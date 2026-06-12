Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тилади

·0·Спорт
Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тилади

Океан ортида йилнинг энг йирик ва интизорлик билан кутилган футбол байрами — 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Бутун дунё нигоҳи АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларига қаратилган ушбу кунларда, таниқли футбол мутахассислари ва собиқ юлдузлар ҳам ўз тахминлари ҳамда фикрлари билан ўртоқлашишмоқда. Жумладан, футболчилик фаолиятининг энг гуллаган даврида Испаниянинг номдор «Эспаньол» клуби шарафини муносиб ҳимоя қилган, Россия миллий терма жамоаси собиқ ҳимоячиси Дмитрий Кузнецов ҳам жорий мундиал ҳақида тўхталиб, ўзининг самимий тилакларини билдирди.

Тажрибали собиқ футболчи ушбу Жаҳон чемпионатида айнан қайси жамоаларга мухлислик қилишини очиқлади:

— «Бу галги Жаҳон чемпионатида мен ҳам Испания, ҳам Ўзбекистон миллий терма жамоаларининг ўйинларини алоҳида ҳаяжон ва эътибор билан кузатиб бораман. Пиренейликларни танлаганимнинг боиси тушунарли — ўз вақтида кучли бешликка кирувчи Ла Лигада тўп сурганман ва у ернинг футболи менга қадрдон.

Ўзбекистонга келадиган бўлсак, бу юрт Россияга жуда яқин ва жипслашган. Шу сабабли ўзбек футболчиларининг муваффақияти мен учун ҳам ғоятда қадрлидир. Миллий терма жамоанинг плей-офф (нимчорак финал) босқичига йўл олишини чин дилдан истайман. Аслини олганда, уларнинг ўз тарихида илк бор мундиал йўлланмасини қўлга киритганининг ўзи катта бир ютуқ ва ҳақиқий матонат, жасорат намунасидир.

Мусобақанинг бош фаворитлари сифатида эса Аргентина, Бразилия ва Францияни кўрсата оламан — айниқса, французларнинг таркиби ҳар томонлама жуда кучли шаклланган. Шу билан бирга, Криштиану Роналду ватани Португалия ҳам кутилмаган совға тақдим этиши мумкин», — дея таъкидлади Дмитрий Кузнецов.

Эслатиб ўтамиз, 11 июнь куни расман старт олган ва шу йилнинг 19 июлига қадар давом этадиган футбол оламининг ушбу энг нуфузли мусобақасида, миллионлар ўйини тарихида илк маротаба 48 та мамлакат бош жамоаси бош соврин учун кураш олиб бормоқда.

Миллий терма жамоамизнинг тарихий тақвими

Юртимиз ишқибозларининг қалбини ҳаяжонга солаётган жиҳати шундаки, ушбу Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Ўзбекистон миллий терма жамоаси «К» гуруҳидан жой олган. Вакилларимизни олдинда дунё грандларига қарши ниҳоятда жиддий ва кескин учрашувлар кутиб турибди. Кўпчиликка қулай бўлиши учун ҳамюртларимиз иштирокидаги ўйинлар жадвали ва Тошкент вақтини эслатиб ўтамиз:

Тур

Рақиб жамоа

Сана ва Тошкент вақти

Баҳснинг аҳамияти

1-тур

Колумбия

18 июнь, соат 07:00

Луис Диас ва Хамес Родригес етакчилигидаги Жанубий Америка грандига қарши дебют.

2-тур

Португалия

23 июнь, соат 22:00

Тирик афсона Криштиану Роналду бошчилигидаги Европа кучлиси билан куч синашиш.

3-тур

Конго ДР

28 июнь, соат 04:30

Гуруҳ босқичидаги охирги ва плей-офф тақдирини ҳал қилувчи баҳс.

Океан ортидаги ушбу тарихий юришда вакилларимизга улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий қадамлари, учрашувлардан эксклюзив репортажлар, ўйин таҳлиллари ва мундиалнинг энг қайноқ хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» клуби Винисиус Жуниорга кескин ультиматум эълон қилди«Реал» клуби Винисиус Жуниорга кескин ультиматум эълон қилдиБугун, 06:15«Сити» Эллиот Андерсон учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилди«Сити» Эллиот Андерсон учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилдиБугун, 06:11Бернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилдиБернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилдиБугун, 05:43Жаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиЖаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиБугун, 05:37ЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозондиЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозондиБугун, 05:32Жанубий Корея терма жамоаси Чехия устидан иродали ғалабани қўлга киритдиЖанубий Корея терма жамоаси Чехия устидан иродали ғалабани қўлга киритдиБугун, 05:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...