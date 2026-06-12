Килиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқди
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе бош мураббий Дидиер Десчампсни 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг фаолиятини юқори нотада якунлашга чақирди. Ҳужумчи мураббийнинг бошқа миллий терма жамоани бошқариши, айниқса Италия сафига ўтиши ҳақидаги хабарларни "даҳшатли" деб атади. Десчампс 14 йиллик фаолиятидан сўнг АҚШ, Мексика ва Канадада бўлиб ўтадиган турнирдан кейин ўз лавозимини тарк этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе ўз мураббийининг келажакдаги режаларига таъсир ўтказишга ҳаракат қилаётганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, Десчампсга энг муносиб ҳурмат — бу ғалаба билан хайрлашишдир. "Унга ҳурмат кўрсатишнинг энг яхши йўли — ғалаба қозониш, чунки у ғалаба қозонишни яхши кўради. Умид қиламанки, бу унинг охирги жамоаси бўлади, чунки унинг бошқа жамоада ишлашини хоҳламайман", — деди Мбаппе М6 телеканалига берган интервюсида.
Десчампснинг ўзи эса келажаги борасида аниқ бир қарорга келмаганини, клуб футболига қайтиши ёки бошқа терма жамоани бошқариши мумкинлигини инкор этмаяпти. Бироқ Мбаппе ўз устози ва менторини рақиб захира ўриндиғида кўриш ғоясига мутлақо қарши. "Мен унга босим ўтказяпман", — дея қўшимча қилди Реал Мадрид юлдузи.
Италия терма жамоаси билан боғлиқ миш-мишлар Десчампснинг Ювентус клубидаги ўйинчи ва мураббий сифатида ўтказган йиллари билан боғлиқ. Италияликлар инқироздан чиқиш учун тажрибали мутахассис қидираётган бир пайтда, Десчампс номзоди идеал вариант сифатида кўрилмоқда. Аммо Мбаппе бу йўлни маъқулламаяпти: "Улар Италия дейишди, бу шунчаки даҳшатли бўлар эди".
…