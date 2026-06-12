Килиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқди

·52·Спорт
Килиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқди

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе бош мураббий Дидиер Десчампсни 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг фаолиятини юқори нотада якунлашга чақирди. Ҳужумчи мураббийнинг бошқа миллий терма жамоани бошқариши, айниқса Италия сафига ўтиши ҳақидаги хабарларни "даҳшатли" деб атади. Десчампс 14 йиллик фаолиятидан сўнг АҚШ, Мексика ва Канадада бўлиб ўтадиган турнирдан кейин ўз лавозимини тарк этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе ўз мураббийининг келажакдаги режаларига таъсир ўтказишга ҳаракат қилаётганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, Десчампсга энг муносиб ҳурмат — бу ғалаба билан хайрлашишдир. "Унга ҳурмат кўрсатишнинг энг яхши йўли — ғалаба қозониш, чунки у ғалаба қозонишни яхши кўради. Умид қиламанки, бу унинг охирги жамоаси бўлади, чунки унинг бошқа жамоада ишлашини хоҳламайман", — деди Мбаппе М6 телеканалига берган интервюсида.

Десчампснинг ўзи эса келажаги борасида аниқ бир қарорга келмаганини, клуб футболига қайтиши ёки бошқа терма жамоани бошқариши мумкинлигини инкор этмаяпти. Бироқ Мбаппе ўз устози ва менторини рақиб захира ўриндиғида кўриш ғоясига мутлақо қарши. "Мен унга босим ўтказяпман", — дея қўшимча қилди Реал Мадрид юлдузи.

Италия терма жамоаси билан боғлиқ миш-мишлар Десчампснинг Ювентус клубидаги ўйинчи ва мураббий сифатида ўтказган йиллари билан боғлиқ. Италияликлар инқироздан чиқиш учун тажрибали мутахассис қидираётган бир пайтда, Десчампс номзоди идеал вариант сифатида кўрилмоқда. Аммо Мбаппе бу йўлни маъқулламаяпти: "Улар Италия дейишди, бу шунчаки даҳшатли бўлар эди".

Килиан МбаппеДидиер ДесчампсФранцияИталияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиХавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиБугун, 08:21«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 07:53Атлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиАтлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиБугун, 07:52Маркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиМаркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиБугун, 07:37Бернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБугун, 06:54Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиОлжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...