...

·29·Спорт
Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...

Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг шиддатли баҳслари старт олган бир пайтда, дунё спортининг диққат-эътибори яна бир бор тирик афсона Криштиану Роналдуга қаратилди. Айниқса, суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоамиз билан бир гуруҳдан жой олган Португалия лагеридан янграётган баёнотлар юртимиз футбол ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес мазкур мундиалдан сўнг 41 ёшли феноменнинг халқаро майдондаги фаолиятини якунлаши мумкинлиги борасидаги тахминларга муносабат билдирди.

Тажрибали испаниялик мутахассис хорижнинг нуфузли «The Athletic» нашрига берган эксклюзив интервьюсида Роналдунинг дунё футболи ва мамлакат бош жамоаси учун қанчалик бебаҳо эканлигини алоҳида эътироф этди:

«Криштианунинг ўрнини босадиган бошқа бир ўйинчини топишнинг мутлақо иложи йўқ. Унинг маҳорат ва профессионаллик даражасига етадиган футболчини сайёрамиздан қидириш амримаҳолдир. Бироқ футбол шундай ўйинки, унда доимо олдинга интилиш, янги ечимлар излаш ва ҳужум чизиғида бошқача тактик ёндашувларни шакллантириш талаб этилади. Эртага Роналду кетган тақдирда ҳам, биз жамоавий ўйинни шундай қуришимиз керакки, терма жамоанинг голли маҳсулдорлиги аввалгидек юқори даражада сақланиб қолсин.

Бир нарсани очиқ тан олиш лозим: фаолияти давомида Роналду қайд этган даҳшатли рақамлар ва рекордларни келажакда бирорта футболчи ёлғиз ўзи такрорлай олмайди — бунинг шунчаки имкони йўқ», — дея таъкидлади Роберто Мартинес.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, жорий 2026 йилги Жаҳон чемпионати 41 ёшли афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду учун фаолиятидаги рекорд — олтинчи мундиал ҳисобланади ва катта эҳтимол билан унинг фаолиятидаги сўнгги йирик турнир бўлиши кутилмоқда. Шу сабабли ҳам португалиялик юлдуз ушбу мусобақада бор куч-қувватини ишга солиши шубҳасиз.

Эслатиб ўтамиз, «Европа бразилияликлари» жорий Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳида ҳақиқий матонат мактаби бўлмиш Конго ДР, Жанубий Америка гранди Колумбия ҳамда италиялик афсона Фабио Каннаваро бошчилигидаги бизнинг фахримиз — Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши плей-офф йўлланмаси учун майдонга тушади. Юртимиз мухлислари Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва Криштиану Роналду ўртасида кечадиган тарихий ва ҳаяжонли тўқнашувни интизорлик билан кутишмоқда. Вакилларимизга бўлажак буюк баҳсларда улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!

Криштиану Роналду ва Ўзбекистон терма жамоаси ўртасидаги тарихий тўқнашув тафсилотлари, Роберто Мартинеснинг янги тактик юришлари ҳамда мундиалнинг барча қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Криштиану РоналдуРоберто МартинесПортугалияУзбекистонФутбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиДевид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиБугун, 13:33«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабатБугун, 13:14Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Бугун, 13:11Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...