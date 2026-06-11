Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг шиддатли баҳслари старт олган бир пайтда, дунё спортининг диққат-эътибори яна бир бор тирик афсона Криштиану Роналдуга қаратилди. Айниқса, суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоамиз билан бир гуруҳдан жой олган Португалия лагеридан янграётган баёнотлар юртимиз футбол ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес мазкур мундиалдан сўнг 41 ёшли феноменнинг халқаро майдондаги фаолиятини якунлаши мумкинлиги борасидаги тахминларга муносабат билдирди.
Тажрибали испаниялик мутахассис хорижнинг нуфузли «The Athletic» нашрига берган эксклюзив интервьюсида Роналдунинг дунё футболи ва мамлакат бош жамоаси учун қанчалик бебаҳо эканлигини алоҳида эътироф этди:
«Криштианунинг ўрнини босадиган бошқа бир ўйинчини топишнинг мутлақо иложи йўқ. Унинг маҳорат ва профессионаллик даражасига етадиган футболчини сайёрамиздан қидириш амримаҳолдир. Бироқ футбол шундай ўйинки, унда доимо олдинга интилиш, янги ечимлар излаш ва ҳужум чизиғида бошқача тактик ёндашувларни шакллантириш талаб этилади. Эртага Роналду кетган тақдирда ҳам, биз жамоавий ўйинни шундай қуришимиз керакки, терма жамоанинг голли маҳсулдорлиги аввалгидек юқори даражада сақланиб қолсин.
Бир нарсани очиқ тан олиш лозим: фаолияти давомида Роналду қайд этган даҳшатли рақамлар ва рекордларни келажакда бирорта футболчи ёлғиз ўзи такрорлай олмайди — бунинг шунчаки имкони йўқ», — дея таъкидлади Роберто Мартинес.
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, жорий 2026 йилги Жаҳон чемпионати 41 ёшли афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду учун фаолиятидаги рекорд — олтинчи мундиал ҳисобланади ва катта эҳтимол билан унинг фаолиятидаги сўнгги йирик турнир бўлиши кутилмоқда. Шу сабабли ҳам португалиялик юлдуз ушбу мусобақада бор куч-қувватини ишга солиши шубҳасиз.
Эслатиб ўтамиз, «Европа бразилияликлари» жорий Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳида ҳақиқий матонат мактаби бўлмиш Конго ДР, Жанубий Америка гранди Колумбия ҳамда италиялик афсона Фабио Каннаваро бошчилигидаги бизнинг фахримиз — Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши плей-офф йўлланмаси учун майдонга тушади. Юртимиз мухлислари Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва Криштиану Роналду ўртасида кечадиган тарихий ва ҳаяжонли тўқнашувни интизорлик билан кутишмоқда. Вакилларимизга бўлажак буюк баҳсларда улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!
Криштиану Роналду ва Ўзбекистон терма жамоаси ўртасидаги тарихий тўқнашув тафсилотлари, Роберто Мартинеснинг янги тактик юришлари ҳамда мундиалнинг барча қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…