Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тилади
Океан ортида йилнинг энг йирик ва интизорлик билан кутилган футбол байрами — 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Бутун дунё нигоҳи АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларига қаратилган ушбу кунларда, таниқли футбол мутахассислари ва собиқ юлдузлар ҳам ўз тахминлари ҳамда фикрлари билан ўртоқлашишмоқда. Жумладан, футболчилик фаолиятининг энг гуллаган даврида Испаниянинг номдор «Эспаньол» клуби шарафини муносиб ҳимоя қилган, Россия миллий терма жамоаси собиқ ҳимоячиси Дмитрий Кузнецов ҳам жорий мундиал ҳақида тўхталиб, ўзининг самимий тилакларини билдирди.
Тажрибали собиқ футболчи ушбу Жаҳон чемпионатида айнан қайси жамоаларга мухлислик қилишини очиқлади:
— «Бу галги Жаҳон чемпионатида мен ҳам Испания, ҳам Ўзбекистон миллий терма жамоаларининг ўйинларини алоҳида ҳаяжон ва эътибор билан кузатиб бораман. Пиренейликларни танлаганимнинг боиси тушунарли — ўз вақтида кучли бешликка кирувчи Ла Лигада тўп сурганман ва у ернинг футболи менга қадрдон.
Ўзбекистонга келадиган бўлсак, бу юрт Россияга жуда яқин ва жипслашган. Шу сабабли ўзбек футболчиларининг муваффақияти мен учун ҳам ғоятда қадрлидир. Миллий терма жамоанинг плей-офф (нимчорак финал) босқичига йўл олишини чин дилдан истайман. Аслини олганда, уларнинг ўз тарихида илк бор мундиал йўлланмасини қўлга киритганининг ўзи катта бир ютуқ ва ҳақиқий матонат, жасорат намунасидир.
Мусобақанинг бош фаворитлари сифатида эса Аргентина, Бразилия ва Францияни кўрсата оламан — айниқса, французларнинг таркиби ҳар томонлама жуда кучли шаклланган. Шу билан бирга, Криштиану Роналду ватани Португалия ҳам кутилмаган совға тақдим этиши мумкин», — дея таъкидлади Дмитрий Кузнецов.
Эслатиб ўтамиз, 11 июнь куни расман старт олган ва шу йилнинг 19 июлига қадар давом этадиган футбол оламининг ушбу энг нуфузли мусобақасида, миллионлар ўйини тарихида илк маротаба 48 та мамлакат бош жамоаси бош соврин учун кураш олиб бормоқда.
Миллий терма жамоамизнинг тарихий тақвими
Юртимиз ишқибозларининг қалбини ҳаяжонга солаётган жиҳати шундаки, ушбу Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Ўзбекистон миллий терма жамоаси «К» гуруҳидан жой олган. Вакилларимизни олдинда дунё грандларига қарши ниҳоятда жиддий ва кескин учрашувлар кутиб турибди. Кўпчиликка қулай бўлиши учун ҳамюртларимиз иштирокидаги ўйинлар жадвали ва Тошкент вақтини эслатиб ўтамиз:
Тур
Рақиб жамоа
Сана ва Тошкент вақти
Баҳснинг аҳамияти
1-тур
Колумбия
18 июнь, соат 07:00
Луис Диас ва Хамес Родригес етакчилигидаги Жанубий Америка грандига қарши дебют.
2-тур
Португалия
23 июнь, соат 22:00
Тирик афсона Криштиану Роналду бошчилигидаги Европа кучлиси билан куч синашиш.
3-тур
Конго ДР
28 июнь, соат 04:30
Гуруҳ босқичидаги охирги ва плей-офф тақдирини ҳал қилувчи баҳс.
Океан ортидаги ушбу тарихий юришда вакилларимизга улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий қадамлари, учрашувлардан эксклюзив репортажлар, ўйин таҳлиллари ва мундиалнинг энг қайноқ хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…